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Малатьяспор
0:2
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
50' Гол
Бакасетас Тасос
62' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
65' Желтая карточка
Vitor Hugo III2
90' Желтая карточка
Оздемир Берат
0:2
90' Гол
Нвакаеме Энтони
90'+7
1
Дамлу
Абдулсамед
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
17
Хадебе
Тинейдж
6
Аскуа
Африйе
20
Йылдыз
Ахмед
61
Явру
Зеки
9
Булут
Умут
99
Бюйюк
Адем
19
Тетте
Бенджамин
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
8
Бэйкер
Льюис
2
Оздемир
Берат
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
Малатьяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

50'
0:1
Бакасетас Тасос
62'
Хадебе Тинейдж
 
65'
 
Vitor Hugo III2
77'
 
Флавио II
Экубан Калеб
82'
Фофана Морике
Явру Зеки
 
82'
Маллан Стефен
Булут Умут
 
85'
 
Афобе Беник
Джанини Жорже
88'
Эскихеллач Мустафа
Бюйюк Адем
 
88'
Джевахир Бюлент
Сантос Уоллес
 
90'
 
Хоссейни Маджид
Бакасетас Тасос
90'
 
Малли Юнус
Бэйкер Льюис
90'
 
Оздемир Берат
90'
0:2
Нвакаеме Энтони

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 8 (6) 0.35
2. Канатсизкуш Кубилай 4 0.17
3. Тетте Бенджамин 2 0.09
4. Явру Зеки 2 0.09
5. Булут Умут 2 0.09
6. Аскуа Африйе 2 0.09
7. Ндайишимийе Юссуф 2 0.09
8. Кайя Семих 1 0.04
9. Эскихеллач Мустафа 1 0.04
10. Фофана Морике 1 0.04
11. Маллан Стефен 1 0.04
12. Йылдыз Ахмед 1 0.04
13. Топали Етмир 1 0.04
14. Хафез Карим 0 0
15. Куэва Кристиан 0 0
16. Лукоки Джоди 0 0
17. Шебаке Иссам 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 6 0.26
2. Экубан Калеб 6 (1) 0.26
3. Афобе Беник 4 0.17
4. Джанини Жорже 3 0.13
5. Vitor Hugo III2 2 0.09
6. Бэйкер Льюис 1 0.04
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.04
8. Асан Серкан 1 0.04
9. Кампи Гастон 1 0.04
10. Флавио II 1 0.04
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 6 0
2. Аскуа Африйе 6 0
3. Хафез Карим 4 1
4. Хадебе Тинейдж 5 0
5. Шебаке Иссам 4 0
6. Тетте Бенджамин 4 0
7. Лукоки Джоди 3 0
8. Сантос Уоллес 3 0
9. Йылдыз Ахмед 3 0
10. Топали Етмир 3 0
11. Канатсизкуш Кубилай 1 1
12. Кайя Семих 2 0
13. Шахан Олджай 2 0
14. Булут Умут 1 0
15. Сукуи Фернандо 1 0
16. Озбир Эртач 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
18. Эскихеллач Мустафа 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Чорекчи Камил 4 0
5. Ие Эдгар 3 0
6. Пармак Абдулкадир 3 0
7. Vitor Hugo III2 3 0
8. Хоссейни Маджид 2 0
9. Нвакаеме Энтони 2 0
10. Джанини Жорже 2 0
11. Асан Серкан 2 0
12. Афобе Беник 1 0
13. Экубан Калеб 1 0
14. Басачикоглу Билал 1 0
15. Чакыр Угурджан 1 0
16. Оздемир Берат 1 0
17. Хавьер Марлон 1 0
18. Кыналы Сафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 10.71% (3) 17.86% (5) 7.14% (2) 32.14% (9) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Трабзонспор 0 21.43% (6) 25% (7) 21.43% (6) 17.86% (5) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Малатьяспор
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Трабзонспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Суперлига
Малатьяспор 5:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
2. Бешикташ Заявка 23 15 3 5 50 - 26 48
3. Фенербахче Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
4. Трабзонспор Заявка 23 12 6 5 30 - 24 42
5. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Газишехир Газиантеп Заявка 23 10 8 5 37 - 28 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 23 7 8 8 29 - 30 29
11. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
12. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
13. Гёзтепе Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
14. Ризеспор Заявка 23 6 8 9 29 - 39 26
15. Коньяспор Заявка 22 6 6 10 27 - 28 24
16. Кайсериспор Заявка 23 6 6 11 17 - 28 24
17. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
18. Эрзурумспор Заявка 23 5 7 11 21 - 36 22
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 22 5 3 14 26 - 39 18
21. Денизлиспор Заявка 23 4 6 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
9. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Трабзонспор Заявка 12 6 5 1 14 - 9 23
4. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
8. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
10. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Малатьяспор 2.1% (3)
X 11.2% (16)
Трабзонспор 86.7% (124)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.70 3.35 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.36 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.70 1.28
  25.80 4.70 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Трабзонспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.35 1.30 2.60 1.47 1.81 1.94 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.20
9.10 1.02 8.10 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.90 1.25 2.63 1.48 1.07 8.40 1.40 2.90 2.12 1.72 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.05 7.98 1.04 8.63 1.01 10.50 0.00 12.50 0.00 17.00
3.25 1.35 2.64 1.50 1.99 1.88 1.89 1.97 1.54 2.53 1.21 4.56 1.52 2.58 1.37 3.15 1.63 2.35 1.43 2.94 1.29 3.72 1.10 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.84 1.90 1.39 2.85 1.09 6.80
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.11 6.10 1.07 6.92
1.24 4.00 1.12 6.20 1.24 4.03 1.55 2.54 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.90 1.25 2.63 1.44 1.67 2.27 1.27 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.70 1.28
Где смотреть матч Малатьяспор 0:2 Трабзонспор онлайн

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Прогнозы на матч Малатьяспор 0:2 Трабзонспор

Исход игры
Малатьяспор
2.1% (3)
Ничья
11.2% (16)
Трабзонспор
86.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
73.24% (104)
Нет
26.76% (38)
Популярный счёт
1:2 Трабзонспор
55.2% (79)
0:1 Трабзонспор
18.9% (27)
1:1 Ничья
10.5% (15)
0:2 Трабзонспор
7% (10)
1:3 Трабзонспор
4.9% (7)
2:1 Малатьяспор
2.1% (3)
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