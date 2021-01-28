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Челси
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.3
2. Вернер Тимо 4 0.2
3. Зума Курт 4 0.2
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.15
5. Жиру Оливье 3 0.15
6. Чилуэлл Бен 2 0.1
7. Маунт Мэйсон 2 0.1
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.1
9. Силва Тьяго 2 0.1
10. Зиеш Хаким 1 0.05
11. Хаверц Кай 1 0.05
12. Джеймс Рис II 1 0.05
13. Пулишич Кристиан 1 0.05
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.21
2. Ми Бен 2 0.11
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.11
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Данн Джимми 1 0.05
8. Питерс Эрик 0 0
9. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Маунт Мэйсон 2 0
10. Хаверц Кай 2 0
11. Жиру Оливье 1 0
12. Алонсо Маркос 1 0
13. Зума Курт 1 0
14. Пулишич Кристиан 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Барнс Эшли 4 0
2. Вествуд Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 6.25% (2) 15.63% (5) 6.25% (2) 15.63% (5) 21.88% (7) 34.38% (11)
 Бёрнли 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси
Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:4 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 12 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Челси 94.3% (50)
    X 3.8% (2)
    Бёрнли 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Бёрнли
    1.37
    5.30
    9.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.90 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.30 9.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.20 10.00
      1.37 5.18 9.80

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.25 1.01 10.25 1.02 3.88 1.22 3.32 1.33 2.14 1.79 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.70 1.05 7.60
    14.00 1.01 9.90 1.03 3.95 1.22 3.10 1.33 2.08 1.75 1.87 1.95 1.64 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.00 1.04 8.80 1.03 9.40 1.01 15.50
    4.34 1.25 2.58 1.56 2.17 1.76 1.93 1.97 1.68 2.29 1.54 2.62 1.44 2.93 1.17 5.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.75 1.12 6.15
    2.11 1.70 1.48 2.60 1.16 5.10
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.20 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.83 1.97 1.38 3.04 1.23 4.20
    3.05 1.32 1.85 1.89 1.39 3.00 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Челси - Бёрнли

    Исход игры
    Челси
    94.3% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Бёрнли
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (16)
    Меньше
    69.23% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    32.69% (17)
    Нет
    67.31% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    56.6% (30)
    2:1 Челси
    20.8% (11)
    3:1 Челси
    7.5% (4)
    1:0 Челси
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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