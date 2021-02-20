Денизлиспор
1:0
Перерыв
Стадион: Денизли Ататюрк
Генчлербирлиги
1:0
19' ГолМешанович Мурис
38' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
15
Туре
Зарго
33
Айте
Флойд
91
Лима
Сандро
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
-
26 Джан ГеркемЗащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
91 Лима СандроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Йилмаз СефаНападающий
-
Главный тренер: Mehmet Altiparmak
Ход матча
19'
1:0
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.36
|2.
|Мешанович Мурис
|4
|0.16
|3.
|Нияз Реджеп
|3
|0.12
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.17
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.17
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.13
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.08
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.04
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.04
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.04
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.04
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.04
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.04
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|7
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|6.
|Бергдич Закария
|4
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|8.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|9.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|8
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|4.
|Кандеяш Даниэл
|5
|0
|5.
|Сио Жованни
|5
|0
|6.
|Кызылдаг Арда
|5
|0
|7.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|8.
|Дикмен Сонер
|4
|0
|9.
|Айте Флойд
|3
|0
|10.
|Туре Зарго
|3
|0
|11.
|Фурман Доминик
|3
|0
|12.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|13.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|14.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|15.
|Анжело Диего
|1
|0
|16.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|17.
|Оздемир Берат
|1
|0
|18.
|Артан Омюрджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =4 -13Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =4 -11Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Денизлиспор 0:0 Генчлербирлиги Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Денизлиспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Малатьяспор
|2:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 31
|33
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|24 - 29
|32
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|14.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|24
|7
|6
|11
|29 - 30
|27
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Малатьяспор
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|11.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|12.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|19.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|20.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Малатьяспор
|2:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|Коньяспор
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 17
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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