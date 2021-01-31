Грамотно поставил корпус на фланге Маунт и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнят хозяева.

Навесил с фланга Аспиликуэта в центр штрафной, где пробил головой Силва, но мяч полетел выше перекладины.

Диагональ исполнял Ковачич на правый фланг, куда вбегал Хадсон-Одои, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отработал Питерс.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Абрахам и сбросил под удар Ковачичу, но выстрел последнего проблем Поупу не принес.

Убежал по флангу Вернер и попытался подать в штрафную, но мяч еще в полете оказался за лицевой линией.

13' Ковачич тонким пасом нашел в штрафной соперника Хадсона-Одои, который пробил вторым касанием, но на пути мяча оказался защитник.

12' Прорвался по флангу Вуд и подал на дальнюю штангу, где пробил Корк головой, но мяч застрял в гуще защитников.

11' Макнил отдавал по флангу, куда врывался Вуд, но в подкате Аспиликуэта вынес сферу за боковую линию.

10' Вуду в центре поля заехал сзади по ногам Жоржиньо. Штрафной удар будут исполнять игроки "Бёрнли".

9' Мог убегать на ворота Вуд после заброса от Ми, но проиграл он скоростную дуэль Аспиликуэте и потерял мяч.

8' Сместился с фланга в центр Маунт и пробил метров с двадцати, но мяч полетел немного выше перекладины.

7' Накрутил соперника на фланге Хадсон-Одои и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

6' С левого фланга Алонсо вырезал в штрафную, куда врывался Вернер, но пробить ему головой на выходе не позволил Поуп.

5' Теперь уже сам Вуд отдавал с фланга на ход Выдре, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Аспиликуэта.

4' Дальний заброс исполнял Вествуд в штрафную на Вуда, но тому пробить головой не позволил Рюдигер.

3' В центре поля налетел на соперника Корк. Штрафной удар в пользу хозяев назначил в этом эпизоде судья.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-бело-голубой комплект формы.