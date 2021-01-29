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Малатьяспор
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Фатих Карагюмрюк
0'
13' Желтая карточка
Лукоки Джоди
34' Желтая карточка
Алтынай Корай
43' Красная карточка
Канатсизкуш Кубилай
44' Желтая карточка
Бюйюк Адем
59'
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
17
Хадебе
Тинейдж
6
Аскуа
Африйе
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Лукоки
Джоди
90
Канатсизкуш
Кубилай
99
Бюйюк
Адем
9
Булут
Умут
93
Озер
Айкут
4
Алтынай
Корай
5
Роко
Энсо
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
91
Бертолаччи
Андреа
6
Билья
Лукас
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
16
Борини
Фабио
9
Собех
Артур
Малатьяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

Ход матча

13'
Лукоки Джоди
 
34'
 
Алтынай Корай
43'
Канатсизкуш Кубилай
 
44'
Бюйюк Адем
 
46'
Фофана Морике
Лукоки Джоди
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 8 (6) 0.38
2. Канатсизкуш Кубилай 4 0.19
3. Тетте Бенджамин 2 0.1
4. Явру Зеки 2 0.1
5. Булут Умут 2 0.1
6. Аскуа Африйе 2 0.1
7. Ндайишимийе Юссуф 2 0.1
8. Кайя Семих 1 0.05
9. Фофана Морике 1 0.05
10. Эскихеллач Мустафа 1 0.05
11. Топали Етмир 1 0.05
12. Хафез Карим 0 0
13. Куэва Кристиан 0 0
14. Лукоки Джоди 0 0
15. Шебаке Иссам 0 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндао Алассан 6 0.29
2. Сабо Эрик 5 (2) 0.24
3. Собех Артур 4 0.19
4. Н'Диайе Папа 3 0.14
5. Билья Лукас 3 (2) 0.14
6. Эрдинг Мевлут 2 0.1
7. Жуканович Эрвин 2 0.1
8. Балковец Юре 2 0.1
9. Роко Энсо 2 0.1
10. Борини Фабио 2 (1) 0.1
11. Дурмаз Джимми 1 0.05
12. Бертолаччи Андреа 1 0.05
13. Альпарслан Эрдем 0 0
14. Дарри Браим 0 0
15. Алтынай Корай 0 0
16. Дживелек Рамазан 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 6 0
2. Аскуа Африйе 6 0
3. Хафез Карим 4 1
4. Шебаке Иссам 4 0
5. Тетте Бенджамин 4 0
6. Лукоки Джоди 3 0
7. Хадебе Тинейдж 3 0
8. Йылдыз Ахмед 3 0
9. Топали Етмир 3 0
10. Канатсизкуш Кубилай 1 1
11. Кайя Семих 2 0
12. Шахан Олджай 2 0
13. Сантос Уоллес 2 0
14. Булут Умут 1 0
15. Сукуи Фернандо 1 0
16. Озбир Эртач 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
18. Эскихеллач Мустафа 1 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Роко Энсо 4 2
2. Алтынай Корай 6 0
3. Ндао Алассан 5 0
4. Сабо Эрик 3 1
5. Собех Артур 4 0
6. Балковец Юре 4 0
7. Арвеладзе Вато 4 0
8. Н'Диайе Папа 2 1
9. Билья Лукас 3 0
10. Вивиано Эмильяно 3 0
11. Дурмаз Джимми 1 1
12. Эрдинг Мевлут 2 0
13. Альпарслан Эрдем 2 0
14. Жуканович Эрвин 2 0
15. Куручук Фатих 2 0
16. Личай Эрик 1 0
17. Чолак Эмре 1 0
18. Хеденстад Вегар 1 0
19. Борини Фабио 1 0
20. Кастро Лукас 1 0
21. Дживелек Рамазан 1 0
22. Кампи Гастон 1 0
23. Сарыгюль Мурат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 11.54% (3) 19.23% (5) 3.85% (1) 34.62% (9) 19.23% (5) 11.54% (3)
 Фатих Карагюмрюк 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5) 33.33% (11)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай
Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фатих Карагюмрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Суперлига Фатих Карагюмрюк 0:1 Малатьяспор Вторая лига Фатих Карагюмрюк 0:1 Малатьяспор Любители Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Любители
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
2. Фенербахче Заявка 20 13 3 4 42 - 23 42
3. Галатасарай Заявка 20 12 3 5 41 - 17 39
4. Газишехир Газиантеп Заявка 20 9 8 3 34 - 24 35
5. Аланьяспор Заявка 20 10 4 6 34 - 20 34
6. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
7. Хатайспор Заявка 20 9 5 6 29 - 25 32
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Малатьяспор 0:0 Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Касымпаша Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
12. Гёзтепе Заявка 20 6 7 7 29 - 24 25
13. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Сивасспор Заявка 20 5 9 6 21 - 25 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 20 5 4 11 14 - 26 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 20 3 5 12 19 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 23 - 8 23
3. Газишехир Газиантеп Заявка 10 6 4 0 20 - 10 22
4. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
5. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Фенербахче Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
7. Малатьяспор 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Касымпаша Заявка 10 5 2 3 13 - 13 17
11. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 10 1 2 7 5 - 13 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
6. Сивасспор Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Гёзтепе Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
15. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Кайсериспор Заявка 10 2 2 6 7 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Канатсизкуш Кубилай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    34'
    Алтынай Корай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Лукоки Джоди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Борини Фабио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Малатьяспор 65.7% (88)
X 28.4% (38)
Фатих Карагюмрюк 6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Малатьяспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
4.70
3.36
3.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 2.70 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.36 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.80 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.48 2.57 1.17 3.88 1.17 4.33 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.05 1.77 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
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Прогнозы на матч Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк

Исход игры
Малатьяспор
65.7% (88)
Ничья
28.4% (38)
Фатих Карагюмрюк
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
2:1 Малатьяспор
29.9% (40)
1:0 Малатьяспор
29.1% (39)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:2 Фатих Карагюмрюк
4.5% (6)
2:0 Малатьяспор
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Фатих Карагюмрюк
1.5% (2)
3:1 Малатьяспор
1.5% (2)
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