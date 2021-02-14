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Арсенал
 
Позже

Стадион:
Лидс
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
17
Седрик
Соареш
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
32
Смит-Роу
Эмил
11
Эдегор
Мартин
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
43
Клих
Матеуш
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
46
Шеклтон
Джейми
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Арсенал
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.35
2. Сака Букайо 5 0.22
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.22
4. Пепе Николя 4 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.09
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Тирни Киран 1 0.04
8. Нкетиа Эдди 1 0.04
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 12 (1) 0.55
2. Харрисон Джек 6 0.27
3. Рафинья Диас 4 0.18
4. Даллас Стюарт 4 0.18
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.14
6. Морено Родриго 3 0.14
7. Кошта Элдер 2 0.09
8. Алиоски Эгзиян 2 0.09
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 4 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Парти Томас 3 0
6. Тирни Киран 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Филлипс Кэлвин 5 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Морено Родриго 1 0
10. Бэмфорд Патрик 1 0
11. Льоренте Диего 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 7.41% (2) 18.52% (5) 18.52% (5) 25.93% (7) 22.22% (6) 7.41% (2)
 Лидс 18.92% (7) 8.11% (3) 16.22% (6) 18.92% (7) 21.62% (8) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал
Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс
Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Лидс 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Лидс Кубок Арсенал 1:0 Лидс Кубок Лидс 1:3 Арсенал Кубок
Арсенал 1:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
9. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
    Ассистент: Дэниел Кук (Англия);
    Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия);
    Резервный: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители английского футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru присутствует всех, кто неравнодушен к АПЛ. В рамках 24-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу футболисты «Арсенала» и «Лидса». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 145
Арсенал 83.4% (121)
X 11% (16)
Лидс 5.5% (8)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Лидс
1.91
4.10
4.44
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.90 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.82 4.10 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.98 4.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.70 4.40
  1.82 4.01 4.44

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.20 2.29 1.63 1.81 2.01 1.53 2.55 1.21 4.50 1.07 8.40
11.50 1.00 9.90 1.01 4.35 1.17 3.80 1.23 2.20 1.64 1.90 1.90 1.61 2.46 1.31 3.45 1.19 4.10 1.06 6.65 1.06 7.00
17.50 0.00 11.50 1.01 4.80 1.20 4.10 1.29 2.30 1.67 2.06 1.80 1.81 2.05 1.73 2.18 1.59 2.60 1.31 4.00 1.23 4.60 1.09 7.70 1.06 8.40 1.01 14.00
4.76 1.22 2.77 1.50 2.30 1.68 2.06 1.86 1.79 2.12 1.62 2.42 1.51 2.70 1.19 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.26 1.59 1.54 2.37 1.14 5.20
3.30 1.33 2.28 1.63 1.57 2.30 1.22 4.25 1.14 5.65
2.25 1.57 1.57 2.44 1.23 4.70
2.96 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.94 1.81 1.27 3.50
5.05 1.18 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
3.35 1.30 1.90 1.85 1.51 2.75 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.24
1.61 2.44
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.65 1.45
Где смотреть матч Арсенал - Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Лидс

Исход игры
Арсенал
83.4% (121)
Ничья
11% (16)
Лидс
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
71.63% (101)
Нет
28.37% (40)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
52.4% (76)
2:0 Арсенал
15.9% (23)
1:0 Арсенал
9% (13)
1:1 Ничья
6.9% (10)
1:2 Лидс
2.8% (4)
3:1 Арсенал
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Арсенал
1.4% (2)
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