Челси
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Бёрнли
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.29
|2.
|Вернер Тимо
|4
|0.19
|3.
|Зума Курт
|4
|0.19
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.14
|5.
|Жиру Оливье
|3
|0.14
|6.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.1
|7.
|Маунт Мэйсон
|2
|0.1
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.1
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.1
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.05
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.05
|13.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.05
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|4
|0.2
|2.
|Ми Бен
|2
|0.1
|3.
|Барнс Эшли
|2 (1)
|0.1
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.05
|6.
|Брэйди Роберт
|1
|0.05
|7.
|Данн Джимми
|1
|0.05
|8.
|Питерс Эрик
|0
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|5
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|6.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|7.
|Ковачич Матео
|2
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|9.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|10.
|Хаверц Кай
|2
|0
|11.
|Жиру Оливье
|1
|0
|12.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|13.
|Зума Курт
|1
|0
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барнс Эшли
|4
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|6.
|Лонг Кевин
|2
|0
|7.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|34.38% (11)
|Бёрнли
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси
Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|9.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 23
|31
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|13 - 24
|23
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 11
|17
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 14
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси 0:0 Бёрнли
Исход игры
Челси
97.2% (139)
Ничья
1.4% (2)
Бёрнли
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
28.17% (40)
Нет
71.83% (102)
Популярный счёт
2:0 Челси
50.3% (72)
2:1 Челси
16.1% (23)
1:0 Челси
14% (20)
3:1 Челси
7.7% (11)
3:0 Челси
4.2% (6)
4:0 Челси
1.4% (2)
3:2 Челси
1.4% (2)
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