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Денизлиспор
1:0
Перерыв

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
19' Гол
Мешанович Мурис
38' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
30
Бен
Мохамед
Айман
8
Муравски
Радослав
28
Сагаль
Анхело
42
Дискеруд
Миккел
20
Нияз
Реджеп
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
1
Нордфельдт
Кристоффер
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
7
Фурман
Доминик
33
Айте
Флойд
91
Лима
Сандро
Денизлиспор
4-1-4-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

19'
Мешанович Мурис
1:0
24'
Бакалорц Марвин
Нияз Реджеп
 
38'
Фабиано Лейсманн
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.36
2. Мешанович Мурис 4 0.16
3. Нияз Реджеп 3 0.12
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.17
2. Да Мотта Роберт 4 (4) 0.17
3. Оздемир Берат 3 0.13
4. Йилмаз Сефа 2 0.08
5. Йилдырым Мурат 1 0.04
6. Сио Жованни 1 0.04
7. Станку Богдан 1 0.04
8. Анжело Диего 1 0.04
9. Дикмен Сонер 1 0.04
10. Кызылдаг Арда 1 0.04
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 7 1
2. Родальега Уго 7 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Фабиано Лейсманн 5 0
6. Бергдич Закария 4 0
7. Лопеш Тьягу 4 0
8. Мешанович Мурис 3 0
9. Юмлу Мустафа 3 0
10. Сагаль Анхело 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 8 0
2. Полома Пьер-Ив 6 0
3. Йилдырым Мурат 5 0
4. Кандеяш Даниэл 5 0
5. Сио Жованни 5 0
6. Кызылдаг Арда 5 0
7. Йилмаз Сефа 4 0
8. Дикмен Сонер 4 0
9. Айте Флойд 3 0
10. Туре Зарго 3 0
11. Фурман Доминик 3 0
12. Йоханссон Маттиас 1 1
13. Алтыпармак Гёкхан 0 1
14. Нордфельдт Кристоффер 1 0
15. Анжело Диего 1 0
16. Беришбек Рахметулла 1 0
17. Оздемир Берат 1 0
18. Артан Омюрджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 40.91% (9)
 Генчлербирлиги 15.79% (3) 0 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 0:0 Генчлербирлиги Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Денизлиспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 24 16 3 5 49 - 19 51
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 24 16 3 5 47 - 26 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 24 12 6 6 41 - 23 42
6. Хатайспор Заявка 24 11 6 7 39 - 29 39
7. Газишехир Газиантеп Заявка 24 10 8 6 37 - 29 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Малатьяспор 2:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 31 33
10. Антальяспор Заявка 24 7 11 6 24 - 29 32
11. Гёзтепе Заявка 24 7 8 9 34 - 31 29
12. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
13. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
14. Коньяспор 0:2 Заявка 24 7 6 11 29 - 30 27
15. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
16. Кайсериспор Заявка 24 6 7 11 17 - 28 25
17. Эрзурумспор Заявка 24 6 7 11 23 - 36 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор 1:0 Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 24 5 5 14 20 - 45 20
21. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
8. Малатьяспор 2:0 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
9. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
12. Коньяспор 0:2 Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
13. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
14. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
15. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
18. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
19. Денизлиспор 1:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
20. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
3. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
10. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
11. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Малатьяспор 2:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
17. Денизлиспор 1:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
18. Коньяспор 0:2 Заявка 12 2 2 8 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Генчлербирлиги
2.17
4.70
3.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 4.70 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.14 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.70 11.00

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Генчлербирлиги», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.40 1.09 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.25 1.05 7.40
7.20 1.09 5.80 1.13 5.55 1.14 4.05 1.23 1.97 1.83 2.15 1.70 1.72 2.12 1.58 2.35 1.22 4.20 1.08 7.77 1.06 8.80 1.01 13.00 1.02 13.00 1.01 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.77 2.05 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.04 10.00 1.03 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.26 3.85 1.17 5.10
2.45 1.48 1.61 2.23 1.23 3.75 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 2.15
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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