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  3. Турция
Аланьяспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
25' Гол
Талби Монтассар
1:1
32' Пенальти
Барейро Адам
38' Желтая карточка
Мериа Яссин
38' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
65' Желтая карточка
Аккан Гёкхан
74' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
85' Желтая карточка
Джокович Дамьян
86' Желтая карточка
Талби Монтассар
90' Желтая карточка
Дилавер Эмир
2:1
90' Гол
Пектемек Мустафа
90'+10
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
6
Гюлселам
Джейхун
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
9
Барейро
Адам
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
4
Талби
Монтассар
53
Мелняк
Дарио
24
Дилавер
Эмир
88
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
66
Эрдоган
Доган
14
Содерлунд
Александер
21
Шкода
Милан
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Талби Монтассар
(Мелняк Дарио)
32'
Барейро Адам
1:1
38'
 
Мериа Яссин
38'
Караджа Эфеджан
 
46'
 
Донса Годфред
Эрдоган Доган
46'
 
Михаляк Конрад
Содерлунд Александер
65'
 
Аккан Гёкхан
74'
Цавелас Георгиос
 
75'
 
Самудио Брайан
Шкода Милан
76'
Гюнеш Умут
Гюлселам Джейхун
 
85'
 
Джокович Дамьян
86'
 
Талби Монтассар
88'
 
Сантос Фабрисио
Болдрин Фернандо
88'
Бингол Тайфур
Караджа Эфеджан
 
90'
 
Андраде Фернандо
Джокович Дамьян
90'
 
Дилавер Эмир
90'
Пектемек Мустафа
(Колкер Стивен)
2:1

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 8 0.35
2. Бакасетас Тасос 7 (3) 0.3
3. Бабакар Хоума 7 (1) 0.3
4. Барейро Адам 5 (1) 0.22
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0.13
6. Учан Салих 2 0.09
7. Колкер Стивен 2 0.09
8. Аксой Фатих 2 0.09
9. Пектемек Мустафа 2 0.09
10. Кутлу Беркан 1 0.04
11. Цавелас Георгиос 1 0.04
12. Бингол Тайфур 1 0.04
13. Караджа Эфеджан 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Гюнеш Умут 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.35
2. Реми Лоик 6 (2) 0.26
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.13
4. Самудио Брайан 2 (2) 0.09
5. Сантос Фабрисио 1 0.04
6. Эрдоган Доган 1 0.04
7. Андраде Фернандо 1 0.04
8. Торун Тунай 1 0.04
9. Пехливан Ясин 1 0.04
10. Рюзгар Кемаль 1 0.04
11. Мериа Яссин 1 0.04
12. Михаляк Конрад 1 0.04
13. Талби Монтассар 1 0.04
14. Мелняк Дарио 0 0
15. Дурак Абдулла 0 0
16. Дилавер Эмир 0 0
17. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 5 1
2. Бабакар Хоума 5 1
3. Учан Салих 5 0
4. Бакасетас Тасос 5 0
5. Сиопис Манолис 5 0
6. Давидсон 5 0
7. Караджа Эфеджан 3 0
8. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
9. Кутлу Беркан 3 0
10. Колкер Стивен 2 0
11. Марафона Карлош 2 0
12. Барейро Адам 2 0
13. Хуанфран Морено 1 0
14. Бингол Тайфур 1 0
15. Бекироглу Эфкан 1 0
16. Аксой Фатих 1 0
17. Гюнеш Умут 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Болдрин Фернандо 4 1
3. Сантос Фабрисио 4 1
4. Мериа Яссин 5 0
5. Морозюк Николай 4 0
6. Дурак Абдулла 4 0
7. Дилавер Эмир 4 0
8. Мелняк Дарио 4 0
9. Торун Тунай 3 0
10. Донса Годфред 3 0
11. Андраде Фернандо 3 0
12. Эрдоган Доган 2 0
13. Талби Монтассар 2 0
14. Реми Лоик 1 0
15. Шкода Милан 1 0
16. Кейбаши Исмаил 1 0
17. Джокович Дамьян 1 0
18. Ай Селим 1 0
19. Аккан Гёкхан 1 0
20. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 5% (2) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 7.5% (3) 32.5% (13)
 Ризеспор 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор
Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 0:3 Аланьяспор Товарищеские матчи Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:2 Ризеспор Суперлига
Аланьяспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Аланьяспор Суперлига Ризеспор 1:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:3 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 23 15 4 4 45 - 24 49
2. Галатасарай 0:0 Заявка 23 14 4 5 46 - 18 46
3. Бешикташ Заявка 22 14 3 5 49 - 26 45
4. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
5. Трабзонспор Заявка 22 11 6 5 28 - 24 39
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
8. Газишехир Газиантеп Заявка 22 9 8 5 35 - 28 35
9. Антальяспор Заявка 22 7 9 6 22 - 27 30
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Гёзтепе Заявка 22 6 8 8 32 - 28 26
12. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
13. Ризеспор Заявка 23 6 8 9 29 - 39 26
14. Сивасспор Заявка 22 5 10 7 22 - 29 25
15. Коньяспор Заявка 21 6 6 9 27 - 27 24
16. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
17. Кайсериспор Заявка 22 6 5 11 16 - 27 23
18. Эрзурумспор Заявка 22 5 6 11 20 - 35 21
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор Заявка 22 4 5 13 21 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 11 8 1 2 26 - 7 25
3. Галатасарай 0:0 Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
5. Фенербахче 0:0 Заявка 12 7 2 3 21 - 14 23
6. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
9. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай 0:0 Заявка 12 7 1 4 19 - 12 22
3. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
8. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
10. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
11. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Аланьяспор 88.2% (127)
X 9.7% (14)
Ризеспор 2.1% (3)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.94 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 1.92 8.50
  2.68 1.75 9.38

Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
6.50 1.11 4.90 1.17 2.45 1.55 1.82 1.97 2.10 1.31 1.77 2.05 1.35 3.15 1.18 4.75 1.02 13.00 1.02 13.00 1.13 13.00 1.01 15.00 1.02 15.50 1.02 13.00
2.53 1.54 2.18 1.72 1.82 2.04 1.58 2.43 1.90 1.96 1.55 2.51 1.22 4.43 1.55 2.50 1.39 3.07 1.53 2.58 1.29 3.64 1.15 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
2.04 1.77 1.31 3.35 1.16 5.10 1.02 13.00 1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00
1.89 1.96 1.55 2.47 1.23 4.15 1.57 2.43 1.40 2.96 1.34 3.40 1.24 4.00 1.12 6.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Аланьяспор 2:1 Ризеспор онлайн

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Прогнозы на матч Аланьяспор 2:1 Ризеспор

Исход игры
Аланьяспор
88.2% (127)
Ничья
9.7% (14)
Ризеспор
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
59.15% (84)
Нет
40.85% (58)
Популярный счёт
2:1 Аланьяспор
41% (59)
1:0 Аланьяспор
22.9% (33)
2:0 Аланьяспор
15.3% (22)
3:1 Аланьяспор
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Ризеспор
1.4% (2)
3:0 Аланьяспор
1.4% (2)
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