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  3. Англия
Саутгемптон
1:0
Перерыв

Стадион:
Арсенал
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Габриэль дос Сантос
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
32
Уолкотт
Тео
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
17
Седрик
Соареш
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
12
Виллиан
Боргес
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
Саутгемптон
4-4-2
Арсенал
4-2-3-1

Ход матча

24'
Габриэль дос Сантос
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уорд-Праус Джеймс 1 0.5
2. Н'Лундулу Даниэл 1 0.5
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
2. Смит-Роу Эмил 1 0.5
3. Ляказетт Александр 0 0
4. Тирни Киран 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Чауке Кгагело 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Седрик Соареш 1 0
2. Смит-Роу Эмил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Саутгемптон 0 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Арсенал 0 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Арсенал 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Питер Бэнкс отправляет команды на перерыв. "Саутгемптон" - "Арсенал" 1:0.
  • 45'
    Уорд-Праус наносит прямой удар на силу, однако мяч летит мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    44'
    Фолит Пепе сейчас у своей штрафной. До ворот около 25 метров.
  • Фол, нарушение
    43'
    Джака нарушает правила у центральной линии поля.
  • 42'
    Первый тайм близится к концовке, и страсти накаляются. Игроки спорят друг с другом.
  • 41'
    "Арсенал" в очередное наступление отправился, но ничего в нем не добился. 
  • 40'
    "Арсенал" пытается разыгрывать какие-то комбинации на территории противника, и несколько передач даже прошли, но не заброс в штрафную.
  • 39'
    Теперь "Арсенал" предпринимает очередную попытку накрыть соперника и расположиться с мячом на его половине поля.
  • Офсайд
    38'
    Ответ "Саутгемптона" завершается офсайдом. Прав арбитр.
  • 37'
    Пепе с правого угла штрафной забросил на дальний угол вратарской, куда так и не успел Седрик.
  • 36'
    Микель Артета обеспокоен и серьезен, даёт указания подопечным, которые явно пока не оправдывают его ожиданий.
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Арсенала", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Фол, нарушение
    34'
    Мелких нарушений правил достаточно много, нервная обстановка. 
  • 33'
    Микель Артета нервно бегает по бровке, призывая свою команду бережнее держать мяч и продвигаться к чужим воротам.
  • 32'
    А вот и некое подобие навала от "Арсенала", много навесных передач в штрафную соперника, но те справляются.
  • 31'
    В атаке вторым темпом Бертранд показывает силу своего удара с дальней позиции. Игровой снаряд улетает на пустые трибуны.
  • Угловой
    30'
    "Саутгемптон" зарабатывает угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.
  • 29'
    Уорд-Праус решается на удар по воротам метров с 29. Мяч ожидаемо летит мимо цели.
  • 28'
    Артета же периодически выходит к бровке, чтобы что-то посоветовать своим игрокам.
  • 27'
    А впереди у "Арсенала" никто не может зацепиться за мяч, чтобы создать что-нибудь опасное.
  • 26'
    Игра сейчас по большей части сконцентрировалась между центральным кругом и линией штрафной хозяев.
  • 25'
    Виллиан ошибается в завершающей стадии атаки и, подняв руку, извиняется перед партнерами по команде.
  • Гол в свои ворота
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Габриэль дос Сантос!!!
    Уокер-Питерс прострелил с правого края штрафной, по пути мяч задел ногу Габриэля дос Сантоса, после чего влетел в ворота.
  • 23'
    Прошел отрезок активности "Арсенала". В целом, конечно, двигаются много обе команды, но остроты не хватает.
  • 22'
    Гости держат мяч, игрокам "Саутгемптона" это, разумеется, не нравится, и они активно прессингуют соперника на всех участках поля.
  • 21'
    Жестко борются соперники в центре поля, не давая пространства для разбега.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бертранд нарушает правила у центральной линии поля.
  • 19'
    Ответ "Саутгемптона" завершается дальним ударом Уолкотта. Мяч летит мимо цели.
  • 18'
    Мартинелли не смог подстроиться под летящий к нему мяч, махнул он мимо него с убойной позиции. Форстер может выдохнуть. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Уокер-Питерс грубо сыграл не правом фланге обороны. Питер Бэнкс всё видел.
  • Опасный момент
    16'
    Проспали Адамса на фланге, тот легко убежал от двух игроков, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, Лено спасает.
  • 15'
    Прессинг "Арсенала" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Саутгемптона", и это вызывает негодование Ральфа Хазенхюттля.
  • Офсайд
    14'
    Виллиан оказывается в офсайде. Судья останавливает игру.
  • Фол, нарушение
    13'
    Много борьбы за каждый метр поля. Толкаются футболисты, судья пока обходится без карточек.
  • 12'
    Много борьбы стало в центре поля, и в очередной раз ошибаются футболисты "Арсенала".
  • Угловой
    11'
    Первый угловой заработали лондонцы. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 10'
    "Арсенал" пытался закрепиться у чужой штрафной на фланге, но хозяева выдавили оттуда соперника.
  • Офсайд
    9'
    А это уже Нкетиа в кадре, офсайд у игрока "Арсенала" зафиксирован.
  • Фол, нарушение
    8'
    Армстронг нарушает правила в штрафной "Арсенала".
  • 7'
    Наконец-то игроки "Арсенала" отвели игру от своих ворот и при случае показывают свою способность вести игру на чужой половине поля.
  • Угловой
    6'
    Три подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    5'
    Уорд-Праус прямым ударом решил поразить ворота, мяч коснулся перекладины, а далее защитники разряжают обстановку. Ещё один корнер назначен.
  • Угловой
    4'
    "Саутгемптон" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Ингс пробил в защитника. будет ещё один угловой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Питера Бэнкса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Габриэль дос Сантос.
  • 2'
    По периметру штрафной кружат с мячом хозяева. За ее пределами получается многое, а внутри пока нет.
  • 1'
    "Саутгемптон" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в тёмно-синей лондонский "Арсенал".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Саутгемптона".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча Кубка Англии, "Саутгемптон" - "Арсенал". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 140
Саутгемптон 21.4% (30)
X 21.4% (30)
Арсенал 57.1% (80)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Арсенал
3.30
3.70
6.83
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 3.15 6.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.35 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.44 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.70 5.90
  1.55 3.66 6.83

