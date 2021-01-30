Брисбен Роар
3:1
Конец матча
Стадион: Dolphin Oval
Аделаида Юнайтед
1:0
37' ГолУэнзел-Холлс Дилан
41' Желтая карточкаJoe Caletti
2:0
45' ГолО'Ши Джеймс
56' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
66' Желтая карточкаТрюин Кай
3:0
78' ГолУэнзел-Холлс Дилан
3:1
82' ГолКонстандопулос Натан
87' Желтая карточкаБраун Кори
10
Riku
Danzaki
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
34
Эйбтью
Яред
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
26
Халлоран
Бен
18
Joe
Caletti
17
Туре
Мохамед
29
Йенги
Кусини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Bon Scott
-
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
37'
41'
45'
2:0
56'
66'
78'
3:0
82'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.5
|2.
|_Wenzel-Halls D.
|2
|0.5
|3.
|Макдональд Скотт
|1
|0.25
|4.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.25
|5.
|Riku Danzaki
|1
|0.25
|6.
|_O'Shea J.
|1
|0.25
|7.
|Олдред Том
|0
|0
|8.
|Браун Кори
|0
|0
|9.
|Браун Чарли
|0
|0
|10.
|_Mcdonald S.
|0
|0
|11.
|_Hingert J.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Мохамед
|2
|0.4
|2.
|Халлоран Бен
|1
|0.2
|3.
|Юрич Томи
|1
|0.2
|4.
|Маук Стефан
|1
|0.2
|5.
|Констандопулос Натан
|1
|0.2
|6.
|_Konstandopoulos N.
|1
|0.2
|7.
|Хави Лопеc
|0
|0
|8.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|9.
|Д`Арриго Луис
|0
|0
|10.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|2.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0
|3.
|Браун Чарли
|1
|0
|4.
|_O'Shea J.
|1
|0
|5.
|_Trewin K.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юрич Томи
|2
|0
|2.
|Joe Caletti
|2
|0
|3.
|Смит Ноа
|2
|0
|4.
|Элси Джордан
|1
|0
|5.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|6.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|7.
|_Caletti J.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар A-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Брисбен Роар
|3:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Брисбен Роар
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Аделаида Юнайтед
|1:3
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров