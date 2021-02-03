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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.18
2. Хименес Рауль 4 0.18
3. Поденсе Даниэл 3 0.14
4. Саисс Ромен 3 0.14
5. Невеш Рубен 3 (2) 0.14
6. Силва Фабио 2 (1) 0.09
7. Боли Вийи 1 0.05
8. Аит-Нури Раян 1 0.05
9. Моутинью Жоау 1 0.05
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.5
2. Барнс Харви 7 0.32
3. Мэддисон Джеймс 6 0.27
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.23
5. Джастин Джеймс 2 0.09
6. Кастань Тимоти 1 0.05
7. Прает Деннис 1 0.05
8. Перес Айосе 1 0.05
9. Ихеаначо Келечи 1 0.05
10. Ндиди Уилфред 1 0.05
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Коди Конор 4 0
3. Невеш Рубен 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Килман Макс 3 0
8. Силва Фабио 2 0
9. Марсал Фернандо 2 0
10. Поденсе Даниэл 2 0
11. Патрисиу Руй 1 0
12. Боли Вийи 1 0
13. Нету Педру 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Джастин Джеймс 4 0
6. Фофана Уэсли 4 0
7. Мэддисон Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Лестер 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8) 11.11% (4) 11.11% (4) 30.56% (11)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Вулверхэмптон 13.9% (5)
    X 38.9% (14)
    Лестер 47.2% (17)
    Все прогнозы
    2.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лестер
    3.64
    3.52
    2.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.40 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.64 3.44 2.18
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.50 2.12
      3.62 3.52 2.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.04 6.55 1.08 2.86 1.40 2.20 1.67 1.70 2.28 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.30 1.04 7.80
    8.70 1.05 6.40 1.10 2.85 1.41 2.20 1.67 1.85 1.99 1.65 2.28 1.31 3.25 1.22 4.20 1.07 7.10 1.06 7.90 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.03 1.42 2.66 1.53 2.27 1.70 1.90 2.00 1.69 2.29 1.51 2.72 1.24 4.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    1.69 2.17 1.33 3.30 1.09 7.50
    2.73 1.51 2.23 1.72 1.73 2.24 1.47 2.87 1.34 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лестер

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    13.9% (5)
    Ничья
    38.9% (14)
    Лестер
    47.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    38.9% (14)
    1:1 Ничья
    30.6% (11)
    1:0 Вулверхэмптон
    8.3% (3)
    0:1 Лестер
    5.6% (2)
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    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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