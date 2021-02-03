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  2. Матчи
  3. Англия
Бёрнли
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
4' Гол
Жезус Габриэль
34'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Бёрнли
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Жезус Габриэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.19
2. Ми Бен 2 0.1
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.1
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Данн Джимми 1 0.05
8. Питерс Эрик 0 0
9. Тэйлор Чарли 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.33
2. Стерлинг Рахим 6 0.29
3. Марез Рияд 5 0.24
4. Фоден Фил 4 0.19
5. Жезус Габриэль 4 0.19
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.14
7. Торрес Ферран 2 0.1
8. Стоунс Джон 2 0.1
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Манчестер Сити 16.22% (6) 35.14% (13) 16.22% (6) 10.81% (4) 8.11% (3) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 21 14 5 2 38 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер 1:0 Заявка 22 13 3 6 38 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли 0:1 Заявка 21 6 4 11 13 - 27 22
16. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм 0:1 Заявка 21 2 8 11 17 - 30 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер 1:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли 0:1 Заявка 10 4 1 5 8 - 11 13
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм 0:1 Заявка 11 1 3 7 7 - 16 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 10 26
3. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 6 3 1 16 - 6 21
4. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
5. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
13. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
14. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 31'
    Вроде как, ослабил свою хватку "Сити", но по-прежнему кажется, что огромнейшее преимущество над соперником имеют гости. Видно это невооруженным взглядом.
  • 30'
    Марез с правого фланга на сей раз выполнял подачу в штрафную своего соперника - мяч прилетел точно в руки голкиперу "Бернли".
  • 29'
    Жезус теперь не смог нанести удар по воротам противника. Просто не попал он толком по мячу, после чего сфера взмыла в воздух и улетела куда-то за пределы газона.
  • 27'
    Не рассчитал сейчас Стерлинг отскок мяча от газона. В итоге перепрыгнула сферу Рахима после передачи от Силвы. Мяч покинул пределы поля в итоге.
  • 26'
    Жезус дважды прокинул мяч мимо защитников. Едва-едва он в конечном итоге до снаряда не добрался. Разрядили обстановку у своих ворот оппоненты.

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  • 25'
    4 в 4 убегали футболисты "Бернли", но не смогли они разыграть комбинацию грамотно, в результате чего достаточно быстро с мячом расстались.
  • 24'
    Ищет "Бернли" сейчас счастье у ворот соперника. При этом далеко не все получается у "бордовых" в атаке, но стараются не отчаиваться хозяева. Пока они проигрывает "Сити" всего в один мяч. Это не так критично.
  • 23'
    Хитро пытались сейчас разыграть штрафной удар игроки "Бернли", быстро мяч разыграл у ворот соперника. Вся эта спешка привела к потери футбольного снаряда.
  • Фол, нарушение
    21'
    Удар по ногам от Канселу получил Выдра. Довольно болезненный удар. Стандартное положение у ворот Эдерсона зарабатывает коллектив хозяев.
  • 20'
    20 минут соперники отыграли на поле. Стерлинг на оперативный простор выдвигался слева, но слишком уж просто хотел он переиграть голкипера, который выставил ногу вперед и попытку Стерлинга пройти к воротам заблокировал.
  • 19'
    В последнее время "Бёрнли" проигрывает "Манчестер Сити" регулярно в матчах чемпионата Англии. Причем в некоторых случаях команда и вовсе пропускает 4, а то и 5 мячей. Сегодня хозяевам будет непросто.
  • 18'
    Такое ощущение, что на поле одна команда. Активнейшим образом "Сити" прессингует своего соперника, которому приходится без конца отбиваться. Больше 3-4 передач "Бернли" не удается сделать.
  • 17'
    Плотный удар по воротам соперника сейчас нанес Жезус, но слишком уж простенько пробил бразилец, угодив в спину одному из защитников, бросившемуся наперерез. 
