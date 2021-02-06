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Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Ризеспор
0' 5'
28
Марафона
Карлош
6
Гюлселам
Джейхун
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
24
Хуанфран
Морено
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
9
Барейро
Адам
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
4
Талби
Монтассар
53
Мелняк
Дарио
80
Мериа
Яссин
88
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
66
Эрдоган
Доган
14
Содерлунд
Александер
21
Шкода
Милан
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 8 0.36
2. Бакасетас Тасос 7 (3) 0.32
3. Бабакар Хоума 7 (1) 0.32
4. Барейро Адам 4 0.18
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0.14
6. Учан Салих 2 0.09
7. Аксой Фатих 2 0.09
8. Колкер Стивен 2 0.09
9. Кутлу Беркан 1 0.05
10. Цавелас Георгиос 1 0.05
11. Бингол Тайфур 1 0.05
12. Пектемек Мустафа 1 0.05
13. Караджа Эфеджан 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Гюнеш Умут 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.36
2. Реми Лоик 6 (2) 0.27
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.14
4. Самудио Брайан 2 (2) 0.09
5. Сантос Фабрисио 1 0.05
6. Эрдоган Доган 1 0.05
7. Андраде Фернандо 1 0.05
8. Торун Тунай 1 0.05
9. Пехливан Ясин 1 0.05
10. Рюзгар Кемаль 1 0.05
11. Мериа Яссин 1 0.05
12. Михаляк Конрад 1 0.05
13. Мелняк Дарио 0 0
14. Дурак Абдулла 0 0
15. Дилавер Эмир 0 0
16. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Бабакар Хоума 5 1
2. Цавелас Георгиос 4 1
3. Учан Салих 5 0
4. Бакасетас Тасос 5 0
5. Сиопис Манолис 5 0
6. Давидсон 5 0
7. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
8. Кутлу Беркан 3 0
9. Колкер Стивен 2 0
10. Караджа Эфеджан 2 0
11. Марафона Карлош 2 0
12. Барейро Адам 2 0
13. Хуанфран Морено 1 0
14. Бингол Тайфур 1 0
15. Бекироглу Эфкан 1 0
16. Аксой Фатих 1 0
17. Гюнеш Умут 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Болдрин Фернандо 4 1
3. Сантос Фабрисио 4 1
4. Морозюк Николай 4 0
5. Дурак Абдулла 4 0
6. Мелняк Дарио 4 0
7. Мериа Яссин 4 0
8. Торун Тунай 3 0
9. Дилавер Эмир 3 0
10. Донса Годфред 3 0
11. Андраде Фернандо 3 0
12. Эрдоган Доган 2 0
13. Реми Лоик 1 0
14. Шкода Милан 1 0
15. Кейбаши Исмаил 1 0
16. Ай Селим 1 0
17. Талби Монтассар 1 0
18. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 5.26% (2) 18.42% (7) 23.68% (9) 13.16% (5) 7.89% (3) 31.58% (12)
 Ризеспор 11.11% (3) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор
Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 0:3 Аланьяспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:2 Ризеспор Суперлига
Аланьяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 22 15 3 4 45 - 24 48
2. Галатасарай Заявка 22 14 3 5 46 - 18 45
3. Бешикташ Заявка 22 14 3 5 49 - 26 45
4. Трабзонспор Заявка 22 11 6 5 28 - 24 39
5. Аланьяспор Заявка 22 11 5 6 39 - 22 38
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Газишехир Газиантеп Заявка 22 9 8 5 35 - 28 35
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 22 9 7 6 35 - 29 34
9. Антальяспор Заявка 22 7 9 6 22 - 27 30
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Гёзтепе Заявка 22 6 8 8 32 - 28 26
12. Ризеспор Заявка 22 6 8 8 28 - 37 26
13. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
14. Сивасспор Заявка 22 5 10 7 22 - 29 25
15. Коньяспор Заявка 21 6 6 9 27 - 27 24
16. Истанбул Башакшехир Заявка 22 6 6 10 27 - 40 24
17. Кайсериспор Заявка 22 6 5 11 16 - 27 23
18. Эрзурумспор Заявка 22 5 6 11 20 - 35 21
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор Заявка 22 4 5 13 21 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
2. Бешикташ Заявка 11 8 1 2 26 - 7 25
3. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
5. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
6. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
9. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
8. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
9. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
10. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
11. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Аланьяспор 88.2% (127)
X 9.7% (14)
Ризеспор 2.1% (3)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Ризеспор
1.68
4.20
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.20 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.94 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.75 4.90
  1.65 4.07 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
12.50 1.01 9.00 1.05 3.70 1.27 2.90 1.38 1.98 1.82 1.77 2.05 1.57 2.44 1.36 3.00 1.16 4.80 1.12 5.50 1.03 9.60 1.03 9.20 1.01 15.50
3.96 1.26 3.02 1.41 2.32 1.65 1.98 1.89 1.76 2.12 1.55 2.52 1.53 2.59 1.38 3.16 1.15 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
2.08 1.79 1.45 2.60 1.15 5.00
3.21 1.37 2.65 1.51 2.08 1.81 1.65 2.31 1.47 2.80 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Аланьяспор 0:0 Ризеспор онлайн

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Прогнозы на матч Аланьяспор 0:0 Ризеспор

Исход игры
Аланьяспор
88.2% (127)
Ничья
9.7% (14)
Ризеспор
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
59.15% (84)
Нет
40.85% (58)
Популярный счёт
2:1 Аланьяспор
41% (59)
1:0 Аланьяспор
22.9% (33)
2:0 Аланьяспор
15.3% (22)
3:1 Аланьяспор
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Ризеспор
1.4% (2)
3:0 Аланьяспор
1.4% (2)
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