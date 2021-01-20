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Фулхэм
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.25
2. Лукмен Адемола 3 0.15
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.15
4. Митрович Александр 2 (1) 0.1
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Рид Харрисон 0 0
10. Тете Кенни 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.52
2. Барнс Харви 7 0.33
3. Мэддисон Джеймс 6 0.29
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.24
5. Кастань Тимоти 1 0.05
6. Прает Деннис 1 0.05
7. Джастин Джеймс 1 0.05
8. Перес Айосе 1 0.05
9. Ндиди Уилфред 1 0.05
10. Олбрайтон Марк 0 0
11. Юндер Дженгиз 0 0
12. Эванс Джонни 0 0
13. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
5. Рид Харрисон 3 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Одои Денис 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Эйна Ола 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Джастин Джеймс 4 0
6. Фофана Уэсли 4 0
7. Мэддисон Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 0 25% (4) 18.75% (3)
 Лестер 11.76% (4) 11.76% (4) 20.59% (7) 11.76% (4) 11.76% (4) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси
Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лестер 1:2 Фулхэм Премьер-лига Лестер 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 4:3 Фулхэм Кубок лиги
Фулхэм 3:2 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Фулхэм 4.7% (2)
    X 11.6% (5)
    Лестер 83.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Лестер
    4.22
    3.75
    1.96
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.55 1.90
    Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.55 1.92
    Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.75 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.60 1.95
      4.22 3.62 1.96

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.05 3.60 1.29 2.80 1.45 1.90 1.91 1.51 2.60 1.35 3.25 1.12 6.20
    9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.32 3.26 1.14 5.25 1.10 5.70 1.01 10.50
    11.50 1.02 8.20 1.06 3.65 1.30 2.70 1.47 2.20 1.72 1.90 1.96 1.71 2.15 1.50 2.70 1.32 3.35 1.16 5.60 1.10 6.10 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 18.50
    3.75 1.30 2.84 1.48 2.23 1.72 1.93 1.98 1.70 2.26 1.49 2.78 1.33 3.53 1.12 7.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.40
    3.00 1.39 2.01 1.80 1.44 2.77 1.15 5.55 1.10 6.85
    1.92 1.88 1.44 2.90 1.14 6.00
    3.08 1.42 2.52 1.58 1.97 1.93 1.60 2.48 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.65
    2.65 1.42 1.69 2.11 1.29 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.98
    1.80 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.50 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Фулхэм - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Лестер

    Исход игры
    Фулхэм
    4.7% (2)
    Ничья
    11.6% (5)
    Лестер
    83.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    39.5% (17)
    0:2 Лестер
    16.3% (7)
    0:1 Лестер
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    1:3 Лестер
    7% (3)
    2:1 Фулхэм
    4.7% (2)
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