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.07 3.25 1.35 2.44 1.56 1.75 2.08 1.29 3.70 1.10 7.40
8.40 1.03 7.50 1.06 3.40 1.30 2.62 1.49 1.95 2.04 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
7.20 1.09 5.80 1.13 5.30 1.15 3.90 1.25 2.02 1.79 2.05 1.75 1.53 2.50 1.33 3.25 1.05 6.10 1.04 8.66 1.01 11.50 1.01 11.50 0.00 18.00
3.42 1.33 3.01 1.42 3.26 1.35 2.22 1.69 1.83 2.04 1.57 2.46 1.32 3.43 1.30 3.68 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.75 2.01 1.36 3.00 1.07 7.20
2.88 1.42 1.88 1.92 1.43 2.83 1.12 5.95 1.09 7.30
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.10 6.06 1.06 7.14
2.83 1.46 2.33 1.64 1.82 2.06 1.51 2.64 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.90
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
4.21 1.19 3.02 1.33 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.00 1.38
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Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Арсенал

Исход игры
Саутгемптон
21.4% (30)
Ничья
21.4% (30)
Арсенал
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
35.7% (50)
1:1 Ничья
17.9% (25)
0:1 Арсенал
15% (21)
2:1 Саутгемптон
12.1% (17)
1:0 Саутгемптон
5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Саутгемптон
2.9% (4)
1:3 Арсенал
2.9% (4)
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