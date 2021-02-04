В центре поля получил по ногам Жоржиньо от Сиссоко, судья тут же остановил игру и назначил штрафной.

Забросил по флангу Джеймс на ход Маунту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Нашел пасом Аспиликуэта в штрафной соперника Вернера, которого сбил в подкате Дайер. Судья назначил пенальти!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жоржиньо! Идеально исполнил штрафной удар Жоржиньо, пробив точно в нижний левый от себя угол. Как ни старался Льорис, выручить свою команду не удалось ему.

В центре поля Алонсо оказался на газоне после столкновения с Бергвейном. Штрафной удар исполнят гости.

20' Долго катают мяч в центре поля игроки "Челси", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

19' Вернер в разрез отдавал на Маунта, но в последний момент мяч в подкате перехватил Алдервейрельд.

17' Мягко забрасывал теперь уже Сиссоко в штрафную, но Сон не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Дальний заброс исполнял Жоржиньо в штрафную на Вернера, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Дайер.

15' Пробивал головой Силва после навеса с угла поля, но мяч до ворот не дошел, застряв в гуще защитников.

14' В центре поля получил по ногам Ковачич от Винисиуса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

13' Диагональ исполнял Алонсо в штрафную на Джеймса, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

12' С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Ковачичу не позволил Дайер.

11' Зацепился за мяч Джеймс и сбросил под удар Хадсону-Одои, но выстрел последнего оказался неточным.

10' Диагональ исполнял Силва на правый фланг, куда забегал Джеймс, но перехватил этот пас Дэвис.

9' Убегал в контратаку по центру Винисиус и прострелил поперек на Сона, но перехватил этот пас Алдервейрельд.

8' С углового Маунт на дальнюю штангу навесил, где пробил с лету Алонсо, но мяч застрял в гуще защитников.

7' Джеймс прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

6' С фланга прострелил в штрафную Сон на ход Винисиусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

5' С углового навесил Маунт на дальнюю штангу, но вышел из ворот Льорис и забрал мяч в свои руки.

4' Маунт прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Сиссоко полетел за лицевую линию.

3' На фланге получил по ногам Вернер от Сиссоко. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".

2' Хозяева будут играть в традиционных бело-синих цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.