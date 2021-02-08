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Газишехир Газиантеп
2:0
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
1:0
54' Гол
Джилободжи Папи
69' Желтая карточка
Рашид Осама
2:0
76' Гол
Миральяс Кевин
90'+9
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
15
Эрсой
Эртугрул
6
Тошка
Алин
17
Джейлан
Огуз
32
Рашид
Осама
44
Максим
Александру
27
Миральяс
Кевин
11
Вурал
Гюрай
7
Озер
Кенан
10
Демир
Мухаммет
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
20
Гассама
Ламин
4
Тити
3
Михоевич
Марко
41
Эмир
Беркан
60
Нвободо
Обинна
44
Эсити
Андерсон
7
Акбунар
Халиль
8
Айдогду
Сонер
29
Диабате
Фуссейни
9
Ндиайе
Чериф
Газишехир Газиантеп
3-5-2
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

54'
Джилободжи Папи
(Максим Александру)
1:0
61'
 
Яхович Адис
Эсити Андерсон
64'
Жефферсон IV
Максим Александру
 
69'
Рашид Осама
 
72'
Басачикоглу Билал
Озер Кенан
 
76'
Миральяс Кевин
2:0
79'
 
Трипич Златко
Акбунар Халиль
79'
 
Цуль Петер
Диабате Фуссейни
83'
Мораис Жуниор II
Вурал Гюрай
 
83'
Андре Филипе
Демир Мухаммет
 
83'
Соуза Андре
Миральяс Кевин
 
87'
 
Идейе Браун
Михоевич Марко
87'
 
Палули Мурат
Гассама Ламин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 11 (7) 0.48
2. Демир Мухаммет 6 0.26
3. Миральяс Кевин 5 0.22
4. Озер Кенан 3 0.13
5. Жефферсон IV 2 0.09
6. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.09
7. Андре Филипе 2 0.09
8. Шахин Дженк 1 0.04
9. Джилободжи Папи 1 0.04
10. Ветрих Амедей 1 0.04
11. Нуха Дико 1 0.04
12. Соялп Фуркан 1 0.04
13. Вурал Гюрай 0 0
14. Джейлан Огуз 0 0
15. Ольковски Павел 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндиайе Чериф 7 0.3
2. Акбунар Халиль 6 0.26
3. Айдогду Сонер 3 0.13
4. Трипич Златко 3 0.13
5. Цуль Петер 3 0.13
6. Гильерме Маркес 2 (1) 0.09
7. Михоевич Марко 2 0.09
8. Идейе Браун 1 0.04
9. Моссоро Марсио 1 0.04
10. Нукан Атынч 1 0.04
11. Наполеони Стефано 1 0.04
12. Каян Ялчин 1 0.04
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.04
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Тити 0 0
17. Палули Мурат 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 6 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Джилободжи Папи 6 0
4. Максим Александру 5 0
5. Жефферсон IV 3 1
6. Ветрих Амедей 4 0
7. Демир Мухаммет 4 0
8. Тошка Алин 4 0
9. Джейлан Огуз 2 1
10. Вурал Гюрай 3 0
11. Озер Кенан 2 0
12. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
13. Нуха Дико 2 0
14. Гювенч Гюнай 2 0
15. Соуза Андре 2 0
16. Акташ Кубилай 2 0
17. Андре Филипе 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Соялп Фуркан 1 0
20. Кожуль Звонимир 1 0
21. Рашид Осама 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 6 0
2. Нвободо Обинна 5 0
3. Айдогду Сонер 4 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Моссоро Марсио 2 0
7. Тити 2 0
8. Акбунар Халиль 2 0
9. Сёнмез Кулибай 2 0
10. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
11. Михоевич Марко 2 0
12. Палули Мурат 2 0
13. Ндиайе Чериф 2 0
14. Гассама Ламин 1 0
15. Трипич Златко 1 0
16. Идейе Браун 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Гильерме Маркес 1 0
19. Поко Андре 1 0
20. Цуль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 13.89% (5) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)
 Гёзтепе 18.75% (6) 15.63% (5) 15.63% (5) 9.38% (3) 31.25% (10) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги
Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Суперлига Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
2. Бешикташ Заявка 23 15 3 5 50 - 26 48
3. Фенербахче Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
4. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
5. Трабзонспор Заявка 22 11 6 5 28 - 24 39
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Газишехир Газиантеп Заявка 23 10 8 5 37 - 28 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
12. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
13. Гёзтепе Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
14. Ризеспор Заявка 23 6 8 9 29 - 39 26
15. Коньяспор Заявка 22 6 6 10 27 - 28 24
16. Кайсериспор Заявка 23 6 6 11 17 - 28 24
17. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
18. Эрзурумспор Заявка 23 5 7 11 21 - 36 22
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 22 5 3 14 26 - 39 18
21. Денизлиспор Заявка 23 4 6 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
9. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
8. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
10. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ндиайе Чериф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Газишехир Газиантеп 72.1% (98)
X 23.5% (32)
Гёзтепе 4.4% (6)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.20 2.80

Самый высокий коэффициент на матч «Газишехир Газиантеп» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газишехир Газиантеп» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.01 9.00 1.04 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.62 2.30 1.42 2.78 1.18 4.35 1.12 4.85 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.11 1.73 1.52 2.53 1.17 5.00 1.12 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 3.10 1.37 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
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Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе

Исход игры
Газишехир Газиантеп
72.1% (98)
Ничья
23.5% (32)
Гёзтепе
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
41.9% (57)
1:0 Газишехир Газиантеп
26.5% (36)
1:1 Ничья
19.1% (26)
2:0 Газишехир Газиантеп
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Гёзтепе
2.2% (3)
1:2 Гёзтепе
2.2% (3)
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