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Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
36' Гол
Ибини-Исэи Берни
40' Желтая карточка
Расселл Тэйт
1:1
81' Пенальти
О'Донован Рой
90' Желтая карточка
Lucas Mauragis
90' Желтая карточка
Дорранс Грэм
90' Желтая карточка
Keanu Baccus
90' Желтая карточка
Mark Natta
90'+7
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
6
Мурдукутас
Тасс
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
17
Keanu
Baccus
18
Дорранс
Грэм
39
Thomas
Aquilina
14
Троизи
Джеймс
9
Ибини-Исэи
Берни
27
Мюллер
Николай
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
3
Хоффман
Джейсон
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
11
Наджарин
Рами
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Троизи Джеймс 1 0.2
2. Расселл Тэйт 1 0.2
3. Ибини-Исэи Берни 1 0.2
4. Гордон Зигги 1 0.2
5. Мюллер Николай 1 0.2
6. Кокс Саймон 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 3 0.5
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.33
3. Богард Найджел 1 0.17
4. Наджарин Рами 0 0
5. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 3 0
2. Мурдукутас Тасс 2 0
3. Кокс Саймон 1 0
4. Троизи Джеймс 1 0
5. Ибини-Исэи Берни 1 0
6. Макгоуэн Дилан 1 0
7. Keanu Baccus 1 0
8. Расселл Тэйт 1 0
9. Mark Natta 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 3 0
2. Богард Найджел 2 0
3. Тергейт Ангус 2 0
4. Lucas Mauragis 2 0
5. Угаркович Стивен 1 0
6. Петратос Коста 1 0
7. О'тул Коннор 1 0
8. Юл Валентино 1 0
9. Мшехид Али Аббас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Сидней Уондерерс 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Ньюкасл Джетс 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
3. Аделаида Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
10. Перт Глори 3 1 0 2 10 - 10 3
11. Мельбурн Виктори 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
10. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 5 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Расселл Тэйт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ибини-Исэи Берни бьет в цель!
  • 34'
    Мюллер Николай уходит с поля. Кокс Саймон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.60 3.05
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.45 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.68 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 4.40 16.00
  1.23 5.20 22.58

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.85 1.23 2.00 1.75 1.59 2.26 1.40 2.80 1.14 5.20
11.25 1.01 9.60 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
7.20 1.09 5.80 1.13 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.86 1.94 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.08 12.00 1.04 8.10 1.02 8.65 0.00 15.50
1.83 2.05 1.52 2.62 1.22 4.54 1.69 2.24 1.50 2.70 1.81 2.07 1.54 2.57 1.42 3.00 1.62 2.35 1.44 2.85 1.18 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.02 1.74 1.46 2.60 1.11 6.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.50 2.59 1.19 4.75 1.13 6.00
1.62 2.27 1.14 5.55 1.08 7.77 1.05 7.90 1.03 8.96
2.22 1.69 1.83 2.04 1.42 2.94 1.28 3.74 1.41 2.97 1.23 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.80 1.94 1.22 3.95
4.25 1.22 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
4.36 1.17 3.17 1.31 1.87 1.91 1.40 3.06 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.00 1.40
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