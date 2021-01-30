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Макартур
0:2
Второй тайм: 45'

Стадион:
Сидней
0'
21' Красная карточка
_Milligan M.
34' Желтая карточка
Дербишир Мэтт
54' Желтая карточка
_Brattan L.
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63' Желтая карточка
_Franjic I.
64' Желтая карточка
_Jovanovic A.
0:1
66' Гол
_Wood P.
67' Желтая карточка
_Baumjohann A.
0:2
76' Гол
Нинкович Милош
45'
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
5
Миллиган
Марк
12
Мередит
Джеймс
4
Беньят
Эчебария
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
10
Пуйо
Лоик
11
Оар
Томас
27
Дербишир
Мэтт
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
Макартур
Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 1 0.2
2. Пуйо Лоик 1 0.2
3. Беньят Эчебария 1 0.2
4. Сусаета Маркель 1 0.2
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэттан Люк 1 0.25
2. Ньювенхоф Калем 1 0.25
3. _Wood P. 1 0.25
4. Барбарусес Костас 1 (1) 0.25
5. Кинг Джоэл 0 0

Карточки

Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 0
2. Дербишир Мэтт 2 0
3. Сусняр Александар 2 0
4. Генро Денис 2 0
5. _Milligan M. 0 1
6. Федеричи Адам 1 0
7. Беньят Эчебария 1 0
8. Michael Ruhs 1 0
9. _Franjic I. 1 0
10. Jake Hollman 1 0
11. _Jovanovic A. 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 2 0
2. Касерес Энтони 1 0
3. Ретре Пауло 1 0
4. Уорленд Бен 1 0
5. Бухагьяр Трент 1 0
6. Ньювенхоф Калем 1 0
7. _Brattan L. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Макартур 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2) 0
 Сидней 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Макартур Последние 4 матча: +2 =1 -1
Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Сидней Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос
Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Сидней 2:0 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Аделаида Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Макартур 0:2 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
11. Перт Глори 3 1 0 2 10 - 10 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Сидней 2:0 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Макартур 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 0:2 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 5 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Дербишир Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Оар Томас уходит с поля. Энтони Голец выходит вместо него
  • 21'
    УДАЛЕНИЕ! - Миллиган Марк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campbelltown Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Сидней
7.34
7.00
2.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.35 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 7.00 1.12
  7.34 2.63 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Макартур» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Макартур» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Макартур» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 2.75 1.41 1.89 1.85 1.50 2.47 1.35 3.05 1.12 5.60
4.00 1.24 2.75 1.44 2.18 1.68 1.42 2.85 2.00 1.81 1.19 4.60 1.70 2.15 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 8.75 1.03 9.37 1.01 11.50 1.01 11.00 0.00 18.00
2.96 1.41 2.33 1.63 1.78 2.09 1.54 2.53 1.36 3.23 2.75 1.50 2.15 1.77 1.86 2.05 1.67 2.32 1.49 2.79 1.34 3.44 1.13 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.05 7.84 1.03 8.90
3.02 1.43 2.48 1.60 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 1.73 2.04 1.20 4.30
4.00 1.24 2.75 1.58 1.70 2.40 1.20 3.37 1.18 4.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
4.20 1.22
Где смотреть матч Макартур 0:2 Сидней онлайн

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