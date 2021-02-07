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Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Лестер
0'
32' Желтая карточка
Эванс Джонни
39'
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
7
Нету
Педру
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
Вулверхэмптон
3-4-3
Лестер
4-2-3-1

Ход матча

32'
 
Эванс Джонни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.17
2. Хименес Рауль 4 0.17
3. Поденсе Даниэл 3 0.13
4. Саисс Ромен 3 0.13
5. Невеш Рубен 3 (2) 0.13
6. Силва Фабио 2 (1) 0.09
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Аит-Нури Раян 1 0.04
9. Моутинью Жоау 1 0.04
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.48
2. Барнс Харви 7 0.3
3. Мэддисон Джеймс 6 0.26
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.22
5. Джастин Джеймс 2 0.09
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Перес Айосе 1 0.04
9. Ихеаначо Келечи 1 0.04
10. Ндиди Уилфред 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Коди Конор 4 0
3. Невеш Рубен 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Килман Макс 3 0
8. Силва Фабио 2 0
9. Марсал Фернандо 2 0
10. Поденсе Даниэл 2 0
11. Патрисиу Руй 1 0
12. Боли Вийи 1 0
13. Нету Педру 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 6 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Джастин Джеймс 4 0
6. Фофана Уэсли 4 0
7. Мэддисон Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Лестер 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер 0:0 Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
6. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
7. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
8. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер 0:0 Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер 0:0 Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 38'
    "Вулверхэмптон" пытается организовать очередную атаку через центр, но действует немного сумбурно и неуверенно.
  • 37'
    Невеш не смог перебросить стенку, которую выстроил Шмейхель.
  • Фол, нарушение
    36'
    Чодури был не прав в борьбе за мяч. Судья всё видел.
  • Фол, нарушение
    35'
    Перес решается на удар по воротам, даже забить гол удалось. Только вот правила до этого были нарушены на Моутинью.
  • 34'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

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  • Желтая карточка
    33'
    Терпение Мартина Аткинсона закончилось. Эванс получает карточку жёлтого цвета.
  • 32'
    "Лестер" крайне активно прессингует и не дает "Вулверхэмптону" разыгрывать мяч на своей половине.
  • Фол, нарушение
    31'
    Перес нарушает правила у центральной линии поля.
  • 30'
    Мэддисон наносит прямой удар с этой позиции, а ведь до ворот было около 28 метров. Патрисиу без особых проблем справляется с такой угрозой.
  • 29'
    Невеш извинился за свой фол, арбитр не стал показывать игроку карточку.
  • Фол, нарушение
    28'
    Брендан Роджерс вновь появляется в кадре. На этот раз ему не понравилось действие игрока "волков", грубовато он сыграл.
  • 27'
    Допускают несколько ошибок у чужих ворот хозяева, но забрав мяч гости не стремятся в контратаку.
  • Угловой
    26'
    Стремительная атака "Вулверхэмптона" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 25'
    "Лисы" с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Вулверхэмптон" старается отвечать своевременным прессингом.
  • 24'
    Снова гости прибрали инициативу к своим ногам и очень дорожат мячом, разыгрывая комбинации до верного.
  • 23'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лестера", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Офсайд
    22'
    Ихеаначо забрался в очевидный офсайд. Прав арбитр.
  • 21'
    Отбирают игроки "Вулверхэмптона" мяч и не спешат с ним вперед, перепасовываясь в центре поля.
  • 20'
    Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам больше не даются.
  • 19'
    Фланговыми и одинаково безрезультатными атаками обменялись команды, везде работает подстраховка.
  • 18'
    Мэддисон отправил мяч к штрафной "волков", а там защита в полном порядке.
  • Фол, нарушение
    17'
    Хонни Кастро нарушает правила. Всё видел судья нашей игры.
  • Угловой
    16'
    Розыгрыш с угла поля находит Дендонкера, но бельгиец затылком отправил с линии вратарской мяч мимо цели.
  • Опасный момент
    15'
    Хорошая возможность для гола была у Траоре, однако его удар с 8 метров накрыл защитник "лис".
  • 14'
    Теперь уже и Брендан Роджерс что-то высказывает своим ребятам. Первые минуты были показательными, а сейчас много брака.
  • 13'
    "Вулверхэмптон", тем временем, больше начал контролировать мяч, а вот гостям остается только ждать ошибок своего соперника.
  • Фол, нарушение
    12'
    Джастин нарушает правила на половине поля соперника.
  • Угловой
    11'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Лестера" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 10'
    Нуну Эшпириту Санту уже занервничал. Всматривается он на происходящее, пытается докричаться до кого-то из своих.
  • Фол, нарушение
    9'
    А теперь и Барнс правила нарушает в атаке. Арбитр вновь останавливает игру.
  • 9'
    Тотальное превосходство "Лестера" во владении мячом пока не выливается в опасные моменты у ворот Патрисиу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Айосе Перес с нарушением правил отобрал мяч у соперника. Судья всё видел.
  • 7'
    "Лестер" опять обосновался у чужой штрафной, однако проломить оборону "Вулверхэмптона" не получается. Все ходы перекрыты.
  • 6'
    Продолжают гости предпринимать попытки доставить мяч к воротам, но всё тщетно.
  • 5'
    Стартовый отрезок так и не подарил ничего радостного, даже атаку не удается провести командам. А "волки" и вовсе середину поля перейти не могут.
  • 4'
    "Лестер" продолжает владеть мячом. Но обострить не получается, "Вулверхэмптон" удачно закрывает свои зоны.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу арбитр Мартин Аткинсон, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Грубо сыграл Рикарду Перейра на правом фланге атаки.
  • 2'
    Команды пока не могут определиться, кому играть первым номером. Мяч ходит по центру поля без особого обострения. 
  • 1'
    "Вулверхэмптон" проводит матч в традиционном комплекте формы оранжево-чёрного цвета, в синей форме "Лестер". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начал "Лестер".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 23-го тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Лестером". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 142
    Вулверхэмптон 11.3% (16)
    X 31% (44)
    Лестер 57.7% (82)
    0
    выиграет Лестер
    Классный отрезок от "Вулверхэмптона" уже забыт, на дистанции команда показала, что не готова решать... Ещё
    Иван Кершнер #
    Все прогнозы
    2.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лестер
    3.90
    3.38
    2.55
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 2.75 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.38 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 2.60 2.50
  3.90 2.52 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.40 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.68 2.32 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.04 7.90
3.90 1.25 2.65 1.47 1.68 2.18 1.28 3.60 1.80 2.08 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.06 7.39 1.05 8.05 1.01 15.50 0.00 15.50 0.00 23.00
3.17 1.38 2.51 1.56 1.88 2.00 1.61 2.40 1.42 2.99 1.58 2.47 1.44 2.91 1.70 2.24 1.52 2.63 1.23 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.32 1.09 7.70 1.06 9.10
1.31 3.35 1.24 4.00 1.13 5.80 1.06 7.05 1.04 8.13
1.16 5.56 1.46 2.82 1.18 5.25 1.47 2.80 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.19 4.75 1.13 6.10
2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.11 5.49 1.08 6.57

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер

Исход игры
Вулверхэмптон
11.3% (16)
Ничья
31% (44)
Лестер
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
80.71% (113)
Нет
19.29% (27)
Популярный счёт
1:2 Лестер
39.4% (56)
1:1 Ничья
23.2% (33)
0:1 Лестер
11.3% (16)
2:1 Вулверхэмптон
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:0 Вулверхэмптон
3.5% (5)
1:3 Лестер
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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