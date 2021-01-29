Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Bankwest Stadium (Sydney)
Ньюкасл Джетс
1:0
36' Гол_Ibini-Isei B.
40' Желтая карточка_Russell T.
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luka Prso
-
-
15 Tete Yengi
-
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
34'
36'
1:0
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Троизи Джеймс
|1
|0.2
|2.
|Расселл Тэйт
|1
|0.2
|3.
|Гордон Зигги
|1
|0.2
|4.
|Мюллер Николай
|1
|0.2
|5.
|Кокс Саймон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|3
|0.5
|2.
|О'Донован Рой
|1
|0.17
|3.
|Богард Найджел
|1
|0.17
|4.
|Наджарин Рами
|0
|0
|5.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|2
|0
|2.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|3.
|Кокс Саймон
|1
|0
|4.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|6.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|3
|0
|2.
|Богард Найджел
|2
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|2
|0
|4.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|5.
|Петратос Коста
|1
|0
|6.
|О'тул Коннор
|1
|0
|7.
|Юл Валентино
|1
|0
|8.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|9.
|Мшехид Али Аббас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ньюкасл Джетс
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|10.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|11.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
Победитель
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