Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: ААМИ Парк
Мельбурн Виктори
4' Желтая карточкаКалвер Аарон
13
Вуйица
Иван
11
Пэйн
Коннор
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
- Нападающий
-
35 Zaydan Bello
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
4'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пирьес Дилан
|2
|0.5
|2.
|Санчес Виктор
|1
|0.25
|3.
|Имаи Томоки
|1
|0.25
|4.
|Луштица Стивен
|1
|0.25
|5.
|Вуйица Иван
|1
|0.25
|6.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.5
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.25
|3.
|Траоре Адама III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|3
|0
|2.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|3.
|Калвер Аарон
|2
|0
|4.
|Луштица Стивен
|1
|0
|5.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|6.
|Ускок Томислав
|1
|0
|7.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|8.
|Ayom Majok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|2
|0
|2.
|Круз Робби
|1
|0
|3.
|Шоттон Райан
|1
|0
|4.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|5.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|6.
|Роу Сторм
|1
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|8.
|Райн Дилан
|1
|0
|9.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Мельбурн Виктори
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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