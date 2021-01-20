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Бёрнли
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.2
2. Ми Бен 2 0.1
3. Барнс Эшли 2 (1) 0.1
4. Вествуд Эшли 1 0.05
5. Макнил Дуайт 1 0.05
6. Брэйди Роберт 1 0.05
7. Данн Джимми 1 0.05
8. Питерс Эрик 0 0
9. Тэйлор Чарли 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.35
2. Стерлинг Рахим 6 0.3
3. Марез Рияд 5 0.25
4. Фоден Фил 4 0.2
5. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.15
6. Жезус Габриэль 3 0.15
7. Торрес Ферран 2 0.1
8. Стоунс Джон 2 0.1
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Тарковски Джеймс 3 0
5. Бардсли Филипп 2 0
6. Лонг Кевин 2 0
7. Лоутон Мэттью 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Манчестер Сити 16.22% (6) 35.14% (13) 16.22% (6) 10.81% (4) 8.11% (3) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Бёрнли 0% (0)
    X 7.3% (3)
    Манчестер Сити 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Манчестер Сити
    15.00
    6.75
    1.23
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 13.20 6.50 1.22
    Бонус: 10 000 ₽ 14.00 6.40 1.22
    Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.75 1.23
      14.50 6.62 1.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.90 1.18 2.41 1.57 1.90 1.91 1.57 2.42 1.23 4.20 1.08 7.80
    4.60 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.60 2.49 1.30 3.52 1.22 4.10 1.07 6.90 1.05 7.30 1.01 10.75
    5.15 1.19 2.41 1.61 2.16 1.75 1.91 1.98 1.71 2.23 1.58 2.49 1.25 4.25 1.10 7.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.42 1.52 1.59 2.27 1.15 5.00
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.29 1.37 2.61 1.53 1.93 1.95 1.65 2.35 1.45 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.61
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Бёрнли - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    7.3% (3)
    Манчестер Сити
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    31.7% (13)
    0:2 Манчестер Сити
    26.8% (11)
    1:3 Манчестер Сити
    22% (9)
    0:3 Манчестер Сити
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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