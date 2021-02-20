Денизлиспор
1:0
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Генчлербирлиги
1:0
19' ГолМешанович Мурис
38' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
83' Желтая карточкаМуравски Радослав
83' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
19
Гёнен
Дженк
76
Оздемир
Озер
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
15
Туре
Зарго
33
Айте
Флойд
91
Лима
Сандро
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
-
26 Джан ГеркемЗащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
91 Лима СандроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Йилмаз СефаНападающий
-
Главный тренер: Mehmet Altiparmak
Ход матча
19'
1:0
38'
83'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.36
|2.
|Мешанович Мурис
|4
|0.16
|3.
|Нияз Реджеп
|3
|0.12
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.17
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.17
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.13
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.08
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.04
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.04
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.04
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.04
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.04
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.04
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|8
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Фабиано Лейсманн
|5
|0
|6.
|Бергдич Закария
|4
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|8.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|9.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|8
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|6
|0
|3.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|4.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|5.
|Сио Жованни
|5
|0
|6.
|Кызылдаг Арда
|5
|0
|7.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|8.
|Дикмен Сонер
|4
|0
|9.
|Айте Флойд
|3
|0
|10.
|Туре Зарго
|3
|0
|11.
|Фурман Доминик
|3
|0
|12.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|13.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|14.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|15.
|Анжело Диего
|1
|0
|16.
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|17.
|Оздемир Берат
|1
|0
|18.
|Артан Омюрджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|39.13% (9)
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =4 -13Коньяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =4 -11Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Денизлиспор 0:0 Генчлербирлиги Первая лига Турции Денизлиспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Денизлиспор Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Денизлиспор 3:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|24 - 29
|32
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 30
|30
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 34
|30
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|20.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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