Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ньюкасл
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
15
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
14
Хэйден
Айзак
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.26
|2.
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.22
|3.
|Вернер Тимо
|4
|0.17
|4.
|Зума Курт
|4
|0.17
|5.
|Маунт Мэйсон
|3
|0.13
|6.
|Жиру Оливье
|3
|0.13
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.09
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.09
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.04
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.04
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.04
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|16.
|Ковачич Матео
|0
|0
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.43
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.17
|3.
|Хендрик Джефф
|2
|0.09
|4.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.04
|5.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|6.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|11.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|12.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|13.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|6.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|7.
|Ковачич Матео
|2
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|9.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|10.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|11.
|Хаверц Кай
|2
|0
|12.
|Жиру Оливье
|1
|0
|13.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|6.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|9.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|10.
|Кларк Киран
|2
|0
|11.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|12.
|Крафт Эмиль
|2
|0
|13.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|14.
|Жоэлинтон
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|32.43% (12)
|Ньюкасл
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|41.67% (10)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 28
|42
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|6.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|34 - 30
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|19 - 31
|18
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|14.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:2 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 21
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Исход игры
Челси
94.9% (148)
Ничья
3.2% (5)
Ньюкасл
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
40.67% (61)
Нет
59.33% (89)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.6% (68)
2:1 Челси
23.1% (36)
3:1 Челси
11.5% (18)
1:0 Челси
9.6% (15)
3:0 Челси
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:2 Челси
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!