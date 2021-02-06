Аланьяспор
2:1
Конец матча
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Ризеспор
0:1
25' ГолТалби Монтассар
1:1
32' ПенальтиБарейро Адам
38' Желтая карточкаМериа Яссин
38' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
65' Желтая карточкаАккан Гёкхан
74' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
85' Желтая карточкаДжокович Дамьян
86' Желтая карточкаТалби Монтассар
90' Желтая карточкаДилавер Эмир
2:1
90' ГолПектемек Мустафа
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
24
Дилавер
Эмир
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аджар ХасанПолузащитник
-
Главный тренер: Semih Tokatli
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
-
26 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ersin Aka
Ход матча
25'
0:1
32'
1:1
38'
38'
65'
74'
85'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
13 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|8
|0.35
|2.
|Бакасетас Тасос
|7 (3)
|0.3
|3.
|Бабакар Хоума
|7 (1)
|0.3
|4.
|Барейро Адам
|5 (1)
|0.22
|5.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0.13
|6.
|Учан Салих
|2
|0.09
|7.
|Колкер Стивен
|2
|0.09
|8.
|Аксой Фатих
|2
|0.09
|9.
|Пектемек Мустафа
|2
|0.09
|10.
|Кутлу Беркан
|1
|0.04
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|12.
|Бингол Тайфур
|1
|0.04
|13.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Гюнеш Умут
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|8 (3)
|0.35
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.26
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.13
|4.
|Самудио Брайан
|2 (2)
|0.09
|5.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.04
|6.
|Эрдоган Доган
|1
|0.04
|7.
|Андраде Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Торун Тунай
|1
|0.04
|9.
|Пехливан Ясин
|1
|0.04
|10.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.04
|11.
|Мериа Яссин
|1
|0.04
|12.
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|13.
|Талби Монтассар
|1
|0.04
|14.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|15.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|16.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|17.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цавелас Георгиос
|5
|1
|2.
|Бабакар Хоума
|5
|1
|3.
|Учан Салих
|5
|0
|4.
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|5.
|Сиопис Манолис
|5
|0
|6.
|Давидсон
|5
|0
|7.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|8.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0
|9.
|Кутлу Беркан
|3
|0
|10.
|Колкер Стивен
|2
|0
|11.
|Марафона Карлош
|2
|0
|12.
|Барейро Адам
|2
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|14.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|15.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|16.
|Аксой Фатих
|1
|0
|17.
|Гюнеш Умут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|2.
|Болдрин Фернандо
|4
|1
|3.
|Сантос Фабрисио
|4
|1
|4.
|Мериа Яссин
|5
|0
|5.
|Морозюк Николай
|4
|0
|6.
|Дурак Абдулла
|4
|0
|7.
|Дилавер Эмир
|4
|0
|8.
|Мелняк Дарио
|4
|0
|9.
|Торун Тунай
|3
|0
|10.
|Донса Годфред
|3
|0
|11.
|Андраде Фернандо
|3
|0
|12.
|Эрдоган Доган
|2
|0
|13.
|Талби Монтассар
|2
|0
|14.
|Реми Лоик
|1
|0
|15.
|Шкода Милан
|1
|0
|16.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|17.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|18.
|Ай Селим
|1
|0
|19.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|20.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|5% (2)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|7.5% (3)
|32.5% (13)
|Ризеспор
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор
Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 24
|49
|2.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|46 - 18
|46
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 24
|39
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|35 - 28
|35
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|22 - 27
|30
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 28
|29
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|32 - 28
|26
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 29
|25
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 27
|24
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|16 - 27
|23
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 35
|21
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 7
|25
|3.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|5.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 12
|22
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 17
|14
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|9 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аланьяспор 2:1 Ризеспор
Исход игры
Аланьяспор
88.2% (127)
Ничья
9.7% (14)
Ризеспор
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.52% (76)
Меньше
46.48% (66)
Обе команды забьют
Да
59.15% (84)
Нет
40.85% (58)
Популярный счёт
2:1 Аланьяспор
41% (59)
1:0 Аланьяспор
22.9% (33)
2:0 Аланьяспор
15.3% (22)
3:1 Аланьяспор
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Ризеспор
1.4% (2)
3:0 Аланьяспор
1.4% (2)
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