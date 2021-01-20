Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|2.
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|1
|2.
|Смит-Роу Эмил
|1
|1
|3.
|Ляказетт Александр
|0
|0
|4.
|Тирни Киран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чауке Кгагело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Седрик Соареш
|1
|0
|2.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Саутгемптон
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Саутгемптон - Арсенал
Исход игры
Саутгемптон
27.5% (11)
Ничья
15% (6)
Арсенал
57.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
40% (16)
1:1 Ничья
15% (6)
2:1 Саутгемптон
15% (6)
0:1 Арсенал
10% (4)
2:0 Саутгемптон
7.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!