Мельбурн Сити
1:3
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Перт Глори
0:1
11' ГолDaniel Stynes
1:1
33' ГолМакларен Джейми
40' Желтая карточкаГуд Кёртис
1:2
42' ГолИнгем Дэйн
70' Желтая карточкаАспропотамитис Джонатан
78' Желтая карточкаNick Sullivan
1:3
84' ГолД'Агостино Николас
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
20
Луна
Адриан
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mason Tatafu
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
Ход матча
11'
0:1
33'
1:1
40'
42'
1:2
78'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|2
|0.5
|2.
|Нун Крэйг
|1
|0.25
|3.
|Меткалф Коннор
|1
|0.25
|4.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|5.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Д'Агостино Николас
|4
|1
|2.
|Армиенто Карло
|3
|0.75
|3.
|Форнароли Бруно
|3
|0.75
|4.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.25
|5.
|Ингем Дэйн
|1
|0.25
|6.
|Daniel Stynes
|1
|0.25
|7.
|Кио Эндрю
|0
|0
|8.
|Кастро Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|1
|1
|2.
|Луна Адриан
|1
|1
|3.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|4.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|2
|0
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|3.
|Армиенто Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Перт Глори
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори Последние 20 матчей: +4 =3 -13Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио
Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Перт Глори: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори A-Лига Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 2:3 Перт Глори A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:2 Мельбурн Сити A-Лига Перт Глори 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Перт Глори 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Макартур
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|13 - 11
|6
|8.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Макартур
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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