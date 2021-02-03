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Ливерпуль
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 15 (5) 0.68
2. Мане Садио 7 0.32
3. Фирмино Роберто 6 0.27
4. Жота Диогу 5 0.23
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.09
6. Робертсон Эндрю 1 0.05
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.05
8. Матип Жоэль 1 0.05
9. Хендерсон Джордан 1 0.05
10. Ван Дейк Виргил 1 0.05
11. Минамино Такуми 1 0.05
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 7 0.33
2. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.33
3. Марез Рияд 5 0.24
4. Фоден Фил 4 0.19
5. Жезус Габриэль 4 0.19
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.14
7. Торрес Ферран 2 0.1
8. Стоунс Джон 2 0.1
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Тьяго Алькантара 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0
9. Фирмино Роберто 1 0
10. Ван Дейк Виргил 1 0
11. Робертсон Эндрю 1 0
12. Алиссон Бекер 1 0
13. Александер-Арнольд Трент 1 0
14. Джонс Кёртис 1 0
15. Уильямс Неко 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Эдерсон Мораес 2 0
6. Диаш Рубен 2 0
7. Фернандиньо Фернандо 1 0
8. Де Брёйне Кевин 1 0
9. Уокер Кайл 1 0
10. Стерлинг Рахим 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12.2% (5) 9.76% (4) 21.95% (9) 19.51% (8) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Манчестер Сити 17.95% (7) 33.33% (13) 17.95% (7) 10.26% (4) 7.69% (3) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Суперкубок
Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Ливерпуль 33.3% (12)
    X 44.4% (16)
    Манчестер Сити 22.2% (8)
    Все прогнозы
    2.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.58
    3.80
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.60 2.07
    Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.80 2.14
      3.57 3.78 2.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.01 11.25 1.01 4.10 1.22 3.38 1.32 2.28 1.77 1.70 2.15 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
    4.53 1.23 2.65 1.53 2.22 1.73 1.98 1.93 1.71 2.24 1.56 2.57 1.46 2.87 1.18 5.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.24 4.05
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    33.3% (12)
    Ничья
    44.4% (16)
    Манчестер Сити
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (11)
    2:1 Ливерпуль
    25% (9)
    1:2 Манчестер Сити
    11.1% (4)
    2:2 Ничья
    8.3% (3)
    3:2 Ливерпуль
    5.6% (2)
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