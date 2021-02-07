Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

Перес решается на удар по воротам, даже забить гол удалось. Только вот правила до этого были нарушены на Моутинью.

Чодури был не прав в борьбе за мяч. Судья всё видел.

"Вулверхэмптон" пытается организовать очередную атаку через центр, но действует немного сумбурно и неуверенно.

33' Терпение Мартина Аткинсона закончилось. Эванс получает карточку жёлтого цвета.

32' "Лестер" крайне активно прессингует и не дает "Вулверхэмптону" разыгрывать мяч на своей половине.

31' Перес нарушает правила у центральной линии поля.

30' Мэддисон наносит прямой удар с этой позиции, а ведь до ворот было около 28 метров. Патрисиу без особых проблем справляется с такой угрозой.

29' Невеш извинился за свой фол, арбитр не стал показывать игроку карточку.

28' Брендан Роджерс вновь появляется в кадре. На этот раз ему не понравилось действие игрока "волков", грубовато он сыграл.

27' Допускают несколько ошибок у чужих ворот хозяева, но забрав мяч гости не стремятся в контратаку.

26' Стремительная атака "Вулверхэмптона" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

25' "Лисы" с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Вулверхэмптон" старается отвечать своевременным прессингом.

24' Снова гости прибрали инициативу к своим ногам и очень дорожат мячом, разыгрывая комбинации до верного.

23' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лестера", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

22' Ихеаначо забрался в очевидный офсайд. Прав арбитр.

21' Отбирают игроки "Вулверхэмптона" мяч и не спешат с ним вперед, перепасовываясь в центре поля.

20' Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам больше не даются.

19' Фланговыми и одинаково безрезультатными атаками обменялись команды, везде работает подстраховка.

18' Мэддисон отправил мяч к штрафной "волков", а там защита в полном порядке.

17' Хонни Кастро нарушает правила. Всё видел судья нашей игры.

16' Розыгрыш с угла поля находит Дендонкера, но бельгиец затылком отправил с линии вратарской мяч мимо цели.

15' Хорошая возможность для гола была у Траоре, однако его удар с 8 метров накрыл защитник "лис".

14' Теперь уже и Брендан Роджерс что-то высказывает своим ребятам. Первые минуты были показательными, а сейчас много брака.

13' "Вулверхэмптон", тем временем, больше начал контролировать мяч, а вот гостям остается только ждать ошибок своего соперника.

12' Джастин нарушает правила на половине поля соперника.

11' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Лестера" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

10' Нуну Эшпириту Санту уже занервничал. Всматривается он на происходящее, пытается докричаться до кого-то из своих.

9' А теперь и Барнс правила нарушает в атаке. Арбитр вновь останавливает игру.

9' Тотальное превосходство "Лестера" во владении мячом пока не выливается в опасные моменты у ворот Патрисиу.

8' Айосе Перес с нарушением правил отобрал мяч у соперника. Судья всё видел.

7' "Лестер" опять обосновался у чужой штрафной, однако проломить оборону "Вулверхэмптона" не получается. Все ходы перекрыты.

6' Продолжают гости предпринимать попытки доставить мяч к воротам, но всё тщетно.

5' Стартовый отрезок так и не подарил ничего радостного, даже атаку не удается провести командам. А "волки" и вовсе середину поля перейти не могут.

4' "Лестер" продолжает владеть мячом. Но обострить не получается, "Вулверхэмптон" удачно закрывает свои зоны.

3' Обслуживает встречу арбитр Мартин Аткинсон, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Грубо сыграл Рикарду Перейра на правом фланге атаки.

2' Команды пока не могут определиться, кому играть первым номером. Мяч ходит по центру поля без особого обострения.

1' "Вулверхэмптон" проводит матч в традиционном комплекте формы оранжево-чёрного цвета, в синей форме "Лестер".