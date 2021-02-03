"Лидс" после пропущенного гола однозначно стал играть первым номером и даже создал пару опасных моментов, до перерыв еще 10 минут. Посмотрим, удастся ли забить в раздевалку.

В очередную контратаку убежал "Эвертон". Ришарлисон отобрал мяч и отдал передачу на Калверта-Льюина, который пробил довольно плохо. Слабо и мимо цели. А позиция была хорошая.

Холгейт навесил в штрафную с правого фланга. Точно в руки вратаря.

Эйлинг навесил с правого фланга в штрафную. Подача получилась низкой, но Бэмфорд почти добрался до мяча. Чуть-чуть его опередил Йерри Мина.

Опять Мина остановил Бэмфорда. На этот раз уже за пределами штрафной.

34' Еще одна верховая подача на Бэмфорда не дошла до адресата. Похоже это не работает сегодня.

33' Дукуре отдал передачу на Калверта-Льюина, но тот не сумел толком обработать мяч. Хозяева направились в свою атаку.

32' "Лидс" почти вошел в штрафную соперника, однако в последний момент защитник перехватил мяч.

31' Даллас отдал передачу на Рафинью, который потерял мяч. "Эвертон" убежал в контратаку, в которой Ришалисон отдавал отличную передачу, но уже сам находился в офсайде.

30' Решил "Эвертон" слегка успокоить игру, все-таки "Лидс" слишком разогнался. Катают мяч на своей половине.

29' Гости ответили ударом Сигурдссона из-за пределов штрафной. Точно в руки Меслье.

28' Сразу несколько попыток разрезающих передач на Бэмфорда, не проходят пока что.

27' Задавил "Лидс". Видно, что команды Бьелсы очень настроена сравнять, но как бы не получить контратаку в этот самый момент.

26' Сразу два угловых подряд подавал Рафинья, но ни один из них ударом не закончился.

25' Еще моментище от хозяев поля! Отличная подача в штрафную со стандарта, после которой Стрейк почти затылком бьет по воротам. Ольсен здорово выпрыгивает и выручает!

24' В контратаку убегал Дукуре, но далеко он не ушел. Остановили.

22' Даллас попытался навесить с правого фланга, но Гомеш остановил эту подачу.

21' Ух, чуть не отдал мяч сопернику Гомеш, да еще и прям перед своей штрафной. Повезло, что передача была сильная и игроку "Лидса" обработать ее не удалось.

20' Моментище! Рафинья подал с углового точно на Алиоски, который одиноко стоял на линии штрафной. Алиоски с лету ударил и попал точно в штангу!

19' Хорошая комбинация от команды Бьелсы привела к не самому лучшему удару Бэмфорда головой. Мяч улетел выше ворот.

18' А подача со штрафного получилась не очень. Хозяева отбились.

17' Еще и желтую схлопотал Харрисон.

16' Харрисон сфолил на левом фланге обороны, и "Эвертон" получает неплохой стандарт.

15' Люка Динь со стандарта навесил в штрафную, "Лидс" отбился, но "Эвертону" удалось навесить еще раз, после чего Меслье ликвидировал любую опасность.

14' Второй угловой к ряду хоть и закончился ударом, все же был куда менее опасным, чем первый. Удар получился выше цели.

13' Рафинья навесил на дальнюю штангу на Купера, но его опередил Мина. Почти в последнюю секунду Йерри Мина перевел мяч на еще один угловой.

12' И "Лидс" ответил. Полунавес, полудар получился у игрока хозяев. В результате Ольсен перевел мяч на корнер.

11' Калверт-Льюин пробил примерно с линии штрафной в угол ворот. Голкипер справился с ударом.

9' ГОЛ!!! 0:1!!! Гомеш отдал классную передачу со своей половины поля на Люку Диня, который почти тут же прострелил в центр точно на одиноко стоящего Сигурдссона. Исландец легко и спокойно завершил эту шикарную атаку точным ударом!

8' Люка Динь не очень удачно ввел мяч из-за боковой, в результате чего "Эвертон" потерял мяч на чужой половине поля.

7' Команда Анчеллоти катает мяч на чужой половине поля, однако пробить оборону соперника пока не удается.

6' Эйлинг попытался отдать обостряющую передачу на правый фланг, непрошла.

5' Однако извлечь что-то из этого перехвата не получилось, "Лидс" забрал мяч обратно под свой контроль. Но ненадолго, гости быстро вернули мяч себе в результате прессинга. Видно, что тактическая игра намечается довольно серьезная.

4' "Эвертон" передавил соперника в центре поля и заработал аут.

3' Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, не особо торопясь перевести мяч вперед.

2' Первый угловой в матче, прямо скажем, не получился. "Эвертон" легко отбился.

1' На первой же минуте "Лидс" вошел в штрафную соперника, и Рафинья пробил по воротам, но попал в защитника. Угловой.