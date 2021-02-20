  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Болонья
0' 14'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
8
Лопес
Максим
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
5
Сумаоро
Адама
23
Данило
Ларанжера
3
Хики
Аарон
32
Сванберг
Маттиас
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Сассуоло
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 9 (2) 0.39
2. Берарди Доменико 8 (2) 0.35
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.17
4. Бога Жереми 3 0.13
5. Кирикеш Влад 2 0.09
6. Дефрель Грегоре 2 0.09
7. Траоре Хамед 2 0.09
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.09
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.26
2. Барроу Муса 5 0.22
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
4. Сванберг Маттиас 2 0.09
5. Томиясу Такэхиро 2 0.09
6. Паласио Родриго 1 0.04
7. Сансоне Никола 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. Домингес Николас 1 0.04
13. Пас Нехуэн 1 0.04
14. Сантандер Федерико 0 0
15. Медель Гари 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Рожерио да Силва 3 0
9. Бурабия Мехди 2 0
10. Марлон 2 0
11. Траоре Хамед 2 0
12. Гараслин Лукаш 0 1
13. Пелузо Федерико 1 0
14. Капуто Франческо 1 0
15. Джуричич Филип 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 4 0
5. Томиясу Такэхиро 4 0
6. Схаутен Йерди 4 0
7. Паласио Родриго 3 0
8. Сориано Роберто 3 0
9. Виньято Эмануэль 3 0
10. Хики Аарон 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 17.14% (6) 8.57% (3) 2.86% (1) 20% (7) 17.14% (6) 34.29% (12)
 Болонья 11.11% (3) 14.81% (4) 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья
Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Болонья 3:4 Сассуоло Серия A Болонья 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло 0:0 Заявка 23 9 8 6 36 - 33 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья 0:0 Заявка 23 6 7 10 29 - 36 25
13. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
14. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья 0:0 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сассуоло 74.6% (106)
X 15.5% (22)
Болонья 9.9% (14)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Болонья
2.39
3.80
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.35 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.46 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.80 2.90
  2.31 3.60 3.21

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.60 1.03 4.33 1.20 3.45 1.31 2.26 1.71 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.20
15.00 0.00 11.50 1.03 4.20 1.22 3.25 1.33 2.20 1.72 1.97 1.89 1.68 2.18 1.45 2.75 1.22 4.20 1.16 4.80 1.05 8.20 1.04 8.80 1.01 15.00
4.66 1.22 2.68 1.52 2.23 1.72 1.99 1.91 1.74 2.20 1.59 2.51 1.48 2.79 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.19 1.68 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.70
3.25 1.33 2.15 1.70 1.51 2.52 1.16 5.00 1.11 5.53
2.85 1.47 2.24 1.72 1.75 2.20 1.53 2.67 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.19 3.52 1.30 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.68
4.27 1.18 3.25 1.32 1.87 1.87 1.40 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.37
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Болонья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Болонья

Исход игры
Сассуоло
74.6% (106)
Ничья
15.5% (22)
Болонья
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
46.5% (66)
1:0 Сассуоло
17.6% (25)
1:1 Ничья
12% (17)
1:2 Болонья
6.3% (9)
2:0 Сассуоло
5.6% (8)
3:1 Сассуоло
2.1% (3)
3:2 Сассуоло
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 