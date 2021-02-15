Антальяспор
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Анталья Арена
Малатьяспор
25
Боффин
Рууд
16
Фреди
Гомеш
88
Озмерт
Хакан
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
61
Явру
Зеки
20
Йылдыз
Ахмед
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Имери ОмарЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Хафез КаримПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байракдар Гокдениз
|5
|0.22
|2.
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|3.
|Сэм Сидней
|3
|0.13
|4.
|Сари Вейсел
|3
|0.13
|5.
|Амилтон Минервино
|2
|0.09
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.09
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.04
|9.
|Яхович Адис
|1
|0.04
|10.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.04
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.04
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|14.
|Оргилль Девер
|0
|0
|15.
|Mert Yilmaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|8 (6)
|0.35
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.17
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.09
|4.
|Явру Зеки
|2
|0.09
|5.
|Булут Умут
|2
|0.09
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.09
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.09
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Сари Вейсел
|5
|1
|3.
|Налдо Гомес
|5
|1
|4.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|5.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|6.
|Оргилль Девер
|4
|0
|7.
|Байракдар Гокдениз
|4
|0
|8.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|9.
|Шахин Нури
|3
|0
|10.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|11.
|Боффин Рууд
|3
|0
|12.
|Сэм Сидней
|1
|1
|13.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|14.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|15.
|Яхович Адис
|0
|1
|16.
|Подольски Лукас
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|2.
|Аскуа Африйе
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|5.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|6.
|Тетте Бенджамин
|4
|0
|7.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|9.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|10.
|Топали Етмир
|3
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|12.
|Кайя Семих
|2
|0
|13.
|Шахан Олджай
|2
|0
|14.
|Булут Умут
|1
|0
|15.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|16.
|Озбир Эртач
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|18.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Малатьяспор
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +9 =8 -3Сивасспор 0:1 Антальяспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор
Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 28
|27
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 38
|26
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 44
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 43
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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