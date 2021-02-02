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  3. Турция
Хатайспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
26' Гол
Тиам Маме
38' Желтая карточка
Джайтемель Месут
50' Желтая карточка
Рибейру Рубен
59' Желтая карточка
Сантос Пабло
73' Желтая карточка
Сиссе Паписс
0:2
88' Гол в свои ворота
Биллонг Жан-Клод
89' Желтая карточка
Бупендза Аарон
1:2
90' Гол
Бупендза Аарон
90' Желтая карточка
Байиндыр Алтай
90'+6
1
Мунир
Моханд
90
Попов
Страхил
6
Биллонг
Жан-Клод
55
Абдиоглу
Юсуф
16
Джайтемель
Месут
8
Абид
Рейан
88
Рибейру
Рубен
10
Ылгаз
Селим
28
Траоре
Адама
II
9
Бупендза
Аарон
92
Диуф
Маме
Бирам
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
21
Осайи-Самуэль
Брайт
8
Яндаш
Мерт
Хакан
13
Валенсия
Эннер
27
Тиам
Маме
Хатайспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

22'
Сантос Пабло
Абдиоглу Юсуф
 
26'
0:1
Тиам Маме
38'
Джайтемель Месут
 
46'
Катранис Александрос
Джайтемель Месут
 
46'
 
Саматта Мбвана
Густаво Диас
50'
Рибейру Рубен
 
59'
Сантос Пабло
 
64'
Mohammed Kamara
Абид Рейан
 
66'
 
Сиссе Паписс
Валенсия Эннер
67'
 
Кадыоглу Ферди
Осайи-Самуэль Брайт
73'
 
Сиссе Паписс
77'
 
Озил Месут
Тиам Маме
88'
0:2
Биллонг Жан-Клод
89'
Бупендза Аарон
 
90'
Бупендза Аарон
(Катранис Александрос)
1:2
90'
Сакей Айзаак
Ылгаз Селим
 
90'
 
