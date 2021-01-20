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Лидс
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 11 (1) 0.55
2. Харрисон Джек 5 0.25
3. Даллас Стюарт 4 0.2
4. Клих Матеуш 3 (2) 0.15
5. Рафинья Диас 3 0.15
6. Морено Родриго 3 0.15
7. Кошта Элдер 2 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.1
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.58
2. Родригес Хамес 4 0.21
3. Кин Майкл 3 0.16
4. Ришарлисон 2 (1) 0.11
5. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.11
6. Мина Йерри 2 0.11
7. Дукуре Абдулай 1 0.05
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 5 0
2. Филлипс Кэлвин 5 0
3. Эйлинг Люк 4 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Морено Родриго 1 0
9. Бэмфорд Патрик 1 0
10. Льоренте Диего 1 0
11. Харрисон Джек 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Родригес Хамес 3 0
5. Холгейт Мэйсон 3 0
6. Калверт-Льюин Доминик 3 0
7. Годфри Бен 3 0
8. Гомеш Андре 2 0
9. Бернард Дуарте 2 0
10. Динь Люка 0 1
11. Сигурдссон Гильфи 1 0
12. Тосун Дженк 1 0
13. Кин Майкл 1 0
14. Пикфорд Джордан 1 0
15. Мина Йерри 1 0
16. Дэйвис Том 1 0
17. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6) 14.71% (5) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Эвертон 10.71% (3) 25% (7) 25% (7) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лидс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Эвертон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Эвертон 0:1 Лидс Премьер-лига Лидс 2:0 Эвертон Товарищеские матчи Лидс 2:1 Эвертон Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Лидс 16.3% (7)
    X 20.9% (9)
    Эвертон 62.8% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Эвертон
    2.41
    3.88
    2.93
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.80 2.80
    Бонус: 10 000 ₽ 2.35 3.65 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.88 2.86
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.80 2.90
      2.40 3.79 2.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.70 1.19 2.29 1.63 1.82 2.00 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
    13.50 1.00 11.25 1.01 4.70 1.18 3.64 1.28 2.40 1.67 1.84 1.96 1.52 2.46 1.26 3.54 1.17 4.35 1.05 7.00 1.04 7.70
    16.50 0.00 10.00 1.02 4.40 1.19 3.60 1.27 2.30 1.64 2.05 1.80 1.82 2.05 1.50 2.48 1.25 3.80 1.19 4.30 1.07 7.40 1.05 8.10 1.01 13.00
    5.01 1.20 2.36 1.65 2.10 1.81 1.85 2.07 1.65 2.36 1.53 2.65 1.20 4.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 2.24 1.60 1.54 2.37 1.14 5.20
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
    2.30 1.63 1.53 2.44 1.19 4.40
    3.03 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 1.58 2.53 1.39 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.95 1.80 1.28 3.50
    4.90 1.19 3.32 1.33 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.42
    1.52 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.26
    3.75 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
    2.70 1.42
    Где смотреть матч Лидс - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Эвертон

    Исход игры
    Лидс
    16.3% (7)
    Ничья
    20.9% (9)
    Эвертон
    62.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    44.2% (19)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    2:1 Лидс
    11.6% (5)
    0:2 Эвертон
    7% (3)
    1:0 Лидс
    4.7% (2)
    0:1 Эвертон
    4.7% (2)
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