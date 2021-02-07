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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
3
Фабиньо
Энрике
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
7
Стерлинг
Рахим
47
Фоден
Фил
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 15 (5) 0.68
2. Мане Садио 7 0.32
3. Фирмино Роберто 6 0.27
4. Жота Диогу 5 0.23
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.09
6. Робертсон Эндрю 1 0.05
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.05
8. Матип Жоэль 1 0.05
9. Хендерсон Джордан 1 0.05
10. Ван Дейк Виргил 1 0.05
11. Минамино Такуми 1 0.05
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 7 0.33
2. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.33
3. Марез Рияд 5 0.24
4. Фоден Фил 4 0.19
5. Жезус Габриэль 4 0.19
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.14
7. Торрес Ферран 2 0.1
8. Стоунс Джон 2 0.1
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Тьяго Алькантара 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0
9. Фирмино Роберто 1 0
10. Ван Дейк Виргил 1 0
11. Робертсон Эндрю 1 0
12. Алиссон Бекер 1 0
13. Александер-Арнольд Трент 1 0
14. Джонс Кёртис 1 0
15. Уильямс Неко 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Эдерсон Мораес 2 0
6. Диаш Рубен 2 0
7. Фернандиньо Фернандо 1 0
8. Де Брёйне Кевин 1 0
9. Уокер Кайл 1 0
10. Стерлинг Рахим 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12.2% (5) 9.76% (4) 21.95% (9) 19.51% (8) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Манчестер Сити 17.95% (7) 33.33% (13) 17.95% (7) 10.26% (4) 7.69% (3) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Суперкубок
Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
6. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
7. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
8. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция центральной встречи 23-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".  С вами за матчем буду следить я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 167
Ливерпуль 28.1% (47)
X 25.1% (42)
Манчестер Сити 46.7% (78)
0
выиграет Манчестер Сити
Для "Ливерпуля" предстоящий матч будет единственной возможностью зацепиться за борьбу за чемпионство,... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
3.35
3.72
2.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.70 2.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.65 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.72 2.34
  3.14 3.69 2.31

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.70 1.04 4.00 1.25 2.03 1.79 1.61 2.33 1.41 2.95 1.15 5.40
9.70 1.02 9.10 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.15 1.86 1.61 2.32 1.39 2.90 1.18 4.55 1.13 5.15 1.03 8.60
4.17 1.26 3.21 1.39 2.44 1.61 2.07 1.85 1.83 2.06 1.61 2.45 1.52 2.68 1.40 3.11 1.15 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.46 2.60 1.11 6.00
3.04 1.38 2.05 1.77 1.50 2.59 1.17 5.00 1.11 6.45
3.27 1.38 2.70 1.52 2.13 1.80 1.68 2.29 1.49 2.78 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.79 1.95 1.22 4.00
4.25 1.22 2.95 1.40 1.82 1.99 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

Исход игры
Ливерпуль
28.1% (47)
Ничья
25.1% (42)
Манчестер Сити
46.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (110)
Меньше
30.82% (49)
Обе команды забьют
Да
87.42% (139)
Нет
12.58% (20)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
31.1% (52)
1:1 Ничья
18.6% (31)
2:1 Ливерпуль
18% (30)
0:1 Манчестер Сити
7.8% (13)
2:2 Ничья
4.2% (7)
3:2 Ливерпуль
3.6% (6)
1:3 Манчестер Сити
2.4% (4)
2:3 Манчестер Сити
2.4% (4)
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