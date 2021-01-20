Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.25
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.15
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.15
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.1
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.05
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.05
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.05
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Рид Харрисон
|0
|0
|10.
|Тете Кенни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.52
|2.
|Барнс Харви
|7
|0.33
|3.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.29
|4.
|Тилеманс Юри
|5 (2)
|0.24
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.05
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.05
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.05
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.05
|9.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.05
|10.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|11.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|12.
|Эванс Джонни
|0
|0
|13.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|5
|0
|2.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|5.
|Рид Харрисон
|3
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Одои Денис
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Эйна Ола
|1
|0
|19.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|Лестер
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =8 -9Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси
Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|4.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Лестер
Исход игры
Фулхэм
4.7% (2)
Ничья
11.6% (5)
Лестер
83.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
1:2 Лестер
39.5% (17)
0:2 Лестер
16.3% (7)
0:1 Лестер
16.3% (7)
1:1 Ничья
11.6% (5)
1:3 Лестер
7% (3)
2:1 Фулхэм
4.7% (2)
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