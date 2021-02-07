Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Молинью
Лестер
32' Желтая карточкаЭванс Джонни
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
20
Чодури
Хамза
17
Перес
Айосе
15
Барнс
Харви
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.17
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.17
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.13
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.13
|5.
|Невеш Рубен
|3 (2)
|0.13
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.09
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.48
|2.
|Барнс Харви
|7
|0.3
|3.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.26
|4.
|Тилеманс Юри
|5 (2)
|0.22
|5.
|Джастин Джеймс
|2
|0.09
|6.
|Кастань Тимоти
|1
|0.04
|7.
|Прает Деннис
|1
|0.04
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.04
|9.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.04
|10.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.04
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|13.
|Эванс Джонни
|0
|0
|14.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Коди Конор
|4
|0
|3.
|Невеш Рубен
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Килман Макс
|3
|0
|8.
|Силва Фабио
|2
|0
|9.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|10.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|11.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|12.
|Боли Вийи
|1
|0
|13.
|Нету Педру
|1
|0
|14.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|15.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|6
|0
|2.
|Менди Нампалис
|5
|0
|3.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Лестер
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|6.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|8.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Исход игры
Вулверхэмптон
11.3% (16)
Ничья
31% (44)
Лестер
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
80.71% (113)
Нет
19.29% (27)
Популярный счёт
1:2 Лестер
39.4% (56)
1:1 Ничья
23.2% (33)
0:1 Лестер
11.3% (16)
2:1 Вулверхэмптон
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:0 Вулверхэмптон
3.5% (5)
1:3 Лестер
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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