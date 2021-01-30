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Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
4' Желтая карточка
Калвер Аарон
20'
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
13
Вуйица
Иван
20
Санчес
Виктор
22
Ускок
Томислав
10
Луштица
Стивен
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
7
Бериша
Бесарт
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
3
Траоре
Адама
III
6
Броксхэм
Ли
16
Лотон
Брэндон
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
23
Рохас
Марко
25
Luis
Lawrie-Lattanzio
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

Ход матча

4'
Калвер Аарон
 

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пирьес Дилан 2 0.5
2. Санчес Виктор 1 0.25
3. Имаи Томоки 1 0.25
4. Луштица Стивен 1 0.25
5. Вуйица Иван 1 0.25
6. Уэлс Лаклан 0 0
7. Хэмилл Брендан 0 0
8. Пэйн Коннор 0 0
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 2 (1) 0.5
2. Макманаман Каллум 1 0.25
3. Траоре Адама III 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 3 0
2. Диаманти Алессандро 2 0
3. Калвер Аарон 2 0
4. Луштица Стивен 1 0
5. Хэмилл Брендан 1 0
6. Ускок Томислав 1 0
7. Уэлс Лаклан 1 0
8. Ayom Majok 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Траоре Адама III 2 0
2. Круз Робби 1 0
3. Шоттон Райан 1 0
4. Макманаман Каллум 1 0
5. Броксхэм Ли 1 0
6. Роу Сторм 1 0
7. Бриммер Джейк 1 0
8. Райн Дилан 1 0
9. Андерсон Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Мельбурн Виктори 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Аделаида Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Вестерн Юнайтед 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Мельбурн Виктори 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
11. Перт Глори 3 1 0 2 10 - 10 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мельбурн Виктори 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Вестерн Юнайтед 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 5 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Калвер Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Виктори
2.50
3.76
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.15 3.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.13 3.60 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.76 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.50 2.60
  2.45 3.71 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.20 2.17 1.64 1.73 2.04 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 7.80
13.50 1.00 11.75 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.39 1.64 1.77 2.05 1.51 2.49 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60 1.05 7.60
8.43 1.04 7.25 1.06 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 1.88 1.92 1.42 2.85 1.28 3.60 1.12 6.10 1.09 7.20 1.05 7.82 1.04 8.38 0.00 14.50
4.84 1.21 2.78 1.49 2.30 1.68 2.05 1.86 1.79 2.13 1.62 2.42 1.50 2.71 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.64 1.52 2.43 1.13 5.40
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.14 5.40
2.50 1.53 1.60 2.33 1.30 3.50 1.06 7.43 1.04 8.50
2.96 1.45 2.33 1.67 1.80 2.14 1.56 2.58 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.90 1.19 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.31 3.12 1.20 4.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.32
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
3.05 1.37
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори онлайн

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