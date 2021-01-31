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  2. Матчи
  3. Англия
Челси
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Бёрнли
0' 14'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
12
Брэйди
Роберт
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
Челси
3-4-2-1
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.29
2. Вернер Тимо 4 0.19
3. Зума Курт 4 0.19
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.14
5. Жиру Оливье 3 0.14
6. Чилуэлл Бен 2 0.1
7. Маунт Мэйсон 2 0.1
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.1
9. Силва Тьяго 2 0.1
10. Зиеш Хаким 1 0.05
11. Хаверц Кай 1 0.05
12. Джеймс Рис II 1 0.05
13. Пулишич Кристиан 1 0.05
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.2
2. Ми Бен 2 0.1
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.1
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Данн Джимми 1 0.05
8. Питерс Эрик 0 0
9. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Маунт Мэйсон 2 0
10. Хаверц Кай 2 0
11. Жиру Оливье 1 0
12. Алонсо Маркос 1 0
13. Зума Курт 1 0
14. Пулишич Кристиан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Барнс Эшли 4 0
2. Вествуд Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.25% (2) 15.63% (5) 6.25% (2) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)
 Бёрнли 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси
Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:4 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
9. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
10. Челси 0:0 Заявка 21 8 7 6 33 - 23 31
11. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Бёрнли 0:0 Заявка 20 6 5 9 13 - 24 23
15. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Челси 0:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 11 17
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли 0:0 Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
6. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 14 10
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 18'
    Убежал по флангу Вернер и попытался подать в штрафную, но мяч еще в полете оказался за лицевой линией.
  • 17'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Абрахам и сбросил под удар Ковачичу, но выстрел последнего проблем Поупу не принес. 
  • 16'
    Диагональ исполнял Ковачич на правый фланг, куда вбегал Хадсон-Одои, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отработал Питерс.
  • 15'
    Навесил с фланга Аспиликуэта в центр штрафной, где пробил головой Силва, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 14'
    Грамотно поставил корпус на фланге Маунт и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнят хозяева.

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  • 13'
    Ковачич тонким пасом нашел в штрафной соперника Хадсона-Одои, который пробил вторым касанием, но на пути мяча оказался защитник.
  • 12'
    Прорвался по флангу Вуд и подал на дальнюю штангу, где пробил Корк головой, но мяч застрял в гуще защитников. 
  • 11'
    Макнил отдавал по флангу, куда врывался Вуд, но в подкате Аспиликуэта вынес сферу за боковую линию.
  • 10'
    Вуду в центре поля заехал сзади по ногам Жоржиньо. Штрафной удар будут исполнять игроки "Бёрнли".
  • 9'
    Мог убегать на ворота Вуд после заброса от Ми, но проиграл он скоростную дуэль Аспиликуэте и потерял мяч.
  • 8'
    Сместился с фланга в центр Маунт и пробил метров с двадцати, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 7'
    Накрутил соперника на фланге Хадсон-Одои и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 6'
    С левого фланга Алонсо вырезал в штрафную, куда врывался Вернер, но пробить ему головой на выходе не позволил Поуп.
  • 5'
    Теперь уже сам Вуд отдавал с фланга на ход Выдре, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Аспиликуэта.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Вествуд в штрафную на Вуда, но тому пробить головой не позволил Рюдигер.
  • 3'
    В центре поля налетел на соперника Корк. Штрафной удар в пользу хозяев назначил в этом эпизоде судья.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.65 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.25 11.00
  1.35 4.99 9.03

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.12 1.36 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.19 4.05 1.13 4.65 1.04 8.00 1.05 7.60
14.00 1.01 9.80 1.03 4.30 1.25 3.40 1.37 2.21 1.79 1.86 2.00 1.73 2.35 1.47 2.90 1.23 4.70 1.17 5.10 1.06 8.10 1.05 9.70 1.01 16.00
4.20 1.26 3.14 1.39 2.41 1.61 2.05 1.83 1.81 2.07 1.58 2.48 1.51 2.72 1.42 3.05 1.16 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.12 5.85
3.25 1.33 2.18 1.68 1.51 2.65 1.18 5.10 1.11 5.66
3.20 1.37 2.64 1.52 2.06 1.82 1.65 2.33 1.46 2.83 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.20 1.35 1.79 2.02 1.39 3.00 1.25 3.95
4.19 1.19 3.00 1.31 1.77 1.96 1.35 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.66
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Челси 0:0 Бёрнли онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Бёрнли

Исход игры
Челси
97.2% (139)
Ничья
1.4% (2)
Бёрнли
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
28.17% (40)
Нет
71.83% (102)
Популярный счёт
2:0 Челси
50.3% (72)
2:1 Челси
16.1% (23)
1:0 Челси
14% (20)
3:1 Челси
7.7% (11)
3:0 Челси
4.2% (6)
4:0 Челси
1.4% (2)
3:2 Челси
1.4% (2)
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