  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Фортуна
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ганновер 96
0'
13' Желтая карточка
Ковнацки Давид
1:0
28' Пенальти
Хеннингс Роувен
33' Желтая карточка
Приб Эдгар
1:1
37' Гол
Муслия Флоран
38' Желтая карточка
Муслия Флоран
39'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
7
Хартерц
Флориан
11
Караман
Кенан
27
Клаус
Феликс
6
Моралес
Альфредо
15
Приб
Эдгар
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
6
Бийол
Яка
13
Кайзер
Доминик
10
Харагути
Генки
35
Муслия
Флоран
27
Шиндлер
Кингсли
19
Сулеймани
Вальмир
Фортуна
4-5-1
Ганновер 96
4-4-2

Ход матча

13'
Ковнацки Давид
 
28'
Хеннингс Роувен
1:0
33'
Приб Эдгар
 
37'
1:1
Муслия Флоран
38'
 
Муслия Флоран

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 8 (2) 0.36
2. Караман Кенан 7 0.32
3. Петерсон Кристофер 3 0.14
4. Ковнацки Давид 3 0.14
5. Циммерман Маттиас 2 0.09
6. Пледль Томас 1 0.05
7. Приб Эдгар 1 0.05
8. Крайнц Лука 1 0.05
9. Зоботка Марсель 1 0.05
10. Дансо Кевин 1 0.05
11. Аппелькамп Синта 1 0.05
12. Бодзек Адам 0 0
13. Моралес Альфредо 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 10 (3) 0.45
2. Харагути Генки 4 0.18
3. Твумаси Патрик 3 0.14
4. Муслия Флоран 3 0.14
5. Вайдандт Хендрик 3 0.14
6. Сулеймани Вальмир 2 0.09
7. Хюберс Тимо 2 0.09
8. Майна Линтон 2 0.09
9. Хульт Никлас 1 0.05
10. Кайзер Доминик 1 0.05
11. Башдаш Барыш 0 0
12. Фалетт Симон 0 0
13. Шиндлер Кингсли 0 0
14. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Дансо Кевин 5 1
2. Бодзек Адам 5 0
3. Хоффманн Андре 5 0
4. Ковнацки Давид 5 0
5. Моралес Альфредо 4 0
6. Петерсон Кристофер 2 1
7. Приб Эдгар 3 0
8. Пледль Томас 3 0
9. Зоботка Марсель 3 0
10. Циммерман Маттиас 1 1
11. Нана Ампома 1 1
12. Кастенмайер Флориан 1 1
13. Хеннингс Роувен 2 0
14. Караман Кенан 2 0
15. Боррьелло Брендон 2 0
16. Пётровски Якуб 2 0
17. Вольф Рафаэль 1 0
18. Клаус Феликс 1 0
19. Хартерц Флориан 1 0
20. Крайнц Лука 1 0
21. Кутрис Леонардо 1 0
22. Циммер Жан 1 0
23. Аппелькамп Синта 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бийол Яка 5 1
2. Кайзер Доминик 5 0
3. Франке Марсель 5 0
4. Дукш Марвин 4 0
5. Сулеймани Вальмир 4 0
6. Хюберс Тимо 4 0
7. Хульт Никлас 3 0
8. Муслия Флоран 3 0
9. Фалетт Симон 1 1
10. Муроя Сэй 2 0
11. Франц Майк 1 0
12. Башдаш Барыш 1 0
13. Твумаси Патрик 1 0
14. Харагути Генки 1 0
15. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 10.71% (3) 14.29% (4) 7.14% (2) 21.43% (6) 3.57% (1) 42.86% (12)
 Ганновер 96 6.67% (2) 16.67% (5) 10% (3) 36.67% (11) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ян 1:1 Фортуна Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Фортуна Фортуна 0:0 Гамбург
Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96
Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Ганновер 96 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Фортуна Бундеслига Ганновер 96 1:0 Фортуна Бундеслига 2
Фортуна 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 6:1 Фортуна Кубок Ганновер 96 3:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
2. Бохум Заявка 22 13 3 6 40 - 23 42
3. Гамбург 0:2 Заявка 22 12 6 4 46 - 27 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ 0:0 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
6. Ганновер 96 1:1 Заявка 22 10 4 8 32 - 23 34
7. Фортуна 1:1 Заявка 22 9 7 6 30 - 28 34
8. Хайденхайм Заявка 21 9 5 7 30 - 27 32
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 9 5 8 31 - 30 32
10. Падерборн Заявка 21 8 6 7 26 - 24 30
11. Санкт-Паули Заявка 22 7 7 8 36 - 40 28
12. Ян Заявка 22 6 8 8 24 - 29 26
13. Дармштадт Заявка 22 7 4 11 34 - 39 25
14. Нюрнберг 0:0 Заявка 22 6 6 10 28 - 34 24
15. Оснабрюк Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
16. Айнтрахт Бр Заявка 22 5 5 12 21 - 43 20
17. Зандхаузен Заявка 22 5 3 14 25 - 44 18
18. Вюрцбург Кикерс 2:0 Заявка 22 4 3 15 24 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург 0:2 Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна 1:1 Заявка 11 6 4 1 17 - 11 22
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
6. Ганновер 96 1:1 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
7. Падерборн Заявка 10 6 2 2 17 - 12 20
8. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12. Карлсруэ 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
13. Зандхаузен Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
14. Санкт-Паули Заявка 11 4 3 4 18 - 20 15
15. Дармштадт Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
16. Нюрнберг 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс 2:0 Заявка 11 3 3 5 15 - 20 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ 0:0 Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Бохум Заявка 11 6 1 4 17 - 15 19
5. Гамбург 0:2 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
6. Оснабрюк Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 1:1 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8. Санкт-Паули Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Нюрнберг 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
10. Фортуна 1:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
11. Дармштадт Заявка 11 3 2 6 20 - 24 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Хайденхайм Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
16. Айнтрахт Бр Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
17. Вюрцбург Кикерс 2:0 Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
18. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Ганновер 96
2.30
4.35
7.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.25 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.45 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.35 3.20
  1.46 4.35 7.78

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.00
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.30 2.65 1.49 2.12 1.72 1.82 1.92 1.71 2.14 1.44 2.75 1.30 3.30 1.12 5.55 1.09 6.25 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.63 1.31 2.83 1.46 2.42 1.60 2.88 1.44 2.26 1.68 1.97 1.92 1.65 2.33 1.48 2.75 1.33 3.51 1.12 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
2.75 1.42 1.75 2.01 1.33 3.15 1.09 6.50 1.07 7.50
2.63 1.51 2.15 1.74 1.67 2.27 1.43 2.91 1.47 2.74 1.27 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.55 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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