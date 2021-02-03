Жезус дважды прокинул мяч мимо защитников. Едва-едва он в конечном итоге до снаряда не добрался. Разрядили обстановку у своих ворот оппоненты.

Не рассчитал сейчас Стерлинг отскок мяча от газона. В итоге перепрыгнула сферу Рахима после передачи от Силвы. Мяч покинул пределы поля в итоге.

Жезус теперь не смог нанести удар по воротам противника. Просто не попал он толком по мячу, после чего сфера взмыла в воздух и улетела куда-то за пределы газона.

Марез с правого фланга на сей раз выполнял подачу в штрафную своего соперника - мяч прилетел точно в руки голкиперу "Бернли".

Вроде как, ослабил свою хватку "Сити", но по-прежнему кажется, что огромнейшее преимущество над соперником имеют гости. Видно это невооруженным взглядом.

25' 4 в 4 убегали футболисты "Бернли", но не смогли они разыграть комбинацию грамотно, в результате чего достаточно быстро с мячом расстались.

24' Ищет "Бернли" сейчас счастье у ворот соперника. При этом далеко не все получается у "бордовых" в атаке, но стараются не отчаиваться хозяева. Пока они проигрывает "Сити" всего в один мяч. Это не так критично.

23' Хитро пытались сейчас разыграть штрафной удар игроки "Бернли", быстро мяч разыграл у ворот соперника. Вся эта спешка привела к потери футбольного снаряда.

21' Удар по ногам от Канселу получил Выдра. Довольно болезненный удар. Стандартное положение у ворот Эдерсона зарабатывает коллектив хозяев.

20' 20 минут соперники отыграли на поле. Стерлинг на оперативный простор выдвигался слева, но слишком уж просто хотел он переиграть голкипера, который выставил ногу вперед и попытку Стерлинга пройти к воротам заблокировал.

19' В последнее время "Бёрнли" проигрывает "Манчестер Сити" регулярно в матчах чемпионата Англии. Причем в некоторых случаях команда и вовсе пропускает 4, а то и 5 мячей. Сегодня хозяевам будет непросто.

18' Такое ощущение, что на поле одна команда. Активнейшим образом "Сити" прессингует своего соперника, которому приходится без конца отбиваться. Больше 3-4 передач "Бернли" не удается сделать.

17' Плотный удар по воротам соперника сейчас нанес Жезус, но слишком уж простенько пробил бразилец, угодив в спину одному из защитников, бросившемуся наперерез.

16' Выдра получает мяч сейчас от партнера, после чего выполняет пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказывается. Новая потеря.

15' "Манчестер Сити" продолжает удерживать соперника на его половине поля. Совершенно ничего не получается у "бордовых". Приходится им постоянно отбиваться от натиска своего оппонента.

13' Уверенно пока что действует "Манчестер Сити". Что называется, не придраться. "Горожане" умеют играть в футбол и успешно комбинируют на своей и чужой половине поля.

12' Снова Родригес фолит в атаке. На сей раз в штрафной "Сити" он нарушает правила, ощущая на себе нелицеприятные взгляды со стороны соперников.

11' Жезус ошибается сейчас на половине поля соперника. С обработкой возникли проблемы у игрока атаки "Манчестер Сити", что не позволила ему оформить дубль в ворота оппонента.

10' Стерлинг кружился на подступах к чужой штрафной, но так и не выполнил передачу на одного из своих партнеров. Мяч по итогу достался защитникам "бордовых",

9' Почти 10 минут в нашем матче отыграли соперники. Пока игра идет только в одну калитку. "Бернли" даже не высовывает носа со своей половины газона.

7' Гюндоган прекрасную передачу на Мареза вырезал. С огромным запозданием фиксирует боковой рефери положение "вне игры", поднимая флажок.

6' Зацепил игрок "Бернли" Родригес сейчас соперника в районе центрального круга. Очередной свисток рефери не заставил себя слишком долго ждать.

5' Очень легко забивает гол "Манчестер Сити". Быстрый мяч, который пришелся ко двору. Подтверждают "горожане" свои самые серьезные намерения на эту игру.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 0:1!

Ну что, начало банкета? Силва слева ворвался в чужую штрафную. Нанес он выстрел в дальний угол. Кипер отбил мяч в сторону, но прямо на голову Жезусу, который спокойно добавил сферу в сетку.

3' Перекатывают мяч в районе центрального круга футболисты "Сити", и пока никуда не торопятся. В традиционном для себя стиле подопечные Гвардиолы эту встречу начинают.

2' Футболисты "Бернли" предстали на поле в своих традиционных бело-сине бордовых цветах, в то время, как футболисты "Сити" вышли на газон в черно-белом обмундировании.