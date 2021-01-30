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  3. Турция
Фенербахче
1:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
43' Желтая карточка
Мелняк Дарио
1:0
45' Гол в свои ворота
Аккан Гёкхан
55' Желтая карточка
Азиз Сердар
63' Желтая карточка
Сантос Фабрисио
66' Желтая карточка
Болдрин Фернандо
86' Вторая желтая карточка
Сантос Фабрисио
86' Желтая карточка
Андраде Фернандо
90'+6
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
7
Туфан
Озан
13
Валенсия
Эннер
14
Пелкас
Димитрис
27
Тиам
Маме
10
Саматта
Мбвана
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
8
Сантос
Фабрисио
10
Болдрин
Фернандо
88
Джокович
Дамьян
17
Михаляк
Конрад
18
Самудио
Брайан
Фенербахче
4-2-3-1
Ризеспор
4-1-4-1

Ход матча

43'
 
Мелняк Дарио
45'
Аккан Гёкхан
1:0
55'
Азиз Сердар
 
57'
 
Содерлунд Александер
Мелняк Дарио
61'
Осайи-Самуэль Брайт
Тиам Маме
 
61'
Яндаш Мерт Хакан
Пелкас Димитрис
 
63'
 
Сантос Фабрисио
66'
 
Болдрин Фернандо
69'
 
Андраде Фернандо
Михаляк Конрад
78'
Соса Хосе
Валенсия Эннер
 
86'
 
Сантос Фабрисио
86'
 
Андраде Фернандо
89'
 
Булут Онур
Болдрин Фернандо
89'
Сиссе Паписс
Саматта Мбвана
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пелкас Димитрис 4 0.19
2. Туфан Озан 4 (1) 0.19
3. Тиам Маме 4 0.19
4. Сиссе Паписс 4 0.19
5. Саматта Мбвана 4 0.19
6. Валенсия Эннер 3 (1) 0.14
7. Соса Хосе 3 (2) 0.14
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.14
9. Перотти Диего 3 (2) 0.14
10. Гюмюш Синан 2 0.1
11. Генюл Гёкхан 2 0.1
12. Азиз Сердар 1 0.05
13. Сангаре Назим 1 0.05
14. Тиссеран Марсель 1 0.05
15. Кадыоглу Ферди 1 0.05
16. Густаво Диас 1 0.05
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.38
2. Реми Лоик 6 (2) 0.29
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.14
4. Самудио Брайан 2 (2) 0.1
5. Сантос Фабрисио 1 0.05
6. Андраде Фернандо 1 0.05
7. Торун Тунай 1 0.05
8. Пехливан Ясин 1 0.05
9. Рюзгар Кемаль 1 0.05
10. Мериа Яссин 1 0.05
11. Михаляк Конрад 1 0.05
12. Мелняк Дарио 0 0
13. Дурак Абдулла 0 0
14. Дилавер Эмир 0 0
15. Эрдоган Доган 0 0
16. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Азиз Сердар 4 1
3. Гюмюш Синан 4 1
4. Пелкас Димитрис 5 0
5. Эркин Джанер 4 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Генюл Гёкхан 2 0
11. Сангаре Назим 2 0
12. Тиам Маме 2 0
13. Яндаш Мерт Хакан 2 0
14. Соса Хосе 1 0
15. Текин Харун 1 0
16. Кадыоглу Ферди 1 0
17. Адеми Кемаль 1 0
18. Байиндыр Алтай 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Сантос Фабрисио 4 1
3. Болдрин Фернандо 3 1
4. Морозюк Николай 4 0
5. Дурак Абдулла 4 0
6. Мелняк Дарио 4 0
7. Мериа Яссин 4 0
8. Торун Тунай 3 0
9. Донса Годфред 3 0
10. Андраде Фернандо 3 0
11. Дилавер Эмир 2 0
12. Эрдоган Доган 2 0
13. Реми Лоик 1 0
14. Шкода Милан 1 0
15. Кейбаши Исмаил 1 0
16. Ай Селим 1 0
17. Талби Монтассар 1 0
18. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 9.76% (4) 12.2% (5) 21.95% (9) 19.51% (8) 17.07% (7) 19.51% (8)
 Ризеспор 11.54% (3) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6) 11.54% (3) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша
Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 12
Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 3:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:5 Фенербахче Суперлига Ризеспор 1:4 Фенербахче Кубок Турции Фенербахче 2:1 Ризеспор Суперлига Фенербахче 0:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Фенербахче Суперлига Ризеспор 2:4 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 21 14 3 4 43 - 23 45
2. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
3. Галатасарай Заявка 21 13 3 5 43 - 18 42
4. Хатайспор Заявка 21 10 5 6 34 - 26 35
5. Газишехир Газиантеп Заявка 21 9 8 4 35 - 26 35
6. Аланьяспор Заявка 20 10 4 6 35 - 20 34
7. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Гёзтепе Заявка 20 6 7 7 29 - 24 25
12. Касымпаша Заявка 21 7 4 10 23 - 31 25
13. Ризеспор Заявка 21 6 7 8 27 - 36 25
14. Сивасспор Заявка 20 5 9 6 21 - 26 24
15. Истанбул Башакшехир Заявка 21 6 6 9 27 - 37 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 21 6 4 11 15 - 26 22
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 20 3 5 12 19 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 24 - 8 23
3. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
4. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
11. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 10 1 2 7 5 - 13 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
11. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
12. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
13. Гёзтепе Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
15. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
16. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Аккан Гёкхан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Мелняк Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Фенербахче 100% (139)
X 0% (0)
Ризеспор 0% (0)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.20 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.80 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 7.20 44.00
  1.12 7.44 33.15

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.75 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.45 1.61 1.88 1.92 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
5.80 1.13 4.44 1.20 2.00 1.80 1.31 3.35 1.16 5.10 2.02 1.77 1.02 13.00 1.01 15.00 1.07 8.40 1.05 9.50 1.06 7.20 1.05 8.00 0.00 13.50
2.75 1.47 1.81 2.05 1.49 2.67 1.18 5.02 1.60 2.39 1.43 2.90 1.59 2.42 1.34 3.31 1.59 2.42 1.50 2.67 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
1.18 4.79 1.59 2.38 1.25 3.93 1.74 2.13 1.51 2.58 1.34 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
3.30 1.30 1.93 1.79 1.41 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Фенербахче 1:0 Ризеспор онлайн

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Прогнозы на матч Фенербахче 1:0 Ризеспор

Исход игры
Фенербахче
100% (139)
Ничья
0% (0)
Ризеспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (63)
Меньше
54.35% (75)
Обе команды забьют
Да
38.41% (53)
Нет
61.59% (85)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
47.5% (66)
2:1 Фенербахче
23% (32)
3:1 Фенербахче
14.4% (20)
1:0 Фенербахче
6.5% (9)
3:0 Фенербахче
5.8% (8)
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