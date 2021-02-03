Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.18
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.18
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.14
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.14
|5.
|Невеш Рубен
|3 (2)
|0.14
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.09
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.05
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.05
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.05
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.5
|2.
|Барнс Харви
|7
|0.32
|3.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.27
|4.
|Тилеманс Юри
|5 (2)
|0.23
|5.
|Джастин Джеймс
|2
|0.09
|6.
|Кастань Тимоти
|1
|0.05
|7.
|Прает Деннис
|1
|0.05
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.05
|9.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.05
|10.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.05
|11.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|12.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|13.
|Эванс Джонни
|0
|0
|14.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Коди Конор
|4
|0
|3.
|Невеш Рубен
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Килман Макс
|3
|0
|8.
|Силва Фабио
|2
|0
|9.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|10.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|11.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|12.
|Боли Вийи
|1
|0
|13.
|Нету Педру
|1
|0
|14.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|15.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Менди Нампалис
|5
|0
|3.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Лестер
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|34 - 22
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|35 - 24
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 29
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лестер
Исход игры
Вулверхэмптон
13.9% (5)
Ничья
38.9% (14)
Лестер
47.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
1:2 Лестер
38.9% (14)
1:1 Ничья
30.6% (11)
1:0 Вулверхэмптон
8.3% (3)
0:1 Лестер
5.6% (2)
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