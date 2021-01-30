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Брисбен Роар
3:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
37' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
41' Желтая карточка
Joe Caletti
2:0
45' Гол
О'Ши Джеймс
56' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
66' Желтая карточка
Трюин Кай
3:0
78' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
3:1
82' Гол
Констандопулос Натан
87' Желтая карточка
Браун Кори
90'+4
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
77
Макдональд
Скотт
1
Делянов
Джеймс
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
7
Китто
Райан
17
Туре
Мохамед
29
Йенги
Кусини
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.5
2. _Wenzel-Halls D. 2 0.5
3. Макдональд Скотт 1 0.25
4. Гиллесфи Маколей 1 0.25
5. Riku Danzaki 1 0.25
6. _O'Shea J. 1 0.25
7. Олдред Том 0 0
8. Браун Кори 0 0
9. Браун Чарли 0 0
10. _Mcdonald S. 0 0
11. _Hingert J. 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Мохамед 2 0.4
2. Халлоран Бен 1 0.2
3. Юрич Томи 1 0.2
4. Маук Стефан 1 0.2
5. Констандопулос Натан 1 0.2
6. _Konstandopoulos N. 1 0.2
7. Хави Лопеc 0 0
8. Нийонгабире Пасифик 0 0
9. Д`Арриго Луис 0 0
10. Эйбтью Яред 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Хинджерт Джек 1 0
2. Гиллесфи Маколей 1 0
3. Браун Чарли 1 0
4. _O'Shea J. 1 0
5. _Trewin K. 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Юрич Томи 2 0
2. Joe Caletti 2 0
3. Смит Ноа 2 0
4. Элси Джордан 1 0
5. Michael Jakobsen II 1 0
6. Д`Арриго Луис 1 0
7. _Caletti J. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Аделаида Юнайтед 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед A-Лига
Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Брисбен Роар 3:1 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 1:3 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
11. Перт Глори 3 1 0 2 10 - 10 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1:3 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брисбен Роар 3:1 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 3:1 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Аделаида Юнайтед 1:3 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 5 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - О'Ши Джеймс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Joe Caletti получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Уэнзел-Холлс Дилан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.70 3.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.17 3.50 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.75 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 14.00 34.00
  2.22 3.64 3.36

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.05 1.72 1.63 2.18 1.42 2.75 1.15 4.90
11.50 1.01 10.50 1.02 3.78 1.25 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.44 2.70 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.77 2.04 3.90 1.25 1.93 1.87 2.63 1.48 1.70 2.15 1.27 5.10 1.09 7.20 1.12 6.10 1.10 12.00 0.00 16.00
4.13 1.26 3.13 1.41 2.38 1.64 3.12 1.39 2.57 1.54 2.02 1.86 1.62 2.37 1.45 2.88 1.15 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.07 1.71 1.48 2.55 1.11 5.80
3.15 1.36 2.22 1.66 1.53 2.62 1.19 4.80 1.13 6.00
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.05 7.57 1.04 8.64
3.23 1.39 2.65 1.53 2.08 1.84 1.65 2.36 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.20 1.23 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
4.41 1.17 3.20 1.30 1.90 1.97 1.42 2.85 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.22
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.85 1.39
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