Малатьяспор
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Malatya Stadyumu
Фатих Карагюмрюк
13' Желтая карточкаЛукоки Джоди
34' Желтая карточкаАлтынай Корай
43' Красная карточкаКанатсизкуш Кубилай
44' Желтая карточкаБюйюк Адем
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
11
Лукоки
Джоди
99
Бюйюк
Адем
93
Озер
Айкут
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Ишкан ЭрайВратарь
- Защитник
-
70 Яша ЭршанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
-
93 Озер АйкутВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кампи ГастонЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Акташ АксельПолузащитник
-
96 Чолак ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Салибур ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Yavuz Genc
-
-
Главный тренер: Atilay Canel
Ход матча
13'
34'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|8 (6)
|0.38
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.19
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.1
|4.
|Явру Зеки
|2
|0.1
|5.
|Булут Умут
|2
|0.1
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.1
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.1
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.05
|9.
|Фофана Морике
|1
|0.05
|10.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.05
|11.
|Топали Етмир
|1
|0.05
|12.
|Хафез Карим
|0
|0
|13.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|14.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|15.
|Шебаке Иссам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндао Алассан
|6
|0.29
|2.
|Сабо Эрик
|5 (2)
|0.24
|3.
|Собех Артур
|4
|0.19
|4.
|Н'Диайе Папа
|3
|0.14
|5.
|Билья Лукас
|3 (2)
|0.14
|6.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0.1
|7.
|Жуканович Эрвин
|2
|0.1
|8.
|Балковец Юре
|2
|0.1
|9.
|Роко Энсо
|2
|0.1
|10.
|Борини Фабио
|2 (1)
|0.1
|11.
|Дурмаз Джимми
|1
|0.05
|12.
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.05
|13.
|Альпарслан Эрдем
|0
|0
|14.
|Дарри Браим
|0
|0
|15.
|Алтынай Корай
|0
|0
|16.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|2.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|5.
|Тетте Бенджамин
|4
|0
|6.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|7.
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|8.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|9.
|Топали Етмир
|3
|0
|10.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|11.
|Кайя Семих
|2
|0
|12.
|Шахан Олджай
|2
|0
|13.
|Сантос Уоллес
|2
|0
|14.
|Булут Умут
|1
|0
|15.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|16.
|Озбир Эртач
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|18.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роко Энсо
|4
|2
|2.
|Алтынай Корай
|6
|0
|3.
|Ндао Алассан
|5
|0
|4.
|Сабо Эрик
|3
|1
|5.
|Собех Артур
|4
|0
|6.
|Балковец Юре
|4
|0
|7.
|Арвеладзе Вато
|4
|0
|8.
|Н'Диайе Папа
|2
|1
|9.
|Билья Лукас
|3
|0
|10.
|Вивиано Эмильяно
|3
|0
|11.
|Дурмаз Джимми
|1
|1
|12.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0
|13.
|Альпарслан Эрдем
|2
|0
|14.
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|15.
|Куручук Фатих
|2
|0
|16.
|Личай Эрик
|1
|0
|17.
|Чолак Эмре
|1
|0
|18.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|19.
|Борини Фабио
|1
|0
|20.
|Кастро Лукас
|1
|0
|21.
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|22.
|Кампи Гастон
|1
|0
|23.
|Сарыгюль Мурат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|34.62% (9)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|Фатих Карагюмрюк
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|33.33% (11)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай
Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =6 -7Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фатих Карагюмрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|47 - 23
|44
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|42 - 23
|42
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|41 - 17
|39
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|34 - 24
|35
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|34 - 20
|34
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 25
|32
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 29
|31
|9.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 24
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 25
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|14 - 26
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|25 - 34
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|19 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 8
|23
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 10
|22
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|7.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 13
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк
Исход игры
Малатьяспор
65.7% (88)
Ничья
28.4% (38)
Фатих Карагюмрюк
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
2:1 Малатьяспор
29.9% (40)
1:0 Малатьяспор
29.1% (39)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:2 Фатих Карагюмрюк
4.5% (6)
2:0 Малатьяспор
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Фатих Карагюмрюк
1.5% (2)
3:1 Малатьяспор
1.5% (2)
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