  • 16'
    Выдра получает мяч сейчас от партнера, после чего выполняет пас в центр штрафной, где никого из партнеров не оказывается. Новая потеря.
  • 15'
    "Манчестер Сити" продолжает удерживать соперника на его половине поля. Совершенно ничего не получается у "бордовых". Приходится им постоянно отбиваться от натиска своего оппонента.
  • 13'
    Уверенно пока что действует "Манчестер Сити". Что называется, не придраться. "Горожане" умеют играть в футбол и успешно комбинируют на своей и чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Снова Родригес фолит в атаке. На сей раз в штрафной "Сити" он нарушает правила, ощущая на себе нелицеприятные взгляды со стороны соперников.
  • 11'
    Жезус ошибается сейчас на половине поля соперника. С обработкой возникли проблемы у игрока атаки "Манчестер Сити", что не позволила ему оформить дубль в ворота оппонента.
  • 10'
    Стерлинг кружился на подступах к чужой штрафной, но так и не выполнил передачу на одного из своих партнеров. Мяч по итогу достался защитникам "бордовых",
  • 9'
    Почти 10 минут в нашем матче отыграли соперники. Пока игра идет только в одну калитку. "Бернли" даже не высовывает носа со своей половины газона.
  • Офсайд
    7'
    Гюндоган прекрасную передачу на Мареза вырезал. С огромным запозданием фиксирует боковой рефери положение "вне игры", поднимая флажок.
  • Фол, нарушение
    6'
    Зацепил игрок "Бернли" Родригес сейчас соперника в районе центрального круга. Очередной свисток рефери не заставил себя слишком долго ждать.
  • 5'
    Очень легко забивает гол "Манчестер Сити". Быстрый мяч, который пришелся ко двору. Подтверждают "горожане" свои самые серьезные намерения на эту игру.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 0:1!
    Ну что, начало банкета? Силва слева ворвался в чужую штрафную. Нанес он выстрел в дальний угол. Кипер отбил мяч в сторону, но прямо на голову Жезусу, который спокойно добавил сферу в сетку.
  • 3'
    Перекатывают мяч в районе центрального круга футболисты "Сити", и пока никуда не торопятся. В традиционном для себя стиле подопечные Гвардиолы эту встречу начинают.
  • 2'
    Футболисты "Бернли" предстали на поле в своих традиционных бело-сине бордовых цветах, в то время, как футболисты "Сити" вышли на газон в черно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Бёрнли стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 29.00 15.00 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 15.00 6.40 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 16.75 7.10 1.21
  14.80 6.41 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.21 2.24 1.66 1.76 2.08 1.49 2.65 1.19 4.70 1.07 8.80
11.00 1.00 4.70 1.14 3.48 1.27 2.39 1.55 1.91 1.89 1.61 2.46 1.31 3.45 1.21 4.20 1.08 6.75 1.05 7.20 1.01 10.75
5.32 1.18 2.81 1.48 2.45 1.59 2.18 1.73 3.00 1.41 2.28 1.68 1.94 1.94 1.71 2.21 1.50 2.70 1.23 4.45 1.10 7.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.30 2.26 1.59 1.53 2.40 1.13 5.40
3.45 1.31 2.45 1.53 1.63 2.28 1.21 4.40 1.17 5.35
3.06 1.40 2.43 1.60 1.85 2.04 2.35 1.64 1.93 1.95 1.49 2.72 1.33 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.49 1.50
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Бёрнли 0:1 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Бёрнли
2% (3)
Ничья
2.7% (4)
Манчестер Сити
95.3% (141)
Тотал 2.5
Больше
56.94% (82)
Меньше
43.06% (62)
Обе команды забьют
Да
45.83% (66)
Нет
54.17% (78)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
35.1% (52)
1:2 Манчестер Сити
20.9% (31)
1:3 Манчестер Сити
18.9% (28)
0:3 Манчестер Сити
10.8% (16)
0:1 Манчестер Сити
4.7% (7)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
0:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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