Байиндыр Алтай

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бупендза Аарон 16 (1) 0.73
2. Диуф Маме Бирам 7 (2) 0.32
3. Акинтола Дэвид 4 (1) 0.18
4. Ылгаз Селим 2 0.09
5. Барбоза Элдер 1 0.05
6. Айдин Миркан 1 0.05
7. Абид Рейан 1 0.05
8. Джайтемель Месут 0 0
9. Попов Страхил 0 0
10. Карадениз Гёкхан 0 0
11. Траоре Адама II 0 0
12. Катранис Александрос 0 0
13. Mohammed Kamara 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 5 0.23
2. Пелкас Димитрис 4 0.18
3. Туфан Озан 4 (1) 0.18
4. Сиссе Паписс 4 0.18
5. Саматта Мбвана 4 0.18
6. Валенсия Эннер 3 (1) 0.14
7. Соса Хосе 3 (2) 0.14
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.14
9. Перотти Диего 3 (2) 0.14
10. Гюмюш Синан 2 0.09
11. Генюл Гёкхан 2 0.09
12. Азиз Сердар 1 0.05
13. Сангаре Назим 1 0.05
14. Тиссеран Марсель 1 0.05
15. Кадыоглу Ферди 1 0.05
16. Густаво Диас 1 0.05
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Хатайспор
# Игрок      
1. Рибейру Рубен 6 2
2. Сантос Пабло 8 0
3. Сакей Айзаак 5 1
4. Биллонг Жан-Клод 3 1
5. Карадениз Гёкхан 1 2
6. Акинтола Дэвид 4 0
7. Абид Рейан 4 0
8. Мунир Моханд 2 1
9. Диуф Маме Бирам 3 0
10. Джайтемель Месут 3 0
11. Бупендза Аарон 3 0
12. Траоре Адама II 2 0
13. Абдиоглу Юсуф 2 0
14. Катранис Александрос 2 0
15. Muhammed Mert 1 0
16. Джанлы Абдуррахман 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Азиз Сердар 4 1
3. Гюмюш Синан 4 1
4. Пелкас Димитрис 5 0
5. Эркин Джанер 4 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Генюл Гёкхан 2 0
11. Сангаре Назим 2 0
12. Тиам Маме 2 0
13. Яндаш Мерт Хакан 2 0
14. Байиндыр Алтай 2 0
15. Соса Хосе 1 0
16. Сиссе Паписс 1 0
17. Текин Харун 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
19. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хатайспор 15.63% (5) 15.63% (5) 21.88% (7) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7)
 Фенербахче 9.52% (4) 14.29% (6) 21.43% (9) 19.05% (8) 16.67% (7) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Хатайспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Истанбул Башакшехир 1:5 Хатайспор Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:2 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор
Хатайспор 2:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Коньяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Хатайспор 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 0:1 Хатайспор Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Хатайспор 3:0 Эрзурумспор Галатасарай 3:0 Хатайспор Хатайспор 2:2 Каракабей Беледие Спор Хатайспор 2:2 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Шанлыурфаспор Хатайспор 1:1 Сивасспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю
Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Хатайспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фенербахче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фенербахче 0:0 Хатайспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 22 15 3 4 45 - 24 48
2. Бешикташ Заявка 21 14 2 5 48 - 25 44
3. Галатасарай Заявка 21 13 3 5 43 - 18 42
4. Аланьяспор Заявка 21 11 4 6 38 - 21 37
5. Трабзонспор Заявка 21 10 6 5 27 - 24 36
6. Газишехир Газиантеп Заявка 21 9 8 4 35 - 26 35
7. Хатайспор Заявка 22 10 5 7 35 - 28 35
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Антальяспор Заявка 21 7 8 6 21 - 26 29
10. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
11. Касымпаша Заявка 21 7 4 10 23 - 31 25
12. Гёзтепе Заявка 21 6 7 8 30 - 26 25
13. Ризеспор Заявка 21 6 7 8 27 - 36 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 21 6 6 9 27 - 37 24
15. Сивасспор Заявка 21 5 9 7 22 - 29 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 21 6 4 11 15 - 26 22
18. Эрзурумспор Заявка 21 5 5 11 20 - 35 20
19. Генчлербирлиги Заявка 21 5 4 12 20 - 41 19
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор Заявка 21 4 5 12 21 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Бешикташ Заявка 11 8 1 2 26 - 7 25
3. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
4. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
10. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
11. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
10. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
11. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Джайтемель Месут получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • 22'
    Абдиоглу Юсуф уходит с поля. Сантос Пабло выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hatay Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хатайспор 2.1% (3)
X 10% (14)
Фенербахче 87.9% (123)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.60 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.54 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 5.00 1.25
  29.95 5.10 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Хатайспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хатайспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хатайспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 2.03 1.73 1.61 2.22 1.41 2.80 1.15 5.00 1.05 8.40
12.50 1.00 11.25 1.01 4.33 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.73 2.08 1.47 2.60 1.19 4.55 1.15 4.50 1.04 7.80
15.50 0.00 9.90 1.04 2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.89 1.91 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.06 8.60 1.05 8.70 0.00 13.50
1.85 2.01 1.52 2.59 1.19 4.79 1.58 2.43 1.40 3.00 1.65 2.29 1.40 3.03 1.43 2.87 1.45 2.84 1.16 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.13 5.70
3.25 1.33 2.18 1.68 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00
1.92 1.93 1.57 2.42 1.24 4.05 1.64 2.29 1.25 3.93 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.90
4.65 1.20 2.95 1.40 1.88 1.92 1.41 2.91 1.22 4.25
4.20 1.22 3.40 1.30 1.75 2.05 1.42 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.85 1.39
Где смотреть матч Хатайспор 1:2 Фенербахче онлайн

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Прогнозы на матч Хатайспор 1:2 Фенербахче

Исход игры
Хатайспор
2.1% (3)
Ничья
10% (14)
Фенербахче
87.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (102)
Меньше
26.09% (36)
Обе команды забьют
Да
77.54% (107)
Нет
22.46% (31)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
55% (77)
0:2 Фенербахче
12.1% (17)
1:3 Фенербахче
8.6% (12)
0:1 Фенербахче
7.1% (10)
1:1 Ничья
6.4% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:3 Фенербахче
2.1% (3)
2:1 Хатайспор
1.4% (2)
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