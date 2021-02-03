Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Вест Хэм
18
Таргетт
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.42
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.32
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.26
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.21
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.16
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.11
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.11
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.05
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.05
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|7
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.24
|3.
|Антонио Майкл
|5
|0.24
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.14
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.1
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.1
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.1
|8.
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|11.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|12.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|13.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|14.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Масуаку Артур
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Макгинн Джон
|5
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|3
|0
|2.
|Соучек Томаш
|3
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|4.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|5.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|7.
|Райс Деклан
|2
|0
|8.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|9.
|Ноубл Марк
|1
|0
|10.
|Антонио Майкл
|1
|0
|11.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|12.
|Масуаку Артур
|1
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|14.
|Диоп Исса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|21.21% (7)
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|Вест Хэм
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|5.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 24
|36
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|0:2 Заявка
|21
|9
|2
|10
|35 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|12.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|0:2 Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
Исход игры
Астон Вилла
50.7% (74)
Ничья
34.9% (51)
Вест Хэм
14.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (78)
Меньше
45.83% (66)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
34.9% (51)
1:1 Ничья
28.1% (41)
1:0 Астон Вилла
11% (16)
1:2 Вест Хэм
9.6% (14)
2:2 Ничья
5.5% (8)
2:0 Астон Вилла
2.7% (4)
0:1 Вест Хэм
2.7% (4)
2:3 Вест Хэм
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!