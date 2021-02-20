Базель
0:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лозанна-Спорт
20' Красная карточкаДжюмарт Эрай
21' Желтая карточкаМаю Хишам
27' Желтая карточкаФрай Фабиан
58' Желтая карточкаБарес Габриэль
75' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
86' Желтая карточкаЛинднер Хайнц
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
26
Калулу
Альдо
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
33
Шмидт
Исаак
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Малес ДарианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
20'
21'
27'
58'
75'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11 (2)
|0.52
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.38
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.14
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.1
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.05
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.05
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.05
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.05
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.05
|12.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|13.
|Видмер Сильван
|0
|0
|14.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|15.
|Жорже Марко
|0
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|17.
|Петретта Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.29
|2.
|Гессан Эванн
|5
|0.24
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.19
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.1
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.1
|6.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.05
|7.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.05
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.05
|10.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.05
|11.
|Уаттара Брахима
|1
|0.05
|12.
|Маю Хишам
|0
|0
|13.
|Барес Габриэль
|0
|0
|14.
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрай Фабиан
|4
|0
|2.
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|3.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|4.
|Касами Пайтим
|3
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|6.
|Маршан Янник
|3
|0
|7.
|Кабрал Артур
|3
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|2
|0
|9.
|Клозе Тимм
|2
|0
|10.
|Петретта Рауль
|2
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|12.
|Буняку Оргес
|2
|0
|13.
|Штокер Валентин
|1
|0
|14.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|15.
|Видмер Сильван
|1
|0
|16.
|Жорже Марко
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Падула Андреа
|1
|0
|19.
|Николич Джордже
|1
|0
|20.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|21.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|3
|1
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Лоосли Ноа
|2
|0
|11.
|Маю Хишам
|2
|0
|12.
|Барес Габриэль
|2
|0
|13.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|14.
|Диао Мори
|1
|0
|15.
|Туркес Алдин
|1
|0
|16.
|Болинжи Жонатан
|1
|0
|17.
|Бразау Педру
|1
|0
|18.
|Зохури Армель
|1
|0
|19.
|Томас Тразье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Лозанна-Спорт
|16% (4)
|8% (2)
|12% (3)
|28% (7)
|12% (3)
|24% (6)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|36 - 15
|47
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|31 - 29
|32
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|31 - 27
|28
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|24 - 24
|28
|5.
|Лугано
|Заявка
|20
|5
|12
|3
|21 - 21
|27
|6.
|Серветт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 26
|25
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|8.
|Сьон
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|24 - 30
|21
|9.
|Люцерн
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|31 - 30
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 33
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|4.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 18
|7
|9.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Люцерн
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 19
|6
Победитель
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