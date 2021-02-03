Ответ "дачников" завершается фолом в атаке. Лофтус-Чик был не прав.

А теперь не прав в атаке Барнс. Судья всё сегодня видит.

Митрович поймал мяч у штрафной, но после его касания круглый отправился на пустые трибуны.

Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.

"Лестер" и вовсе сейчас действует так, словно несколько секунд остается до конца матча, а не до перерыва, раскатывая мяч по своей половине поля.

26' Розыгрыш этого штрафного удара завершается прицельным выстрелом с левого края вратарской от Сёюнджю. Ареола справился.

25' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Рид за свой фол получает карточку жёлтого цвета.

24' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

23' Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.

22' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Фулхэма", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

21' Чодури нарушает правила у центральной линии поля.

20' Скотт Паркер подсказывает что-то Лукмену, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Фулхэма".

19' Второй раз подряд хозяева перехватывают мяч в центре поля, но организовать контратаку не получается. Поточнее бы в передачах.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ихеаначо!!!

А вот у Мэддисона заброс на Ихеаначо прошёл. Форвард головой с линии вратарской открывает счет в нашей игре.

18' Заброс на Митровича из глубины не проходит, Шмейхель почти к линии штрафной выбежал на перехват.

17' Завелись обе команды, включили скорости, "Лестер" не сидит в защите, стараются они остро отвечать сопернику на контратаках.

16' Первый офсайд в матче, Лофтус-Чик принял мяч и увидел поднятый флажок бокового арбитра.

15' Джастин с нарушением правил отбирает мяч в середине поля.

14' Атака гостей через правый край поля завершается ударом Барнса. Мяч улетает на пустые трибуны.

13' Ответ "дачников" был куда опаснее. Замбо-Ангисса прострелил с левого фланга на линию вратарской, где был Митрович, сербский форвард пробил по воротам, но попал в защитника "Лестера", после чего Шмейхель спокойно забрал игровой снаряд в руки.

12' Гости вновь перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.

11' Мэддисон решил проверить реакцию Ареола. Дальний удар пришелся точно по центру, где и был голкипер "Фулхэма". Отмечаем, это был первый удар по воротам в нашей игре.

10' Рид подтолкнул Мэддисона на половине поля "Лестера". Игра остановлена.

9' По-прежнему нет какой-то особенной работы у голкиперов, но будем надеяться, что скоро дело пойдет.

8' Тилеманс с нарушением правил отобрал мяч у Лукмена. Судья всё видел.

7' Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Фулхэм" старается прессинговать по всему полю.

6' Рид наступил на ногу Пересу. Фол в атаке, так играть точно нельзя.

5' Хозяева размашисто атакуют, не мельчат, используют всю ширину поля - красиво все это смотрится, но работы у Шмейхеля нет.

4' В среднем темпе проходит поединок поначалу. "Фулхэм" старается больше, "Лестер" же пока присматривается.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Роберта Джонса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Лофтус-Чик в штрафной "лис".

2' "Фулхэм" сразу же оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный.

1' "Фулхэм" проводит матч в комплекте формы белого-чёрного цвета, в синей футболисты "Лестера".