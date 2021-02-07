Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Манчестер Сити
17
Джонс
Кёртис
10
Мане
Садио
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|15 (5)
|0.68
|2.
|Мане Садио
|7
|0.32
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.27
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.23
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.09
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.05
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.05
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.05
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|12.
|Шакири Джердан
|0
|0
|13.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|15.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|7
|0.33
|2.
|Гюндоган Илкай
|7 (1)
|0.33
|3.
|Марез Рияд
|5
|0.24
|4.
|Фоден Фил
|4
|0.19
|5.
|Жезус Габриэль
|4
|0.19
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.14
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.1
|8.
|Стоунс Джон
|2
|0.1
|9.
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|10.
|Уокер Кайл
|1
|0.05
|11.
|Силва Бернарду
|1
|0.05
|12.
|МендиБенжамен
|1
|0.05
|13.
|Аке Натан
|1
|0.05
|14.
|Родри Эрнандес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|2.
|Матип Жоэль
|2
|0
|3.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|4.
|Шакири Джердан
|2
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|7.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|9.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|11.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|12.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|13.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|14.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|15.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|6.
|Диаш Рубен
|2
|0
|7.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|8.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|9.
|Уокер Кайл
|1
|0
|10.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|Манчестер Сити
|17.95% (7)
|33.33% (13)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|6.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|8.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
28.1% (47)
Ничья
25.1% (42)
Манчестер Сити
46.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (110)
Меньше
30.82% (49)
Обе команды забьют
Да
87.42% (139)
Нет
12.58% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.1% (52)
1:1 Ничья
18.6% (31)
2:1 Ливерпуль
18% (30)
0:1 Манчестер Сити
7.8% (13)
2:2 Ничья
4.2% (7)
3:2 Ливерпуль
3.6% (6)
1:3 Манчестер Сити
2.4% (4)
2:3 Манчестер Сити
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!