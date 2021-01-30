Вестерн Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Мельбурн Виктори
4' Желтая карточкаКалвер Аарон
27' Желтая карточкаВуйица Иван
40' Желтая карточкаБериша Бесарт
45' Желтая карточкаПэйн Коннор
51' Желтая карточкаУскок Томислав
54' Желтая карточкаБаттерфилд Джейкоб
90' Желтая карточкаТраоре Адама III
13
Вуйица
Иван
11
Пэйн
Коннор
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
- Нападающий
-
35 Zaydan Bello
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
4'
27'
40'
45'
51'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пирьес Дилан
|2
|0.5
|2.
|Санчес Виктор
|1
|0.25
|3.
|Имаи Томоки
|1
|0.25
|4.
|Луштица Стивен
|1
|0.25
|5.
|Вуйица Иван
|1
|0.25
|6.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|0.5
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.25
|3.
|Траоре Адама III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|3
|0
|2.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|3.
|Калвер Аарон
|2
|0
|4.
|Ускок Томислав
|2
|0
|5.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|6.
|Луштица Стивен
|1
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|9.
|Вуйица Иван
|1
|0
|10.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|11.
|Ayom Majok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|3
|0
|2.
|Круз Робби
|1
|0
|3.
|Шоттон Райан
|1
|0
|4.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|5.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|6.
|Броксхэм Ли
|1
|0
|7.
|Роу Сторм
|1
|0
|8.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|9.
|Райн Дилан
|1
|0
|10.
|Андерсон Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Мельбурн Виктори
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =2 -13Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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