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Фулхэм
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лестер
0'
0:1
17' Гол
Ихеаначо Келечи
24' Желтая карточка
Рид Харрисон
30'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
2
Тете
Кенни
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
9
Митрович
Александр
19
Лукмен
Адемола
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Фулхэм
3-4-3
Лестер
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Ихеаначо Келечи
(Мэддисон Джеймс)
24'
Рид Харрисон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.24
2. Лукмен Адемола 3 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.14
4. Митрович Александр 2 (1) 0.1
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Рид Харрисон 0 0
10. Тете Кенни 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.5
2. Барнс Харви 7 0.32
3. Мэддисон Джеймс 6 0.27
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.23
5. Кастань Тимоти 1 0.05
6. Прает Деннис 1 0.05
7. Джастин Джеймс 1 0.05
8. Перес Айосе 1 0.05
9. Ихеаначо Келечи 1 0.05
10. Ндиди Уилфред 1 0.05
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Одои Денис 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Эйна Ола 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Джастин Джеймс 4 0
6. Фофана Уэсли 4 0
7. Мэддисон Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 0 25% (4) 18.75% (3)
 Лестер 11.76% (4) 11.76% (4) 20.59% (7) 11.76% (4) 11.76% (4) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси
Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер 1:2 Фулхэм Премьер-лига Лестер 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:3 Фулхэм Кубок лиги
Фулхэм 3:2 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 21 14 5 2 38 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер 1:0 Заявка 22 13 3 6 38 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли 0:1 Заявка 21 6 4 11 13 - 27 22
16. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм 0:1 Заявка 21 2 8 11 17 - 30 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер 1:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли 0:1 Заявка 10 4 1 5 8 - 11 13
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм 0:1 Заявка 11 1 3 7 7 - 16 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 10 26
3. Манчестер Сити 1:0 Заявка 10 6 3 1 16 - 6 21
4. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
5. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
13. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
14. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли 0:1 Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм 0:1 Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 31'
    "Лестер" и вовсе сейчас действует так, словно несколько секунд остается до конца матча, а не до перерыва, раскатывая мяч по своей половине поля.
  • 30'
    Чем ближе концовка тайма, тем как-то степеннее и вальяжнее играют футболисты. Возможно, уже подустали.
  • 29'
    Митрович поймал мяч у штрафной, но после его касания круглый отправился на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    28'
    А теперь не прав в атаке Барнс. Судья всё сегодня видит.
  • Фол, нарушение
    27'
    Ответ "дачников" завершается фолом в атаке. Лофтус-Чик был не прав.

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  • Опасный момент
    26'
    Розыгрыш этого штрафного удара завершается прицельным выстрелом с левого края вратарской от Сёюнджю. Ареола справился.
  • Желтая карточка
    25'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Рид за свой фол получает карточку жёлтого цвета.
  • 24'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 23'
    Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили не спешить с развитием событий.
  • 22'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Фулхэма", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Фол, нарушение
    21'
    Чодури нарушает правила у центральной линии поля.
  • 20'
    Скотт Паркер подсказывает что-то Лукмену, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Фулхэма".
  • 19'
    Второй раз подряд хозяева перехватывают мяч в центре поля, но организовать контратаку не получается. Поточнее бы в передачах.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ихеаначо!!!
    А вот у Мэддисона заброс на Ихеаначо прошёл. Форвард головой с линии вратарской открывает счет в нашей игре.
  • 18'
    Заброс на Митровича из глубины не проходит, Шмейхель почти к линии штрафной выбежал на перехват.
  • 17'
    Завелись обе команды, включили скорости, "Лестер" не сидит в защите, стараются они остро отвечать сопернику на контратаках.
  • Офсайд
    16'
    Первый офсайд в матче, Лофтус-Чик принял мяч и увидел поднятый флажок бокового арбитра.
  • Фол, нарушение
    15'
    Джастин с нарушением правил отбирает мяч в середине поля.
  • 14'
    Атака гостей через правый край поля завершается ударом Барнса. Мяч улетает на пустые трибуны.
  • Опасный момент
    13'
    Ответ "дачников" был куда опаснее. Замбо-Ангисса прострелил с левого фланга на линию вратарской, где был Митрович, сербский форвард пробил по воротам, но попал в защитника "Лестера", после чего Шмейхель спокойно забрал игровой снаряд в руки.
  • 12'
    Гости вновь перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.
  • 11'
    Мэддисон решил проверить реакцию Ареола. Дальний удар пришелся точно по центру, где и был голкипер "Фулхэма". Отмечаем, это был первый удар по воротам в нашей игре.
  • Фол, нарушение
    10'
    Рид подтолкнул Мэддисона на половине поля "Лестера". Игра остановлена.
  • 9'
    По-прежнему нет какой-то особенной работы у голкиперов, но будем надеяться, что скоро дело пойдет.
  • Фол, нарушение
    8'
    Тилеманс с нарушением правил отобрал мяч у Лукмена. Судья всё видел.
  • 7'
    Потихоньку отодвигают от ворот игру гости, но "Фулхэм" старается прессинговать по всему полю.
  • Фол, нарушение
    6'
    Рид наступил на ногу Пересу. Фол в атаке, так играть точно нельзя.
  • 5'
    Хозяева размашисто атакуют, не мельчат, используют всю ширину поля - красиво все это смотрится, но работы у Шмейхеля  нет.
  • 4'
    В среднем темпе проходит поединок поначалу. "Фулхэм" старается больше, "Лестер" же пока присматривается.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Роберта Джонса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Лофтус-Чик в штрафной "лис".
  • 2'
    "Фулхэм" сразу же оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный.
  • 1'
    "Фулхэм" проводит матч в комплекте формы белого-чёрного цвета, в синей футболисты "Лестера".
  • Первый тайм начался
    Команды почтили память сэра Тома Мура. Прозвучал стартовый свисток, пора начинать!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.25 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.95 3.45 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.76 3.40 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.20 2.12
  8.80 5.04 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.07 3.35 1.33 2.55 1.53 1.79 2.03 1.43 2.85 1.30 3.55 1.10 7.00
7.90 1.04 6.95 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.11 1.40 2.95 1.27 3.62 1.10 6.20 1.07 6.60 1.00 11.75
6.80 1.10 5.30 1.15 2.52 1.52 1.87 1.92 1.96 1.90 1.50 2.55 1.71 2.15 1.22 4.20 1.16 5.10 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 13.00 1.02 13.00 0.00 21.00
3.38 1.35 2.97 1.44 2.53 1.58 2.05 1.86 2.62 1.52 2.27 1.68 1.91 1.97 1.64 2.34 1.50 2.71 1.11 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.79 1.95 1.37 2.95 1.08 7.00
2.68 1.47 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90
2.10 1.72 1.35 3.15 1.18 4.75 1.03 12.00 1.02 13.00
2.88 1.47 2.36 1.65 1.85 2.07 1.53 2.65 1.98 1.90 1.63 2.37 1.28 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.47 1.64 2.17 1.16 4.70
3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.15
2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.65 1.25
Где смотреть матч Фулхэм 0:1 Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Лестер

Исход игры
Фулхэм
2.7% (4)
Ничья
12.1% (18)
Лестер
85.2% (127)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
1:2 Лестер
45% (67)
0:1 Лестер
15.4% (23)
0:2 Лестер
15.4% (23)
1:1 Ничья
10.7% (16)
1:3 Лестер
6% (9)
2:1 Фулхэм
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:3 Лестер
1.3% (2)
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