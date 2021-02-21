Фортуна
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Эсприт-Арена
Ганновер 96
13' Желтая карточкаКовнацки Давид
1:0
28' ПенальтиХеннингс Роувен
33' Желтая карточкаПриб Эдгар
1:1
37' ГолМуслия Флоран
38' Желтая карточкаМуслия Флоран
27
Клаус
Феликс
15
Приб
Эдгар
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
13'
28'
1:0
33'
37'
1:1
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|8 (2)
|0.36
|2.
|Караман Кенан
|7
|0.32
|3.
|Петерсон Кристофер
|3
|0.14
|4.
|Ковнацки Давид
|3
|0.14
|5.
|Циммерман Маттиас
|2
|0.09
|6.
|Пледль Томас
|1
|0.05
|7.
|Приб Эдгар
|1
|0.05
|8.
|Крайнц Лука
|1
|0.05
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0.05
|10.
|Дансо Кевин
|1
|0.05
|11.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|12.
|Бодзек Адам
|0
|0
|13.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|10 (3)
|0.45
|2.
|Харагути Генки
|4
|0.18
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.14
|4.
|Муслия Флоран
|3
|0.14
|5.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.14
|6.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.09
|7.
|Хюберс Тимо
|2
|0.09
|8.
|Майна Линтон
|2
|0.09
|9.
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|10.
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|11.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|12.
|Фалетт Симон
|0
|0
|13.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|14.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дансо Кевин
|5
|1
|2.
|Бодзек Адам
|5
|0
|3.
|Хоффманн Андре
|5
|0
|4.
|Ковнацки Давид
|5
|0
|5.
|Моралес Альфредо
|4
|0
|6.
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|7.
|Приб Эдгар
|3
|0
|8.
|Пледль Томас
|3
|0
|9.
|Зоботка Марсель
|3
|0
|10.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|11.
|Нана Ампома
|1
|1
|12.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|13.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|14.
|Караман Кенан
|2
|0
|15.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|16.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|17.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|18.
|Клаус Феликс
|1
|0
|19.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|20.
|Крайнц Лука
|1
|0
|21.
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|22.
|Циммер Жан
|1
|0
|23.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бийол Яка
|5
|1
|2.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|3.
|Франке Марсель
|5
|0
|4.
|Дукш Марвин
|4
|0
|5.
|Сулеймани Вальмир
|4
|0
|6.
|Хюберс Тимо
|4
|0
|7.
|Хульт Никлас
|3
|0
|8.
|Муслия Флоран
|3
|0
|9.
|Фалетт Симон
|1
|1
|10.
|Муроя Сэй
|2
|0
|11.
|Франц Майк
|1
|0
|12.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|13.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|14.
|Харагути Генки
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|42.86% (12)
|Ганновер 96
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|10% (3)
|36.67% (11)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ян 1:1 Фортуна Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Фортуна Фортуна 0:0 Гамбург
Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96
Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|2.
|Бохум
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|40 - 23
|42
|3.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|22
|12
|6
|4
|46 - 27
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|6.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|22
|10
|4
|8
|32 - 23
|34
|7.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 28
|34
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 27
|32
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|10.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 24
|30
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|36 - 40
|28
|12.
|Ян
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 39
|25
|14.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|28 - 34
|24
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 43
|20
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|25 - 44
|18
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|2:0 Заявка
|22
|4
|3
|15
|24 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 11
|22
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|6.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|7.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|16.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|2:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 20
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|5.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|10.
|Фортуна
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 24
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|2:0 Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|8 - 26
|3
Победитель
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