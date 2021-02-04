Трабзонспор
1:0
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Денизлиспор
18' Желтая карточкаСагаль Анхело
21' Желтая карточкаНияз Реджеп
1:0
61' ГолБакасетас Тасос
64' Желтая карточкаДискеруд Миккел
32
Ие
Эдгар
18
Экубан
Калеб
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
20
Нияз
Реджеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
-
26 Джан ГеркемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
Ход матча
18'
21'
61'
1:0
64'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.27
|2.
|Нвакаеме Энтони
|5
|0.23
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.18
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.14
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.09
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.05
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.05
|8.
|Асан Серкан
|1
|0.05
|9.
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|10.
|Флавио II
|1
|0.05
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|8 (1)
|0.36
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.14
|3.
|Мешанович Мурис
|3
|0.14
|4.
|Сако Хади
|1
|0.05
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.05
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.05
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.05
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.05
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.05
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|5.
|Ие Эдгар
|3
|0
|6.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|7.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|8.
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|9.
|Джанини Жорже
|2
|0
|10.
|Асан Серкан
|2
|0
|11.
|Vitor Hugo III2
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Экубан Калеб
|1
|0
|14.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|15.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|16.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|17.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|6
|1
|2.
|Родальега Уго
|6
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|7.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|8.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|9.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Оздемир Озер
|1
|0
|18.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|Денизлиспор
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор
Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор
Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 24
|48
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|46 - 18
|45
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 24
|39
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|39 - 22
|38
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|35 - 28
|35
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|35 - 28
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|35 - 29
|34
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|22 - 27
|30
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 28
|29
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 32
|26
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|32 - 28
|26
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|28 - 37
|26
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 29
|25
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 27
|24
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 40
|24
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|16 - 27
|23
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 35
|21
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 7
|25
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 14
|22
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Исход игры
Трабзонспор
97.2% (138)
Ничья
2.1% (3)
Денизлиспор
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
39.57% (55)
Нет
60.43% (84)
Популярный счёт
2:0 Трабзонспор
43% (61)
2:1 Трабзонспор
22.5% (32)
3:1 Трабзонспор
12.7% (18)
1:0 Трабзонспор
12% (17)
3:0 Трабзонспор
4.2% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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