Трабзонспор
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Шенол Гюнеш
Газишехир Газиантеп
56' Желтая карточкаНвакаеме Энтони
56' Желтая карточкаМиральяс Кевин
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
32
Рашид
Осама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
32 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Ход матча
56'
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.25
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.25
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.17
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.13
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.08
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|9.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|10.
|Флавио II
|1
|0.04
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|11 (7)
|0.46
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.25
|3.
|Миральяс Кевин
|5
|0.21
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.13
|5.
|Жефферсон IV
|2
|0.08
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.08
|7.
|Андре Филипе
|2
|0.08
|8.
|Шахин Дженк
|1
|0.04
|9.
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|10.
|Ветрих Амедей
|1
|0.04
|11.
|Нуха Дико
|1
|0.04
|12.
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|13.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|15.
|Ольковски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|5.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|6.
|Ие Эдгар
|3
|0
|7.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|8.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|9.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Асан Серкан
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Экубан Калеб
|1
|0
|14.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|15.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|16.
|Оздемир Берат
|1
|0
|17.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|18.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|7
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Джилободжи Папи
|6
|0
|4.
|Максим Александру
|5
|0
|5.
|Жефферсон IV
|3
|1
|6.
|Ветрих Амедей
|4
|0
|7.
|Демир Мухаммет
|4
|0
|8.
|Тошка Алин
|4
|0
|9.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|10.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|15.
|Соуза Андре
|2
|0
|16.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|17.
|Андре Филипе
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|20.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|21.
|Рашид Осама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|21.43% (6)
|25% (7)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Газишехир Газиантеп
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +12 =4 -4Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =4 -5Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор
Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|4.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|24
|12
|7
|5
|30 - 24
|43
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|6.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|24
|10
|9
|5
|37 - 28
|39
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|16.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 28
|24
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.56
|4.15
|5.95
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