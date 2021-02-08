Малатьяспор
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Malatya Stadyumu
Трабзонспор
0:1
50' ГолБакасетас Тасос
62' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
65' Желтая карточкаVitor Hugo III2
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
20
Йылдыз
Ахмед
61
Явру
Зеки
99
Бюйюк
Адем
32
Ие
Эдгар
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
30 Alepren
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
50'
0:1
62'
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|8 (6)
|0.35
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.17
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.09
|4.
|Явру Зеки
|2
|0.09
|5.
|Булут Умут
|2
|0.09
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.09
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.09
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.26
|2.
|Нвакаеме Энтони
|5
|0.22
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.17
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.13
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.09
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|9.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|10.
|Флавио II
|1
|0.04
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|2.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|5.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|6.
|Тетте Бенджамин
|4
|0
|7.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|9.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|10.
|Топали Етмир
|3
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|12.
|Кайя Семих
|2
|0
|13.
|Шахан Олджай
|2
|0
|14.
|Булут Умут
|1
|0
|15.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|16.
|Озбир Эртач
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|18.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|5.
|Ие Эдгар
|3
|0
|6.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|7.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|8.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|9.
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Асан Серкан
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Экубан Калеб
|1
|0
|14.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|15.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|16.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|17.
|Кыналы Сафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Трабзонспор
|0
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|4.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|29 - 24
|42
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 28
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 29
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 28
|24
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 28
|24
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 36
|22
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 39
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|1:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|13 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Трабзонспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Малатьяспор 0:1 Трабзонспор
Исход игры
Малатьяспор
2.1% (3)
Ничья
11.2% (16)
Трабзонспор
86.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Трабзонспор
55.2% (79)
0:1 Трабзонспор
18.9% (27)
1:1 Ничья
10.5% (15)
0:2 Трабзонспор
7% (10)
1:3 Трабзонспор
4.9% (7)
2:1 Малатьяспор
2.1% (3)
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