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  2. Матчи
  3. Англия
Лидс
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Эвертон
0'
0:1
9' Гол
Сигурдссон Гильфи
16' Желтая карточка
Харрисон Джек
0:2
41' Гол
 42'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
33
Ольсен
Робин
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Лидс
4-1-4-1
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Сигурдссон Гильфи
(Динь Люка)
16'
Харрисон Джек
 
41'
0:2

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 11 (1) 0.52
2. Харрисон Джек 5 0.24
3. Даллас Стюарт 4 0.19
4. Клих Матеуш 3 (2) 0.14
5. Рафинья Диас 3 0.14
6. Морено Родриго 3 0.14
7. Кошта Элдер 2 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.1
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.55
2. Родригес Хамес 4 0.2
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.15
4. Кин Майкл 3 0.15
5. Ришарлисон 2 (1) 0.1
6. Мина Йерри 2 0.1
7. Дукуре Абдулай 1 0.05
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 5 0
2. Филлипс Кэлвин 5 0
3. Эйлинг Люк 4 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Морено Родриго 1 0
10. Бэмфорд Патрик 1 0
11. Льоренте Диего 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Родригес Хамес 3 0
5. Холгейт Мэйсон 3 0
6. Калверт-Льюин Доминик 3 0
7. Годфри Бен 3 0
8. Гомеш Андре 2 0
9. Бернард Дуарте 2 0
10. Динь Люка 0 1
11. Сигурдссон Гильфи 1 0
12. Тосун Дженк 1 0
13. Кин Майкл 1 0
14. Пикфорд Джордан 1 0
15. Мина Йерри 1 0
16. Дэйвис Том 1 0
17. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 14.71% (5) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Эвертон 10.71% (3) 25% (7) 25% (7) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Эвертон 0:1 Лидс Премьер-лига Лидс 2:0 Эвертон Товарищеские матчи Лидс 2:1 Эвертон Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
5. Эвертон 2:0 Заявка 20 11 3 6 31 - 24 36
6. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс 0:2 Заявка 21 9 2 10 35 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
16. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон 2:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс 0:2 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон 2:0 Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс 0:2 Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
13. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
14. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 40'
    Опять Мина остановил Бэмфорда. На этот раз уже за пределами штрафной.
  • 38'
    Эйлинг навесил с правого фланга в штрафную. Подача получилась низкой, но Бэмфорд почти добрался до мяча. Чуть-чуть его опередил Йерри Мина.
  • 37'
    Холгейт навесил в штрафную с правого фланга. Точно в руки вратаря.
  • 36'
    В очередную контратаку убежал "Эвертон". Ришарлисон отобрал мяч и отдал передачу на Калверта-Льюина, который пробил довольно плохо. Слабо и мимо цели. А позиция была хорошая.
  • 35'
    "Лидс" после пропущенного гола однозначно стал играть первым номером и даже создал пару опасных моментов, до перерыв еще 10 минут. Посмотрим, удастся ли забить в раздевалку.

