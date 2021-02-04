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Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Денизлиспор
0' 7'
1
Чакыр
Угурджан
23
Чорекчи
Камил
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
2
Оздемир
Берат
8
Бэйкер
Льюис
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
22
Юмлу
Мустафа
5
Акташ
Кубилай
23
Айтач
Сакыб
8
Муравски
Радослав
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
6
Бакалорц
Марвин
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
Трабзонспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экубан Калеб 6 (1) 0.27
2. Нвакаеме Энтони 5 0.23
3. Афобе Беник 4 0.18
4. Джанини Жорже 3 0.14
5. Vitor Hugo III2 2 0.09
6. Бэйкер Льюис 1 0.05
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.05
8. Асан Серкан 1 0.05
9. Кампи Гастон 1 0.05
10. Флавио II 1 0.05
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 8 (1) 0.36
2. Нияз Реджеп 3 0.14
3. Мешанович Мурис 3 0.14
4. Сако Хади 1 0.05
5. Оздемир Озер 1 0.05
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.05
7. Суботич Невен 1 0.05
8. Дискеруд Миккел 1 0.05
9. Йылмаз Огуз 1 0.05
10. Veton Tusha 1 0.05
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Чорекчи Камил 4 0
5. Ие Эдгар 3 0
6. Пармак Абдулкадир 3 0
7. Хоссейни Маджид 2 0
8. Нвакаеме Энтони 2 0
9. Джанини Жорже 2 0
10. Асан Серкан 2 0
11. Vitor Hugo III2 2 0
12. Афобе Беник 1 0
13. Экубан Калеб 1 0
14. Басачикоглу Билал 1 0
15. Чакыр Угурджан 1 0
16. Хавьер Марлон 1 0
17. Кыналы Сафа 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 6 1
2. Родальега Уго 6 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Фабиано Лейсманн 4 0
7. Мешанович Мурис 3 0
8. Юмлу Мустафа 3 0
9. Лопеш Тьягу 3 0
10. Айтач Сакыб 2 0
11. Сагаль Анхело 2 0
12. Йылмаз Огуз 2 0
13. Пантилимон Костел 1 0
14. Нияз Реджеп 1 0
15. Гёнен Дженк 1 0
16. Оздемир Озер 1 0
17. Озкал Мухаммет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 24% (6) 28% (7) 20% (5) 16% (4) 12% (3)
 Денизлиспор 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор
Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор
Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Кубок
Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 22 15 3 4 45 - 24 48
2. Галатасарай Заявка 22 14 3 5 46 - 18 45
3. Бешикташ Заявка 22 14 3 5 49 - 26 45
4. Аланьяспор Заявка 22 11 5 6 39 - 22 38
5. Трабзонспор 0:0 Заявка 22 10 7 5 27 - 24 37
6. Хатайспор Заявка 22 10 5 7 35 - 28 35
7. Газишехир Газиантеп Заявка 22 9 8 5 35 - 28 35
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 22 9 7 6 35 - 29 34
9. Антальяспор Заявка 22 7 9 6 22 - 27 30
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Касымпаша Заявка 22 7 5 10 24 - 32 26
12. Гёзтепе Заявка 22 6 8 8 32 - 28 26
13. Ризеспор Заявка 22 6 8 8 28 - 37 26
14. Сивасспор Заявка 22 5 10 7 22 - 29 25
15. Коньяспор Заявка 21 6 6 9 27 - 27 24
16. Истанбул Башакшехир Заявка 22 6 6 10 27 - 40 24
17. Кайсериспор Заявка 22 6 5 11 16 - 27 23
18. Эрзурумспор Заявка 22 5 6 11 20 - 35 21
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор 0:0 Заявка 22 4 6 12 21 - 39 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Бешикташ Заявка 11 8 1 2 26 - 7 25
3. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
5. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
6. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
9. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
10. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
11. Трабзонспор 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
12. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
8. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
9. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
10. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
11. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Денизлиспор 0:0 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
18. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Трабзонспор 97.2% (138)
X 2.1% (3)
Денизлиспор 0.7% (1)
Все прогнозы
1.59 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Денизлиспор
1.53
4.35
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 3.90 6.80
Бонус: 10 000 ₽ 1.52 4.20 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.35 6.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.95 6.40
  1.53 4.09 6.32

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 2.00 1.76 1.58 2.29 1.39 2.85 1.14 5.20
9.90 1.01 8.90 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 2.07 1.83 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
9.22 1.03 8.09 1.06 3.55 1.28 2.75 1.42 2.17 1.69 1.90 1.90 1.71 2.14 1.50 2.55 1.33 3.10 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.85 1.28 2.97 1.41 2.30 1.65 1.98 1.88 1.75 2.13 1.53 2.58 1.48 2.74 1.35 3.31 1.13 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.73 1.46 2.60 1.11 6.00
3.10 1.37 2.11 1.73 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
3.00 1.38 1.98 1.82 1.40 2.80 1.13 5.28 1.08 6.35
3.10 1.37 2.55 1.52 2.00 1.84 1.61 2.35 1.43 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
3.95 1.25 2.79 1.44 1.72 2.12 1.29 3.60 1.20 4.60
4.00 1.24 2.60 1.44 1.68 2.15 1.27 3.36 1.18 4.29

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
2.00 1.78
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.65 1.23
Где смотреть матч Трабзонспор 0:0 Денизлиспор онлайн

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Прогнозы на матч Трабзонспор 0:0 Денизлиспор

Исход игры
Трабзонспор
97.2% (138)
Ничья
2.1% (3)
Денизлиспор
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
2:0 Трабзонспор
43% (61)
2:1 Трабзонспор
22.5% (32)
3:1 Трабзонспор
12.7% (18)
1:0 Трабзонспор
12% (17)
3:0 Трабзонспор
4.2% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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