Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.42
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.32
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.26
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.21
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.16
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.11
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.11
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.05
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.05
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|7
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.24
|3.
|Антонио Майкл
|5
|0.24
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.14
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.1
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.1
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.1
|8.
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|9.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|11.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|12.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|13.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|14.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Масуаку Артур
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Макгинн Джон
|5
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|3
|0
|2.
|Соучек Томаш
|3
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|4.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|5.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|7.
|Райс Деклан
|2
|0
|8.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|9.
|Ноубл Марк
|1
|0
|10.
|Антонио Майкл
|1
|0
|11.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|12.
|Масуаку Артур
|1
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|14.
|Диоп Исса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|21.21% (7)
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|Вест Хэм
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|4.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
Исход игры
Астон Вилла
61.9% (26)
Ничья
28.6% (12)
Вест Хэм
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
40.5% (17)
1:1 Ничья
23.8% (10)
1:0 Астон Вилла
16.7% (7)
1:2 Вест Хэм
9.5% (4)
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