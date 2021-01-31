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Мельбурн Сити
1:3
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
0:1
11' Гол
Daniel Stynes
1:1
33' Гол
Макларен Джейми
40' Желтая карточка
Гуд Кёртис
1:2
42' Гол
Ингем Дэйн
70' Желтая карточка
Аспропотамитис Джонатан
78' Желтая карточка
Nick Sullivan
1:3
84' Гол
Д'Агостино Николас
90'+5
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
36
Стоукс
Керрин
22
Гуд
Кёртис
19
Benjamin
Garuccio
18
Меткалф
Коннор
16
Taras
Gomulka
11
Нун
Крэйг
20
Луна
Адриан
14
Naoki
Tsubaki
9
Макларен
Джейми
1
Велафи
Тандо
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
23
Ингем
Дэйн
24
Daniel
Stynes
88
Килкенни
Нил
19
Callum
Timmins
20
Армиенто
Карло
9
Форнароли
Бруно
17
Кастро
Диего
Мельбурн Сити
Перт Глори

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 2 0.5
2. Нун Крэйг 1 0.25
3. Меткалф Коннор 1 0.25
4. Гуд Кёртис 0 0
5. Цолаковски Стефан 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Д'Агостино Николас 4 1
2. Армиенто Карло 3 0.75
3. Форнароли Бруно 3 0.75
4. Килкенни Нил 1 (1) 0.25
5. Ингем Дэйн 1 0.25
6. Daniel Stynes 1 0.25
7. Кио Эндрю 0 0
8. Кастро Диего 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 1 1
2. Луна Адриан 1 1
3. Меткалф Коннор 2 0
4. Гуд Кёртис 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 2 0
2. Аспропотамитис Джонатан 1 0
3. Армиенто Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Перт Глори 15.38% (2) 0 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио
Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Перт Глори: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори A-Лига
Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 2:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 6 - 3 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Макартур 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Перт Глори 4 2 0 2 13 - 11 6
8. Мельбурн Сити 4 2 0 2 4 - 6 6
9. Вестерн Юнайтед 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ньюкасл Джетс 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 2 - 3 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Макартур 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Перт Глори 3 1 0 2 8 - 8 3
10. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ингем Дэйн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Гуд Кёртис получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Callum Timmins уходит с поля. Уилсон Брэндон выходит вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Daniel Stynes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 4.60 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.84 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 3.50 1.42
  7.12 3.46 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Сити» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Сити» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60
15.50 0.00 10.00 1.02 4.44 1.22 8.38 1.04 6.50 1.11 1.98 1.83 4.90 1.17 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.30 3.50 1.19 4.60 1.05 9.50 1.04 10.00
4.81 1.21 2.76 1.50 2.28 1.69 2.04 1.87 2.77 1.48 2.20 1.72 3.28 1.36 2.71 1.50 2.12 1.77 1.68 2.27 1.58 2.48 1.33 3.44 1.58 2.46 1.44 2.89 1.49 2.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
3.35 1.31 2.21 1.66 2.50 1.53 1.60 2.33 1.33 3.25 1.03 12.00 1.04 8.63
2.90 1.46 2.28 1.69 1.77 2.17 2.18 1.72 1.79 2.08 1.39 3.06 1.26 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
4.55 1.16 3.34 1.28 1.95 1.80 1.44 2.63 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.19 4.15
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
3.00 1.44
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