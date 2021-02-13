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Трабзонспор
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
56' Желтая карточка
Нвакаеме Энтони
56' Желтая карточка
Миральяс Кевин
60'
1
Чакыр
Угурджан
23
Чорекчи
Камил
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
2
Оздемир
Берат
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
27
Миральяс
Кевин
32
Рашид
Осама
8
Жефферсон
IV
44
Максим
Александру
10
Демир
Мухаммет
Трабзонспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-4-1

Ход матча

46'
 
Ветрих Амедей
Рашид Осама
56'
Нвакаеме Энтони
 
56'
 
Миральяс Кевин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 6 0.25
2. Экубан Калеб 6 (1) 0.25
3. Афобе Беник 4 0.17
4. Джанини Жорже 3 0.13
5. Vitor Hugo III2 2 0.08
6. Бэйкер Льюис 1 0.04
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.04
8. Асан Серкан 1 0.04
9. Кампи Гастон 1 0.04
10. Флавио II 1 0.04
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 11 (7) 0.46
2. Демир Мухаммет 6 0.25
3. Миральяс Кевин 5 0.21
4. Озер Кенан 3 0.13
5. Жефферсон IV 2 0.08
6. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.08
7. Андре Филипе 2 0.08
8. Шахин Дженк 1 0.04
9. Джилободжи Папи 1 0.04
10. Ветрих Амедей 1 0.04
11. Нуха Дико 1 0.04
12. Соялп Фуркан 1 0.04
13. Вурал Гюрай 0 0
14. Джейлан Огуз 0 0
15. Ольковски Павел 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Чорекчи Камил 4 0
5. Нвакаеме Энтони 3 0
6. Ие Эдгар 3 0
7. Пармак Абдулкадир 3 0
8. Vitor Hugo III2 3 0
9. Хоссейни Маджид 2 0
10. Джанини Жорже 2 0
11. Асан Серкан 2 0
12. Афобе Беник 1 0
13. Экубан Калеб 1 0
14. Басачикоглу Билал 1 0
15. Чакыр Угурджан 1 0
16. Оздемир Берат 1 0
17. Хавьер Марлон 1 0
18. Кыналы Сафа 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 7 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Джилободжи Папи 6 0
4. Максим Александру 5 0
5. Жефферсон IV 3 1
6. Ветрих Амедей 4 0
7. Демир Мухаммет 4 0
8. Тошка Алин 4 0
9. Джейлан Огуз 2 1
10. Вурал Гюрай 3 0
11. Озер Кенан 2 0
12. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
13. Нуха Дико 2 0
14. Гювенч Гюнай 2 0
15. Соуза Андре 2 0
16. Акташ Кубилай 2 0
17. Андре Филипе 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Соялп Фуркан 1 0
20. Кожуль Звонимир 1 0
21. Рашид Осама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 21.43% (6) 25% (7) 21.43% (6) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Газишехир Газиантеп 13.89% (5) 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор
Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Суперлига Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
2. Бешикташ Заявка 23 15 3 5 50 - 26 48
3. Фенербахче Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 24 12 7 5 30 - 24 43
5. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
6. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 24 10 9 5 37 - 28 39
7. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 23 7 8 8 29 - 30 29
11. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
12. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
13. Гёзтепе Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
14. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
15. Кайсериспор Заявка 24 6 7 11 17 - 28 25
16. Эрзурумспор Заявка 24 6 7 11 23 - 36 25
17. Коньяспор Заявка 22 6 6 10 27 - 28 24
18. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
21. Денизлиспор Заявка 23 4 6 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
9. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Трабзонспор 0:0 Заявка 12 6 5 1 14 - 9 23
4. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
10. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Газишехир Газиантеп
1.56
4.15
5.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.15 5.95

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.00 9.70 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.64 2.26 1.40 2.86 1.17 4.60 1.13 5.20 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25
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