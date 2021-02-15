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Челси
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
10
Сент-Максимин
Аллан
Челси
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.26
2. Жоржиньо II 5 (5) 0.22
3. Вернер Тимо 4 0.17
4. Зума Курт 4 0.17
5. Маунт Мэйсон 3 0.13
6. Жиру Оливье 3 0.13
7. Чилуэлл Бен 2 0.09
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
9. Силва Тьяго 2 0.09
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.43
2. Альмирон Мигель 4 0.17
3. Хендрик Джефф 2 0.09
4. Сент-Максимин Аллан 1 0.04
5. Жоэлинтон 1 0.04
6. Шелви Джонджо 1 0.04
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
8. Кларк Киран 1 0.04
9. Кэрролл Эндрю 1 0.04
10. Гейл Дуайт 1 0.04
11. Уиллок Джо 1 0.04
12. Фрейзер Райан 0 0
13. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Хендрик Джефф 2 1
6. Дарлоу Карл 3 0
7. Ласcеллс Джамал 3 0
8. Фрейзер Райан 1 1
9. Фернандес Федерико 2 0
10. Кларк Киран 2 0
11. Уилсон Каллум 2 0
12. Крафт Эмиль 2 0
13. Мёрфи Джейкоб 2 0
14. Жоэлинтон 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 5.41% (2) 16.22% (6) 10.81% (4) 16.22% (6) 18.92% (7) 32.43% (12)
 Ньюкасл 12.5% (3) 12.5% (3) 4.17% (1) 12.5% (3) 16.67% (4) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Вест Хэм 2:0 Заявка 24 12 6 6 36 - 28 42
5. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
6. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 23 3 9 11 19 - 31 18
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 24 3 2 19 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Вест Хэм 2:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
4. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
14. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм 2:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед 0:2 Заявка 12 1 1 10 6 - 21 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2021, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Челси 94.9% (148)
    X 3.2% (5)
    Ньюкасл 1.9% (3)
    Все прогнозы
    3.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    1.35
    6.70
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.70 11.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.34 5.40 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.10 14.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.20 9.40
      1.32 5.70 11.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.50 1.02 4.00 1.25 3.60 1.27 2.12 1.76 1.67 2.22 1.42 2.90 1.16 5.40 1.05 10.00
    13.00 1.00 12.50 1.01 3.98 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.68 2.19 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 5.25 1.03 8.70 1.02 9.30
    13.50 1.01 9.50 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.08 1.78 1.88 2.01 1.63 2.37 1.78 2.04 1.41 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80 1.01 16.50 1.01 12.00
    4.25 1.25 2.61 1.55 2.21 1.74 1.96 1.94 1.69 2.28 1.54 2.63 1.44 2.95 1.16 5.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 2.10 1.68 1.48 2.55 1.11 5.80
    3.45 1.31 2.28 1.63 1.51 2.56 1.19 5.00 1.13 5.90
    2.17 1.69 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.44 1.35 2.85 1.47 2.23 1.72 1.74 2.22 1.52 2.69 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.20 1.82 1.92 1.22 3.85
    4.20 1.23 2.95 1.40 1.80 2.01 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.15 1.38 1.84 1.90 1.38 2.90 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.09 1.69
    2.14 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.24
    4.30 1.19
    Где смотреть матч Челси - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    94.9% (148)
    Ничья
    3.2% (5)
    Ньюкасл
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.33% (62)
    Меньше
    58.67% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    40.67% (61)
    Нет
    59.33% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.6% (68)
    2:1 Челси
    23.1% (36)
    3:1 Челси
    11.5% (18)
    1:0 Челси
    9.6% (15)
    3:0 Челси
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Челси
    1.3% (2)
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