Газишехир Газиантеп
2:0
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Гёзтепе
1:0
54' ГолДжилободжи Папи
69' Желтая карточкаРашид Осама
2:0
76' ГолМиральяс Кевин
17
Джейлан
Огуз
32
Рашид
Осама
11
Вурал
Гюрай
4
Тити
41
Эмир
Беркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
32 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
-
18 Яхович АдисНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
54'
69'
76'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|11 (7)
|0.48
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.26
|3.
|Миральяс Кевин
|5
|0.22
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.13
|5.
|Жефферсон IV
|2
|0.09
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.09
|7.
|Андре Филипе
|2
|0.09
|8.
|Шахин Дженк
|1
|0.04
|9.
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|10.
|Ветрих Амедей
|1
|0.04
|11.
|Нуха Дико
|1
|0.04
|12.
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|13.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|15.
|Ольковски Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндиайе Чериф
|7
|0.3
|2.
|Акбунар Халиль
|6
|0.26
|3.
|Айдогду Сонер
|3
|0.13
|4.
|Трипич Златко
|3
|0.13
|5.
|Цуль Петер
|3
|0.13
|6.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.09
|7.
|Михоевич Марко
|2
|0.09
|8.
|Идейе Браун
|1
|0.04
|9.
|Моссоро Марсио
|1
|0.04
|10.
|Нукан Атынч
|1
|0.04
|11.
|Наполеони Стефано
|1
|0.04
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.04
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Тити
|0
|0
|17.
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|6
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Джилободжи Папи
|6
|0
|4.
|Максим Александру
|5
|0
|5.
|Жефферсон IV
|3
|1
|6.
|Ветрих Амедей
|4
|0
|7.
|Демир Мухаммет
|4
|0
|8.
|Тошка Алин
|4
|0
|9.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|10.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|15.
|Соуза Андре
|2
|0
|16.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|17.
|Андре Филипе
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|20.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|21.
|Рашид Осама
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|6
|0
|2.
|Нвободо Обинна
|5
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|7.
|Тити
|2
|0
|8.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|9.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|10.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|11.
|Михоевич Марко
|2
|0
|12.
|Палули Мурат
|2
|0
|13.
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|14.
|Гассама Ламин
|1
|0
|15.
|Трипич Златко
|1
|0
|16.
|Идейе Браун
|1
|0
|17.
|Нукан Атынч
|1
|0
|18.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|19.
|Поко Андре
|1
|0
|20.
|Цуль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|Гёзтепе
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|31.25% (10)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги
Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 24
|39
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 28
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 28
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 28
|24
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 28
|24
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 36
|22
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 39
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.63
|3.20
|2.80
Самый высокий коэффициент на матч «Газишехир Газиантеп» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газишехир Газиантеп» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе
Исход игры
Газишехир Газиантеп
72.1% (98)
Ничья
23.5% (32)
Гёзтепе
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Газишехир Газиантеп
41.9% (57)
1:0 Газишехир Газиантеп
26.5% (36)
1:1 Ничья
19.1% (26)
2:0 Газишехир Газиантеп
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Гёзтепе
2.2% (3)
1:2 Гёзтепе
2.2% (3)
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