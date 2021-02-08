Малатьяспор
0:2
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
Трабзонспор
0:1
50' ГолБакасетас Тасос
62' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
65' Желтая карточкаVitor Hugo III2
90' Желтая карточкаОздемир Берат
0:2
90' ГолНвакаеме Энтони
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
20
Йылдыз
Ахмед
61
Явру
Зеки
99
Бюйюк
Адем
32
Ие
Эдгар
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
30 Alepren
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
50'
0:1
62'
65'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|8 (6)
|0.35
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.17
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.09
|4.
|Явру Зеки
|2
|0.09
|5.
|Булут Умут
|2
|0.09
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.09
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.09
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.26
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.26
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.17
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.13
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.09
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|9.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|10.
|Флавио II
|1
|0.04
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|2.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|5.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|6.
|Тетте Бенджамин
|4
|0
|7.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|9.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|10.
|Топали Етмир
|3
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|12.
|Кайя Семих
|2
|0
|13.
|Шахан Олджай
|2
|0
|14.
|Булут Умут
|1
|0
|15.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|16.
|Озбир Эртач
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|18.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|5.
|Ие Эдгар
|3
|0
|6.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|7.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|8.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|9.
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Асан Серкан
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Экубан Калеб
|1
|0
|14.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|15.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|16.
|Оздемир Берат
|1
|0
|17.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|18.
|Кыналы Сафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Трабзонспор
|0
|21.43% (6)
|25% (7)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|30 - 24
|42
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 28
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 28
|24
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 28
|24
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 36
|22
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 39
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Трабзонспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Малатьяспор 0:2 Трабзонспор
Исход игры
Малатьяспор
2.1% (3)
Ничья
11.2% (16)
Трабзонспор
86.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Трабзонспор
55.2% (79)
0:1 Трабзонспор
18.9% (27)
1:1 Ничья
10.5% (15)
0:2 Трабзонспор
7% (10)
1:3 Трабзонспор
4.9% (7)
2:1 Малатьяспор
2.1% (3)
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