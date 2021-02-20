Сассуоло
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Болонья
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|9 (2)
|0.39
|2.
|Берарди Доменико
|8 (2)
|0.35
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.17
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.13
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.09
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.09
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.09
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.09
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.26
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.22
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.17
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.09
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.09
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|7.
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|13.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|14.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|15.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|7
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|9.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|10.
|Марлон
|2
|0
|11.
|Траоре Хамед
|2
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|13.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|14.
|Капуто Франческо
|1
|0
|15.
|Джуричич Филип
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|7.
|Паласио Родриго
|3
|0
|8.
|Сориано Роберто
|3
|0
|9.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|10.
|Хики Аарон
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|2.86% (1)
|20% (7)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
|Болонья
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья
Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Сассуоло 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|36 - 33
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 36
|25
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|14.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Болонья
Исход игры
Сассуоло
74.6% (106)
Ничья
15.5% (22)
Болонья
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
61.15% (85)
Меньше
38.85% (54)
Обе команды забьют
Да
72.66% (101)
Нет
27.34% (38)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
46.5% (66)
1:0 Сассуоло
17.6% (25)
1:1 Ничья
12% (17)
1:2 Болонья
6.3% (9)
2:0 Сассуоло
5.6% (8)
3:1 Сассуоло
2.1% (3)
3:2 Сассуоло
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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