Трабзонспор
1:0
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Газишехир Газиантеп
56' Желтая карточкаНвакаеме Энтони
56' Желтая карточкаМиральяс Кевин
60' Желтая карточкаБакасетас Тасос
60' Желтая карточкаВетрих Амедей
1:0
67' ГолБакасетас Тасос
76' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
89' Желтая карточкаМаксим Александру
90' Вторая желтая карточкаНвакаеме Энтони
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
32
Рашид
Осама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
32 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Ход матча
56'
56'
60'
60'
67'
1:0
76'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.25
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.25
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.17
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.13
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.08
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Флавио II
|1
|0.04
|9.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|10.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|11 (7)
|0.46
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.25
|3.
|Миральяс Кевин
|5
|0.21
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.13
|5.
|Жефферсон IV
|2
|0.08
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.08
|7.
|Андре Филипе
|2
|0.08
|8.
|Шахин Дженк
|1
|0.04
|9.
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|10.
|Ветрих Амедей
|1
|0.04
|11.
|Нуха Дико
|1
|0.04
|12.
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|13.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|15.
|Ольковски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Нвакаеме Энтони
|3
|1
|5.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|6.
|Ие Эдгар
|3
|0
|7.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|8.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|9.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Асан Серкан
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|14.
|Экубан Калеб
|1
|0
|15.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|16.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|17.
|Оздемир Берат
|1
|0
|18.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|19.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|7
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Максим Александру
|6
|0
|4.
|Джилободжи Папи
|6
|0
|5.
|Ветрих Амедей
|5
|0
|6.
|Жефферсон IV
|3
|1
|7.
|Демир Мухаммет
|4
|0
|8.
|Тошка Алин
|4
|0
|9.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|10.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Гювенч Гюнай
|2
|0
|15.
|Соуза Андре
|2
|0
|16.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|17.
|Андре Филипе
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|20.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|21.
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|22.
|Рашид Осама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|Газишехир Газиантеп
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +12 =4 -4Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =4 -5Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Галатасарай Газишехир Газиантеп 1:1 Хатайспор
Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|24
|16
|3
|5
|46 - 25
|51
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 30
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|16.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|27 - 28
|24
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|6.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.56
|4.15
|5.95
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