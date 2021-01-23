Первый тайм близится к концовке, и страсти накаляются. Игроки спорят друг с другом.

Фолит Пепе сейчас у своей штрафной. До ворот около 25 метров.

Уорд-Праус наносит прямой удар на силу, однако мяч летит мимо ворот.

Зарегистрируйся по ссылке и получи бонус в размере 5 000 руб

41' "Арсенал" в очередное наступление отправился, но ничего в нем не добился.

40' "Арсенал" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.

39' Теперь "Арсенал" предпринимает очередную попытку накрыть соперника и расположиться с мячом на его половине поля.

38' Ответ "Саутгемптона" завершается офсайдом. Прав арбитр.

37' Пепе с правого угла штрафной забросил на дальний угол вратарской, куда так и не успел Седрик.

36' Микель Артета обеспокоен и серьезен, даёт указания подопечным, которые явно пока не оправдывают его ожиданий.

35' Угловой у ворот "Арсенала", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

34' Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка.

33' Микель Артета нервно бегает по бровке, призывая свою команду бережнее держать мяч и продвигаться к чужим воротам.

32' А вот и некое подобие навала от "Арсенала", много навесных передач в штрафную соперника, но те справляются.

31' В атаке вторым темпом Бертранд показывает силу своего удара с дальней позиции. Игровой снаряд улетает на пустые трибуны.

30' "Саутгемптон" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.

29' Уорд-Праус решается на удар по воротам метров с 29. Мяч ожидаемо летит мимо цели.

28' Артета же периодически выходит к бровке, чтобы что-то посоветовать своим игрокам.

27' А впереди у "Арсенала" никто не может зацепиться за мяч, чтобы создать что-нибудь опасное.

26' Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной хозяев.

25' Виллиан ошибается в завершающей стадии атаки и, подняв руку, извиняется перед партнерами по команде.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Габриэль дос Сантос!!!

Уокер-Питерс прострелил с правого края штрафной, по пути мяч задел ногу Габриэля дос Сантоса, после чего влетел в ворота.

23' Прошел отрезок активности "Арсенала". В целом, конечно, двигаются много обе команды, но остроты не хватает.

22' Гости держат мяч, игрокам "Саутгемптона" это, разумеется, не нравится, и они активно прессингуют соперника на всех участках поля.

21' Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.

20' Бертранд нарушает правила у центральной линии поля.

19' Ответ "Саутгемптона" завершается дальним ударом Уолкотта. Мяч летит мимо цели.

18' Мартинелли не смог подстроиться под летящий к нему мяч, махнул он мимо него с убойной позиции. Форстер может выдохнуть.

17' Уокер-Питерс грубо сыграл не правом фланге обороны. Питер Бэнкс всё видел.

16' Проспали Адамса на фланге, тот легко убежал от двух игроков, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, Лено спасает.

15' Прессинг "Арсенала" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Саутгемптона", и это вызывает негодование Ральфа Хазенхюттля.

14' Виллиан оказывается в офсайде. Судья останавливает игру.

13' Много борьбы за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек.

12' Много борьбы стало в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Арсенала".

11' Первый угловой заработали лондонцы. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.

10' "Арсенал" пытался закрепиться у чужой штрафной на фланге, но хозяева выдавили оттуда соперника.

9' А это уже Нкетиа в кадре, офсайд у игрока "Арсенала" зафиксирован.

8' Армстронг нарушает правила в штрафной "Арсенала".

7' Наконец-то игроки "Арсенала" отвели игру от своих ворот и при случае показывают свою способность вести игру на чужой половине поля.

6' Три подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

5' Уорд-Праус прямым ударом решил поразить ворота, мяч коснулся перекладины, а далее защитники разряжают обстановку. Ещё один корнер назначен.

4' "Саутгемптон" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Ингс пробил в защитника. будет ещё один угловой.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Питера Бэнкса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Габриэль дос Сантос.

2' По периметру штрафной кружат с мячом хозяева. За ее пределами получается многое, а внутри пока нет.

1' "Саутгемптон" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в тёмно-синей лондонский "Арсенал".