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  • 34'
    Еще одна верховая подача на Бэмфорда не дошла до адресата. Похоже это не работает сегодня.
  • 33'
    Дукуре отдал передачу на Калверта-Льюина, но тот не сумел толком обработать мяч. Хозяева направились в свою атаку.
  • 32'
    "Лидс" почти вошел в штрафную соперника, однако в последний момент защитник перехватил мяч. 
  • Офсайд
    31'
    Даллас отдал передачу на Рафинью, который потерял мяч. "Эвертон" убежал в контратаку, в которой Ришалисон отдавал отличную передачу, но уже сам находился в офсайде.
  • 30'
    Решил "Эвертон" слегка успокоить игру, все-таки "Лидс" слишком разогнался. Катают мяч на своей половине.
  • 29'
    Гости ответили ударом Сигурдссона из-за пределов штрафной. Точно в руки Меслье.
  • 28'
    Сразу несколько попыток разрезающих передач на Бэмфорда, не проходят пока что.
  • 27'
    Задавил "Лидс". Видно, что команды Бьелсы очень настроена сравнять, но как бы не получить контратаку в этот самый момент.
  • Угловой
    26'
    Сразу два угловых подряд подавал Рафинья, но ни один из них ударом не закончился. 
  • Опасный момент
    25'
    Еще моментище от хозяев поля! Отличная подача в штрафную со стандарта, после которой Стрейк почти затылком бьет по воротам. Ольсен здорово выпрыгивает и выручает!
  • 24'
    В контратаку убегал Дукуре, но далеко он не ушел. Остановили.
  • 22'
    Даллас попытался навесить с правого фланга, но Гомеш остановил эту подачу.
  • 21'
    Ух, чуть не отдал мяч сопернику Гомеш, да еще и прям перед своей штрафной. Повезло, что передача была сильная и игроку "Лидса" обработать ее не удалось.
  • Опасный момент
    20'
    Моментище! Рафинья подал с углового точно на Алиоски, который одиноко стоял на линии штрафной. Алиоски с лету ударил и попал точно в штангу!
  • 19'
    Хорошая комбинация от команды Бьелсы привела к не самому лучшему удару Бэмфорда головой. Мяч улетел выше ворот.
  • 18'
    А подача со штрафного получилась не очень. Хозяева отбились. 
  • Желтая карточка
    17'
    Еще и желтую схлопотал Харрисон.
  • Фол, нарушение
    16'
    Харрисон сфолил на левом фланге обороны, и "Эвертон" получает неплохой стандарт.
  • 15'
    Люка Динь со стандарта навесил в штрафную, "Лидс" отбился, но "Эвертону" удалось навесить еще раз, после чего Меслье ликвидировал любую опасность. 
  • Угловой
    14'
    Второй угловой к ряду хоть и закончился ударом, все же был куда менее опасным, чем первый. Удар получился выше цели.
  • Угловой
    13'
    Рафинья навесил на дальнюю штангу на Купера, но его опередил Мина. Почти в последнюю секунду Йерри Мина перевел мяч на еще один угловой.
  • 12'
    И "Лидс" ответил. Полунавес, полудар получился у игрока хозяев. В результате Ольсен перевел мяч на корнер.
  • Опасный момент
    11'
    Калверт-Льюин пробил примерно с линии штрафной в угол ворот. Голкипер справился с ударом.
  • Описание гола
    9'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Гомеш отдал классную передачу со своей половины поля на Люку Диня, который почти тут же прострелил в центр точно на одиноко стоящего Сигурдссона. Исландец легко и спокойно завершил эту шикарную атаку точным ударом!
  • 8'
    Люка Динь не очень удачно ввел мяч из-за боковой, в результате чего "Эвертон" потерял мяч на чужой половине поля.
  • 7'
    Команда Анчеллоти катает мяч на чужой половине поля, однако пробить оборону соперника пока не удается.
  • 6'
    Эйлинг попытался отдать обостряющую передачу на правый фланг, непрошла.
  • 5'
    Однако извлечь что-то из этого перехвата не получилось, "Лидс" забрал мяч обратно под свой контроль. Но ненадолго, гости быстро вернули мяч себе в результате прессинга. Видно, что тактическая игра намечается довольно серьезная.
  • 4'
    "Эвертон" передавил соперника в центре поля и заработал аут. 
  • 3'
    Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, не особо торопясь перевести мяч вперед.
  • Угловой
    2'
    Первый угловой в матче, прямо скажем, не получился. "Эвертон" легко отбился.
  • 1'
    На первой же минуте "Лидс" вошел в штрафную соперника, и Рафинья пробил по воротам, но попал в защитника. Угловой.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.15 1.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.45 3.60 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.48 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.45 1.62
  5.31 3.97 1.65

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.19 2.30 1.62 1.83 1.99 1.54 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
10.25 1.01 9.40 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.18 1.76 1.70 2.15 1.48 2.57 1.26 3.54 1.15 4.45 1.06 6.90 1.04 7.70
13.00 1.01 9.50 1.05 7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 1.90 1.96 2.00 1.80 1.57 2.40 1.20 4.44 1.15 5.00 1.07 8.80 1.04 9.50 1.01 15.50
4.57 1.23 2.93 1.43 2.29 1.67 2.70 1.50 2.32 1.65 1.96 1.93 1.67 2.29 1.51 2.65 1.17 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.25 1.60 1.55 2.37 1.14 5.20
3.15 1.36 2.14 1.71 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.15 1.35 2.10 1.72 1.82 1.97 1.22 5.10 1.12 6.10
2.82 1.46 2.32 1.65 1.81 2.07 1.51 2.64 1.64 2.35 1.38 3.20 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
4.45 1.21 3.32 1.33 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.44
1.35 3.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.85 1.39
Где смотреть матч Лидс 0:2 Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 0:2 Эвертон

Исход игры
Лидс
30.2% (45)
Ничья
32.9% (49)
Эвертон
36.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (81)
Меньше
44.9% (66)
Обе команды забьют
Да
83.67% (123)
Нет
16.33% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
1:2 Эвертон
23.5% (35)
2:1 Лидс
21.5% (32)
1:0 Лидс
6% (9)
0:1 Эвертон
6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Эвертон
2.7% (4)
2:3 Эвертон
1.3% (2)
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