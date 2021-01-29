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Малатьяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Фатих Карагюмрюк
0'
13' Желтая карточка
Лукоки Джоди
34' Желтая карточка
Алтынай Корай
43' Красная карточка
Канатсизкуш Кубилай
44' Желтая карточка
Бюйюк Адем
71' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
90'+6
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
17
Хадебе
Тинейдж
6
Аскуа
Африйе
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Лукоки
Джоди
90
Канатсизкуш
Кубилай
99
Бюйюк
Адем
9
Булут
Умут
93
Озер
Айкут
4
Алтынай
Корай
5
Роко
Энсо
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
91
Бертолаччи
Андреа
6
Билья
Лукас
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
16
Борини
Фабио
9
Собех
Артур
Малатьяспор
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

Ход матча

13'
Лукоки Джоди
 
34'
 
Алтынай Корай
43'
Канатсизкуш Кубилай
 
44'
Бюйюк Адем
 
46'
Фофана Морике
Лукоки Джоди
 
68'
 
Дурмаз Джимми
Бертолаччи Андреа
68'
 
Эрдинг Мевлут
Собех Артур
71'
Хадебе Тинейдж
 
77'
Джевахир Бюлент
Хадебе Тинейдж
 
90'
 
Чолак Эмре
Н'Диайе Папа
90'
 
Арвеладзе Вато
Борини Фабио
90'
Йылдыз Ахмед
Бюйюк Адем
 
90'
 
Салибур Янис
Ндао Алассан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 8 (6) 0.38
2. Канатсизкуш Кубилай 4 0.19
3. Тетте Бенджамин 2 0.1
4. Явру Зеки 2 0.1
5. Булут Умут 2 0.1
6. Аскуа Африйе 2 0.1
7. Ндайишимийе Юссуф 2 0.1
8. Кайя Семих 1 0.05
9. Фофана Морике 1 0.05
10. Эскихеллач Мустафа 1 0.05
11. Топали Етмир 1 0.05
12. Хафез Карим 0 0
13. Куэва Кристиан 0 0
14. Лукоки Джоди 0 0
15. Шебаке Иссам 0 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндао Алассан 6 0.29
2. Сабо Эрик 5 (2) 0.24
3. Собех Артур 4 0.19
4. Н'Диайе Папа 3 0.14
5. Билья Лукас 3 (2) 0.14
6. Эрдинг Мевлут 2 0.1
7. Жуканович Эрвин 2 0.1
8. Балковец Юре 2 0.1
9. Роко Энсо 2 0.1
10. Борини Фабио 2 (1) 0.1
11. Дурмаз Джимми 1 0.05
12. Бертолаччи Андреа 1 0.05
13. Альпарслан Эрдем 0 0
14. Дарри Браим 0 0
15. Алтынай Корай 0 0
16. Дживелек Рамазан 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 6 0
2. Аскуа Африйе 6 0
3. Хафез Карим 4 1
4. Шебаке Иссам 4 0
5. Тетте Бенджамин 4 0
6. Хадебе Тинейдж 4 0
7. Лукоки Джоди 3 0
8. Йылдыз Ахмед 3 0
9. Топали Етмир 3 0
10. Канатсизкуш Кубилай 1 1
11. Кайя Семих 2 0
12. Шахан Олджай 2 0
13. Сантос Уоллес 2 0
14. Булут Умут 1 0
15. Сукуи Фернандо 1 0
16. Озбир Эртач 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
18. Эскихеллач Мустафа 1 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Роко Энсо 4 2
2. Алтынай Корай 6 0
3. Ндао Алассан 5 0
4. Сабо Эрик 3 1
5. Собех Артур 4 0
6. Балковец Юре 4 0
7. Арвеладзе Вато 4 0
8. Н'Диайе Папа 2 1
9. Билья Лукас 3 0
10. Вивиано Эмильяно 3 0
11. Дурмаз Джимми 1 1
12. Эрдинг Мевлут 2 0
13. Альпарслан Эрдем 2 0
14. Жуканович Эрвин 2 0
15. Куручук Фатих 2 0
16. Личай Эрик 1 0
17. Чолак Эмре 1 0
18. Хеденстад Вегар 1 0
19. Борини Фабио 1 0
20. Кастро Лукас 1 0
21. Дживелек Рамазан 1 0
22. Кампи Гастон 1 0
23. Сарыгюль Мурат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 11.54% (3) 19.23% (5) 3.85% (1) 34.62% (9) 19.23% (5) 11.54% (3)
 Фатих Карагюмрюк 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5) 9.09% (3) 15.15% (5) 33.33% (11)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай
Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фатих Карагюмрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Суперлига Фатих Карагюмрюк 0:1 Малатьяспор Вторая лига Фатих Карагюмрюк 0:1 Малатьяспор Любители Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Любители
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
2. Фенербахче Заявка 20 13 3 4 42 - 23 42
3. Галатасарай 0:0 Заявка 21 12 4 5 41 - 17 40
4. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 21 9 9 3 34 - 24 36
5. Аланьяспор Заявка 20 10 4 6 34 - 20 34
6. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
7. Хатайспор Заявка 20 9 5 6 29 - 25 32
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Касымпаша Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
12. Гёзтепе Заявка 20 6 7 7 29 - 24 25
13. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Сивасспор Заявка 20 5 9 6 21 - 25 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 20 5 4 11 14 - 26 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 20 3 5 12 19 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 23 - 8 23
3. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 11 6 5 0 20 - 10 23
4. Галатасарай 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Фенербахче Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Касымпаша Заявка 10 5 2 3 13 - 13 17
11. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 10 1 2 7 5 - 13 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай 0:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 11 19
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
6. Сивасспор Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
7. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Гёзтепе Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
13. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
15. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Кайсериспор Заявка 10 2 2 6 7 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Канатсизкуш Кубилай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    34'
    Алтынай Корай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Лукоки Джоди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Борини Фабио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Малатьяспор 65.7% (88)
X 28.4% (38)
Фатих Карагюмрюк 6% (8)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.36 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фатих Карагюмрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Фатих Карагюмрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.80 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.48 2.57 1.17 3.88 1.17 4.33 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.05 1.77 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
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Прогнозы на матч Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк

Исход игры
Малатьяспор
65.7% (88)
Ничья
28.4% (38)
Фатих Карагюмрюк
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (53)
Меньше
59.85% (79)
Обе команды забьют
Да
64.39% (85)
Нет
35.61% (47)
Популярный счёт
2:1 Малатьяспор
29.9% (40)
1:0 Малатьяспор
29.1% (39)
1:1 Ничья
24.6% (33)
1:2 Фатих Карагюмрюк
4.5% (6)
2:0 Малатьяспор
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Фатих Карагюмрюк
1.5% (2)
3:1 Малатьяспор
1.5% (2)
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