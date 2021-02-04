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  3. Англия
Тоттенхэм
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Челси
0'
0:1
24' Пенальти
Жоржиньо II
25'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
23
Бергвейн
Стевен
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
45
Винисиус
Карлос
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
20
Хадсон-Одои
Каллум
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
Тоттенхэм
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

Ход матча

24'
0:1
Жоржиньо II

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.57
2. Сон Хынмин 12 0.57
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.14
4. Орье Серж 2 0.1
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.05
6. Ло Чельсо Джовани 1 0.05
7. Бэйл Гарет 1 0.05
8. Алдервейрельд Тоби 1 0.05
9. Лукас Моура 1 0.05
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.27
2. Вернер Тимо 4 0.18
3. Жоржиньо II 4 (4) 0.18
4. Зума Курт 4 0.18
5. Жиру Оливье 3 0.14
6. Чилуэлл Бен 2 0.09
7. Маунт Мэйсон 2 0.09
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
9. Силва Тьяго 2 0.09
10. Зиеш Хаким 1 0.05
11. Хаверц Кай 1 0.05
12. Джеймс Рис II 1 0.05
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.05
14. Пулишич Кристиан 1 0.05
15. Алонсо Маркос 1 0.05
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Бергвейн Стевен 2 0
7. Регилон Серхио 2 0
8. Н'Домбеле Тангай 2 0
9. Алдервейрельд Тоби 1 0
10. Ламела Эрик 1 0
11. Кейн Гарри 1 0
12. Дайер Эрик 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 5 0
2. Аспиликуэта Сесар 3 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Маунт Мэйсон 2 0
10. Хаверц Кай 2 0
11. Жиру Оливье 1 0
12. Алонсо Маркос 1 0
13. Зума Курт 1 0
14. Пулишич Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 26.47% (9) 17.65% (6) 17.65% (6) 11.76% (4) 14.71% (5) 11.76% (4)
 Челси 5.88% (2) 14.71% (5) 8.82% (3) 14.71% (5) 20.59% (7) 35.29% (12)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси
Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Челси 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси 1:0 Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Тоттенхэм 0:1 Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси 1:0 Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм 0:1 Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм 0:1 Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси 1:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 26'
    В центре поля Алонсо оказался на газоне после столкновения с Бергвейном. Штрафной удар исполнят гости.
  • Пенальти
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жоржиньо! Идеально исполнил штрафной удар Жоржиньо, пробив точно в нижний левый от себя угол. Как ни старался Льорис, выручить свою команду не удалось ему.
  • Пенальти!
    23'
    Нашел пасом Аспиликуэта в штрафной соперника Вернера, которого сбил в подкате Дайер. Судья назначил пенальти!
  • 22'
    Забросил по флангу Джеймс на ход Маунту, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 21'
    В центре поля получил по ногам Жоржиньо от Сиссоко, судья тут же остановил игру и назначил штрафной.

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  • 20'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Челси", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 19'
    Вернер в разрез отдавал на Маунта, но в последний момент мяч в подкате перехватил Алдервейрельд.
  • 17'
    Мягко забрасывал теперь уже Сиссоко в штрафную, но Сон не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял Жоржиньо в штрафную на Вернера, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Дайер.
  • 15'
    Пробивал головой Силва после навеса с угла поля, но мяч до ворот не дошел, застряв в гуще защитников.
  • 14'
    В центре поля получил по ногам Ковачич от Винисиуса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
  • 13'
    Диагональ исполнял Алонсо в штрафную на Джеймса, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 12'
    С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Ковачичу не позволил Дайер.
  • 11'
    Зацепился за мяч Джеймс и сбросил под удар Хадсону-Одои, но выстрел последнего оказался неточным. 
  • 10'
    Диагональ исполнял Силва на правый фланг, куда забегал Джеймс, но перехватил этот пас Дэвис.
  • 9'
    Убегал в контратаку по центру Винисиус и прострелил поперек на Сона, но перехватил этот пас Алдервейрельд.
  • 8'
    С углового Маунт на дальнюю штангу навесил, где пробил с лету Алонсо, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    7'
    Джеймс прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 6'
    С фланга прострелил в штрафную Сон на ход Винисиусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 5'
    С углового навесил Маунт на дальнюю штангу, но вышел из ворот Льорис и забрал мяч в свои руки.
  • 4'
    Маунт прорвался по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Сиссоко полетел за лицевую линию.
  • 3'
    На фланге получил по ногам Вернер от Сиссоко. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных бело-синих цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 3.55 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 3.50 3.40 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.48 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.50 1.77
  5.03 3.42 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 3.50 1.31 2.65 1.48 1.84 1.97 1.47 2.70 1.33 3.35 1.11 6.60
9.00 1.02 7.80 1.06 3.04 1.36 2.48 1.54 1.87 2.13 1.36 3.15 1.24 3.88 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.00
7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 2.04 1.77 2.05 1.82 1.58 2.35 1.71 2.14 1.27 3.70 1.20 4.44 1.05 7.64 1.04 8.30 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
2.61 1.53 2.26 1.68 1.93 1.96 1.66 2.30 1.51 2.65 1.63 2.36 1.43 2.93 1.28 3.94 1.11 7.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.84 1.89 1.39 2.85 1.09 6.80
2.77 1.44 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.10 7.00 1.06 7.33
1.93 1.95 1.58 2.46 1.25 4.13 1.53 2.59 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.44 1.68 2.11 1.18 4.50
3.45 1.31 2.34 1.53 1.62 2.30 1.21 4.40 1.16 5.20
3.90 1.25 2.45 1.55 1.57 2.25 1.21 3.90 1.16 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.70 1.25
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:1 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Челси

Исход игры
Тоттенхэм
28.2% (48)
Ничья
39.4% (67)
Челси
32.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
50.92% (83)
Меньше
49.08% (80)
Обе команды забьют
Да
85.28% (139)
Нет
14.72% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (56)
2:1 Тоттенхэм
21.8% (37)
1:2 Челси
20% (34)
0:1 Челси
7.6% (13)
1:0 Тоттенхэм
3.5% (6)
2:2 Ничья
2.9% (5)
2:3 Челси
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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