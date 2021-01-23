Саутгемптон
1:0
Перерыв
Стадион: Сент-Мэрис
Арсенал
1:0
24' Гол в свои воротаГабриэль дос Сантос
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриВратарь
-
31 Рэмси КейнЗащитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
-
18 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Уоттс Калеб
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Райан МэттВратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.5
|2.
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.5
|2.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.5
|3.
|Ляказетт Александр
|0
|0
|4.
|Тирни Киран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чауке Кгагело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Седрик Соареш
|1
|0
|2.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Саутгемптон
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Арсенал
Исход игры
Саутгемптон
21.4% (30)
Ничья
21.4% (30)
Арсенал
57.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
56.83% (79)
Меньше
43.17% (60)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
35.7% (50)
1:1 Ничья
17.9% (25)
0:1 Арсенал
15% (21)
2:1 Саутгемптон
12.1% (17)
1:0 Саутгемптон
5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
2:0 Саутгемптон
2.9% (4)
1:3 Арсенал
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!