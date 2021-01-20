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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 8 (1) 0.42
2. Грилиш Джек 6 0.32
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.26
4. Траоре Бертран 4 0.21
5. Баркли Росс 3 0.16
6. Мингс Тайрон 2 0.11
7. Конса Эзри 2 0.11
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 7 0.33
2. Боуэн Джаррод 5 0.24
3. Антонио Майкл 5 0.24
4. Алле Себастьян 3 0.14
5. Форнальс Пабло 2 0.1
6. Огбонна Анджело 2 0.1
7. Доусон Крэйг 2 0.1
8. Лансини Мануэль 1 0.05
9. Бальбуэна Фабиан 1 0.05
10. Джонсон Бен 1 0.05
11. Крессуэлл Арон 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Бенрахма Саид 0 0
14. Ярмоленко Андрей 0 0
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Масуаку Артур 0 0
17. Райс Деклан 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Соучек Томаш 3 0
3. Ярмоленко Андрей 2 0
4. Фредерикс Райан 2 0
5. Цоуфал Владимир 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Райс Деклан 2 0
8. Фабьянски Лукаш 1 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Антонио Майкл 1 0
11. Лансини Мануэль 1 0
12. Масуаку Артур 1 0
13. Бальбуэна Фабиан 1 0
14. Диоп Исса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 21.21% (7) 6.06% (2) 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7)
 Вест Хэм 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5) 6.9% (2) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Астон Вилла Товарищеские матчи
Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Астон Вилла 61.9% (26)
    X 28.6% (12)
    Вест Хэм 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вест Хэм
    2.25
    3.80
    3.52
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.40 3.35
    Бонус: 10 000 ₽ 2.17 3.50 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.52 3.52
    Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.80 3.50
      2.21 3.50 3.51

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.50 1.21 2.20 1.68 1.75 2.09 1.50 2.60 1.19 4.80 1.07 8.80
    10.25 1.02 9.40 1.03 4.50 1.19 3.64 1.28 2.32 1.68 1.79 2.02 1.50 2.52 1.25 3.62 1.16 4.30 1.05 7.40
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.20 3.50 1.29 2.20 1.67 1.97 1.84 1.73 2.10 1.48 2.60 1.23 3.95 1.18 4.60 1.07 8.00 1.05 8.60 0.00 14.50
    4.89 1.21 2.76 1.50 2.28 1.69 2.03 1.88 1.77 2.16 1.60 2.47 1.49 2.76 1.18 5.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.18 1.63 1.52 2.43 1.13 5.40
    3.12 1.36 2.17 1.69 1.58 2.38 1.20 4.30 1.14 5.60
    2.26 1.64 1.52 2.44 1.18 4.50
    2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.61 1.37 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.89 1.84 1.26 3.65
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.40 1.31 1.91 1.84 1.42 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.56 2.34
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.24
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
    2.75 1.42
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    61.9% (26)
    Ничья
    28.6% (12)
    Вест Хэм
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:0 Астон Вилла
    16.7% (7)
    1:2 Вест Хэм
    9.5% (4)
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