Хатайспор
1:2
Конец матча
Стадион: Хатай Ататюрк
Фенербахче
0:1
26' ГолТиам Маме
38' Желтая карточкаДжайтемель Месут
50' Желтая карточкаРибейру Рубен
59' Желтая карточкаСантос Пабло
73' Желтая карточкаСиссе Паписс
0:2
88' Гол в свои воротаБиллонг Жан-Клод
89' Желтая карточкаБупендза Аарон
1:2
90' ГолБупендза Аарон
90' Желтая карточкаБайиндыр Алтай
10
Ылгаз
Селим
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ылгаз СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Алкан АкинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
52 Ugur Yildiz
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
26'
0:1
38'
50'
59'
73'
77'
88'
0:2
89'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бупендза Аарон
|16 (1)
|0.73
|2.
|Диуф Маме Бирам
|7 (2)
|0.32
|3.
|Акинтола Дэвид
|4 (1)
|0.18
|4.
|Ылгаз Селим
|2
|0.09
|5.
|Барбоза Элдер
|1
|0.05
|6.
|Айдин Миркан
|1
|0.05
|7.
|Абид Рейан
|1
|0.05
|8.
|Джайтемель Месут
|0
|0
|9.
|Попов Страхил
|0
|0
|10.
|Карадениз Гёкхан
|0
|0
|11.
|Траоре Адама II
|0
|0
|12.
|Катранис Александрос
|0
|0
|13.
|Mohammed Kamara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|5
|0.23
|2.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.18
|3.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.18
|4.
|Сиссе Паписс
|4
|0.18
|5.
|Саматта Мбвана
|4
|0.18
|6.
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.14
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.14
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.14
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.14
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.09
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.09
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.05
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.05
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.05
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рибейру Рубен
|6
|2
|2.
|Сантос Пабло
|8
|0
|3.
|Сакей Айзаак
|5
|1
|4.
|Биллонг Жан-Клод
|3
|1
|5.
|Карадениз Гёкхан
|1
|2
|6.
|Акинтола Дэвид
|4
|0
|7.
|Абид Рейан
|4
|0
|8.
|Мунир Моханд
|2
|1
|9.
|Диуф Маме Бирам
|3
|0
|10.
|Джайтемель Месут
|3
|0
|11.
|Бупендза Аарон
|3
|0
|12.
|Траоре Адама II
|2
|0
|13.
|Абдиоглу Юсуф
|2
|0
|14.
|Катранис Александрос
|2
|0
|15.
|Muhammed Mert
|1
|0
|16.
|Джанлы Абдуррахман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Азиз Сердар
|4
|1
|3.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|4.
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|5.
|Эркин Джанер
|4
|0
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|10.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|11.
|Сангаре Назим
|2
|0
|12.
|Тиам Маме
|2
|0
|13.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|15.
|Соса Хосе
|1
|0
|16.
|Сиссе Паписс
|1
|0
|17.
|Текин Харун
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|19.
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хатайспор
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Фенербахче
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Хатайспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7Истанбул Башакшехир 1:5 Хатайспор Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:2 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор
Хатайспор 2:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Коньяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Хатайспор 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 0:1 Хатайспор Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Хатайспор 3:0 Эрзурумспор Галатасарай 3:0 Хатайспор Хатайспор 2:2 Каракабей Беледие Спор Хатайспор 2:2 Ризеспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Хатайспор 2:1 Шанлыурфаспор Хатайспор 1:1 Сивасспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю
Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Хатайспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фенербахче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 24
|48
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|48 - 25
|44
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|43 - 18
|42
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|38 - 21
|37
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|27 - 24
|36
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|35 - 26
|35
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|35 - 28
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 29
|31
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|21 - 26
|29
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 31
|25
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|30 - 26
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|27 - 36
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 37
|24
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 29
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|15 - 26
|22
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 35
|20
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 41
|19
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 7
|25
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 14
|22
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хатайспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хатайспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хатайспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хатайспор 1:2 Фенербахче
Исход игры
Хатайспор
2.1% (3)
Ничья
10% (14)
Фенербахче
87.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (102)
Меньше
26.09% (36)
Обе команды забьют
Да
77.54% (107)
Нет
22.46% (31)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
55% (77)
0:2 Фенербахче
12.1% (17)
1:3 Фенербахче
8.6% (12)
0:1 Фенербахче
7.1% (10)
1:1 Ничья
6.4% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:3 Фенербахче
2.1% (3)
2:1 Хатайспор
1.4% (2)
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