Лидс
0:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Элланд Роуд
Эвертон
0:1
9' ГолСигурдссон Гильфи
16' Желтая карточкаХаррисон Джек
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
33
Ольсен
Робин
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
- Защитник
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
0:1
16'
41'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|11 (1)
|0.52
|2.
|Харрисон Джек
|5
|0.24
|3.
|Даллас Стюарт
|4
|0.19
|4.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.14
|5.
|Рафинья Диас
|3
|0.14
|6.
|Морено Родриго
|3
|0.14
|7.
|Кошта Элдер
|2
|0.1
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.1
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.05
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.55
|2.
|Родригес Хамес
|4
|0.2
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|3 (1)
|0.15
|4.
|Кин Майкл
|3
|0.15
|5.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.1
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.1
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.05
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.05
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.05
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|5
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|4
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Харрисон Джек
|2
|0
|8.
|Рафинья Диас
|2
|0
|9.
|Морено Родриго
|1
|0
|10.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|11.
|Льоренте Диего
|1
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Родригес Хамес
|3
|0
|5.
|Холгейт Мэйсон
|3
|0
|6.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|2
|0
|9.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|10.
|Динь Люка
|0
|1
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|12.
|Тосун Дженк
|1
|0
|13.
|Кин Майкл
|1
|0
|14.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|15.
|Мина Йерри
|1
|0
|16.
|Дэйвис Том
|1
|0
|17.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|Эвертон
|10.71% (3)
|25% (7)
|25% (7)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|5.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 24
|36
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|0:2 Заявка
|21
|9
|2
|10
|35 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|12.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|0:2 Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс 0:2 Эвертон
Исход игры
Лидс
30.2% (45)
Ничья
32.9% (49)
Эвертон
36.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
83.67% (123)
Нет
16.33% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
1:2 Эвертон
23.5% (35)
2:1 Лидс
21.5% (32)
1:0 Лидс
6% (9)
0:1 Эвертон
6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Эвертон
2.7% (4)
2:3 Эвертон
1.3% (2)
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