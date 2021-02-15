Антальяспор
1:1
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Малатьяспор
1:0
6' ГолОргилль Девер
1:1
12' Гол в свои воротаОргилль Девер
40' Желтая карточкаБулут Умут
55' Желтая карточкаАскуа Африйе
90' Желтая карточкаФофана Морике
25
Боффин
Рууд
16
Фреди
Гомеш
88
Озмерт
Хакан
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
20
Йылдыз
Ахмед
61
Явру
Зеки
99
Бюйюк
Адем
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Имери ОмарЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Хафез КаримПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
6'
1:0
12'
1:1
40'
55'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байракдар Гокдениз
|5
|0.21
|2.
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|3.
|Сэм Сидней
|3
|0.13
|4.
|Сари Вейсел
|3
|0.13
|5.
|Амилтон Минервино
|2
|0.08
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.08
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.04
|9.
|Яхович Адис
|1
|0.04
|10.
|Оргилль Девер
|1
|0.04
|11.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.04
|12.
|Синик Догукан
|1
|0.04
|13.
|Шахин Нури
|0
|0
|14.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|15.
|Mert Yilmaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|8 (6)
|0.33
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|4
|0.17
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.08
|4.
|Явру Зеки
|2
|0.08
|5.
|Булут Умут
|2
|0.08
|6.
|Аскуа Африйе
|2
|0.08
|7.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.08
|8.
|Кайя Семих
|1
|0.04
|9.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|10.
|Фофана Морике
|1
|0.04
|11.
|Маллан Стефен
|1
|0.04
|12.
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.04
|13.
|Топали Етмир
|1
|0.04
|14.
|Хафез Карим
|0
|0
|15.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|16.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|17.
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Сари Вейсел
|5
|1
|3.
|Налдо Гомес
|5
|1
|4.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|5.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|6.
|Оргилль Девер
|4
|0
|7.
|Байракдар Гокдениз
|4
|0
|8.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|9.
|Шахин Нури
|3
|0
|10.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|11.
|Боффин Рууд
|3
|0
|12.
|Сэм Сидней
|1
|1
|13.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|14.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|15.
|Яхович Адис
|0
|1
|16.
|Подольски Лукас
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аскуа Африйе
|7
|0
|2.
|Бюйюк Адем
|6
|0
|3.
|Хафез Карим
|4
|1
|4.
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|5.
|Шебаке Иссам
|4
|0
|6.
|Тетте Бенджамин
|4
|0
|7.
|Лукоки Джоди
|3
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|3
|0
|9.
|Йылдыз Ахмед
|3
|0
|10.
|Топали Етмир
|3
|0
|11.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|1
|12.
|Булут Умут
|2
|0
|13.
|Кайя Семих
|2
|0
|14.
|Шахан Олджай
|2
|0
|15.
|Фофана Морике
|1
|0
|16.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|17.
|Озбир Эртач
|1
|0
|18.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|19.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|Малатьяспор
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|32.14% (9)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +9 =8 -3Сивасспор 0:1 Антальяспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор
Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Малатьяспор 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 4:1 Ризеспор Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|24 - 29
|32
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 31
|30
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 28
|27
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 38
|26
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 44
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 43
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антальяспор» – «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антальяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Малатьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антальяспор» – «Малатьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров