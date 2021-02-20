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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
0:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
20' Красная карточка
Джюмарт Эрай
21' Желтая карточка
Маю Хишам
27' Желтая карточка
Фрай Фабиан
58' Желтая карточка
Барес Габриэль
75' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
86' Желтая карточка
Линднер Хайнц
90'+7
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
76
Хайдари
Альбиан
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
7
Дзуффи
Лука
26
Калулу
Альдо
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
37
Нанизаямо
Микаэль
33
Шмидт
Исаак
66
Барес
Габриэль
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
Базель
4-1-4-1
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

20'
Джюмарт Эрай
 
21'
 
Маю Хишам
23'
Кардошу Гонсалу
Жегрова Эдон
 
27'
Фрай Фабиан
 
46'
 
Болинжи Жонатан
Шмидт Исаак
58'
 
Барес Габриэль
67'
 
Да Кунья Лукас
Барес Габриэль
72'
Кьяппетта Кармине
Калулу Альдо
 
75'
 
Болинжи Жонатан
78'
Малес Дариан
Хайдари Альбиан
 
83'
 
Бразау Педру
Пуэртас Кэмерон
86'
Линднер Хайнц
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 (2) 0.52
2. Касами Пайтим 8 0.38
3. Штокер Валентин 3 0.14
4. Клозе Тимм 2 0.1
5. Пюлюлю Афимико 1 0.05
6. Жегрова Эдон 1 0.05
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.05
8. Фрай Фабиан 1 0.05
9. Джюмарт Эрай 1 0.05
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.05
11. Маршан Янник 1 0.05
12. Фон Моос Юлиан 0 0
13. Видмер Сильван 0 0
14. Дзуффи Лука 0 0
15. Жорже Марко 0 0
16. Кампо Самуэле 0 0
17. Петретта Рауль 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.29
2. Гессан Эванн 5 0.24
3. Пуэртас Кэмерон 4 0.19
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.1
5. Зехнини Рафик 2 0.1
6. Боранияшевич Никола 1 0.05
7. Шнойвли Кристиан 1 0.05
8. Жейссманн Жоэль 1 0.05
9. Монтейро Джоэл 1 0.05
10. Лукембила Жозиас 1 0.05
11. Уаттара Брахима 1 0.05
12. Маю Хишам 0 0
13. Барес Габриэль 0 0
14. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Фрай Фабиан 4 0
2. Джюмарт Эрай 2 1
3. Ван дер Верфф Яспер 2 1
4. Касами Пайтим 3 0
5. Пюлюлю Афимико 3 0
6. Маршан Янник 3 0
7. Кабрал Артур 3 0
8. Линднер Хайнц 2 0
9. Клозе Тимм 2 0
10. Петретта Рауль 2 0
11. Жегрова Эдон 2 0
12. Буняку Оргес 2 0
13. Штокер Валентин 1 0
14. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Хайдари Альбиан 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Маю Хишам 2 0
12. Барес Габриэль 2 0
13. Фло Пер-Эгиль 1 0
14. Диао Мори 1 0
15. Туркес Алдин 1 0
16. Болинжи Жонатан 1 0
17. Бразау Педру 1 0
18. Зохури Армель 1 0
19. Томас Тразье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Лозанна-Спорт 16% (4) 8% (2) 12% (3) 28% (7) 12% (3) 24% (6)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи
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Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 20 14 5 1 36 - 15 47
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих Заявка 20 8 4 8 31 - 27 28
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 20 5 12 3 21 - 21 27
6. Серветт Заявка 20 6 7 7 22 - 26 25
7. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
8. Сьон Заявка 20 4 9 7 24 - 30 21
9. Люцерн Заявка 19 5 5 9 31 - 30 20
10. Вадуц Заявка 20 4 6 10 18 - 33 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
4. Серветт Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
5. Цюрих Заявка 10 4 2 4 13 - 10 14
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
10. Вадуц Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих Заявка 10 4 2 4 18 - 17 14
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
7. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
8. Сьон Заявка 10 1 4 5 10 - 18 7
9. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
10. Люцерн Заявка 9 2 0 7 13 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Жегрова Эдон уходит с поля. Кардошу Гонсалу выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    УДАЛЕНИЕ! - Джюмарт Эрай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.62 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 1.12 8.20
  7.29 1.68 3.05

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.63 2.28 1.39 2.90 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 8.80 1.05 7.50
1.12 5.55 1.38 2.90 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.82 1.99 1.04 9.00 1.71 2.14 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.04 9.30 1.04 8.60 1.01 15.00
1.85 1.99 1.53 2.52 1.22 4.25 1.83 2.02 1.57 2.43 1.38 3.06 1.66 2.24 1.49 2.65 1.79 2.08 1.59 2.41 1.61 2.41 1.50 2.68 1.40 3.02 1.15 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.51 2.56 1.16 5.10 1.11 6.35
1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25 1.13 5.40 1.09 6.50
1.46 2.73 1.26 3.84 1.67 2.26 1.43 2.90 1.49 2.73 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.30
3.00 1.36 1.78 1.96 1.35 3.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Базель 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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