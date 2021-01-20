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Саутгемптон
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уорд-Праус Джеймс 1 1
2. Н'Лундулу Даниэл 1 1
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 1
2. Смит-Роу Эмил 1 1
3. Ляказетт Александр 0 0
4. Тирни Киран 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Чауке Кгагело 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Седрик Соареш 1 0
2. Смит-Роу Эмил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Саутгемптон 0 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Арсенал 0 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Арсенал: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Арсенал 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 27.5% (11)
    X 15% (6)
    Арсенал 57.5% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Арсенал
    3.30
    3.41
    2.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.35 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.40 2.33
      3.08 3.41 2.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.07 3.25 1.35 2.44 1.56 1.75 2.08 1.29 3.70 1.10 7.40
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 2.02 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
    3.43 1.30 2.84 1.42 2.59 1.49 2.06 1.75 1.80 2.03 1.60 2.31 1.42 2.84 1.29 3.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.75 2.01 1.36 3.00 1.07 7.20
    1.89 1.91 1.35 3.05 1.09 6.50
    2.97 1.40 2.44 1.55 1.90 1.92 1.55 2.45 1.39 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.65 1.25 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.90
    2.45 1.51 1.59 2.26 1.22 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.91
    1.79 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    3.45 1.27
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Арсенал

    Исход игры
    Саутгемптон
    27.5% (11)
    Ничья
    15% (6)
    Арсенал
    57.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40% (16)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    2:1 Саутгемптон
    15% (6)
    0:1 Арсенал
    10% (4)
    2:0 Саутгемптон
    7.5% (3)
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