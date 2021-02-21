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Андерлехт
0:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
45' Гол
Сейнсбери Трент
60' Желтая карточка
Палаверса Анте
0:2
74' Гол
Гано Зиньо
88' Желтая карточка
Хендрикс Гаэтан
90' Желтая карточка
Ружо Лукас
90'+5
1
Велленройтер
Тимон
54
Сарделла
Киллиан
47
Лиссенс
Лукас
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
18
Ашимеру
Маджид
8
Куллен
Джош
12
Мукайру
Пол
7
Нмеча
Лукас
11
Ларсен
Якоб-Бруун
31
Илич
Марко
4
Девале
Жиль
66
Радованович
Александар
5
Сейнсбери
Трент
2
Голубович
Петар
51
Оканси
Эрик
8
Палаверса
Анте
22
Хендрикс
Гаэтан
17
Гейе
Папе
Хабиб
93
Гано
Зиньо
10
Селемани
Фаиз
Андерлехт
4-3-3
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.43
2. Тау Перси 4 0.14
3. Докю Жереми 2 0.07
4. Мурильо Микаэль 2 0.07
5. Требель Адриен 2 0.07
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.07
7. Версхарен Яри 2 0.07
8. Мукайру Пол 2 0.07
9. Димата Ландри 2 (1) 0.07
10. Михайличенко Богдан 1 0.04
11. Амузу Френсис 1 0.04
12. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
13. Влап Михел 1 (1) 0.04
14. Коббо Элиас 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.29
2. Гейе Папе Хабиб 5 0.18
3. Селемани Фаиз 4 (1) 0.14
4. Девале Жиль 3 0.11
5. Макаренко Евгений 3 0.11
6. Гано Зиньо 3 0.11
7. Йонкхеере Михил 2 0.07
8. Сейнсбери Трент 2 0.07
9. Оканси Эрик 1 0.04
10. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.04
11. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.04
12. Палаверса Анте 1 0.04
13. Моффи Теремас 1 0.04
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Д'Эне Кристоф 0 0
16. Де Сар Жюльен 0 0
17. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 5 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Велленройтер Тимон 2 0
11. Куллен Джош 2 0
12. Миазга Мэтт 2 0
13. Михайличенко Богдан 2 0
14. Димата Ландри 2 0
15. Амузу Френсис 2 0
16. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
17. Лиссенс Лукас 0 1
18. Враньеш Огнен 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Дерейк Тимоти 3 1
2. Д'Эне Кристоф 4 0
3. Сейнсбери Трент 4 0
4. Де Сар Жюльен 4 0
5. Оканси Эрик 4 0
6. Селемани Фаиз 2 1
7. Макаренко Евгений 3 0
8. Лепуан Кристоф 3 0
9. Хайнс-Айк Брендан 3 0
10. Гейе Папе Хабиб 3 0
11. Йонкхеере Михил 2 0
12. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
13. Ружо Лукас 2 0
14. Голубович Петар 2 0
15. Номбе Мбойо 2 0
16. Стоянович Йован 2 0
17. Палаверса Анте 2 0
18. Аджагун Абдул 1 0
19. Девале Жиль 1 0
20. Якубех Адам 1 0
21. Хендрикс Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 5.88% (2) 14.71% (5) 26.47% (9) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5)
 Кортрейк 17.14% (6) 5.71% (2) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Кортрейк 1:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 27 12 7 8 51 - 38 43
4. Остенде Заявка 28 12 7 9 43 - 36 43
5. Андерлехт Заявка 28 10 12 6 36 - 29 42
6. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
7. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
8. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
9. Шарлеруа Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 28 10 6 12 35 - 40 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Серкль Брюгге Заявка 28 8 2 18 32 - 46 26
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 28 6 7 15 34 - 57 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
15. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
18. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
6. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
7. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
8. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
9. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
10. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Сейнсбери Трент бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.90 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.25 1.48
  5.19 3.08 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «Андерлехт» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андерлехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андерлехт» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 8.10 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.50
5.40 1.13 4.00 1.22 2.05 1.72 1.32 3.20 2.14 1.71 1.17 4.70 1.78 2.04 1.02 11.00 1.15 5.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 10.50 1.01 10.50 0.00 17.00
3.73 1.28 2.53 1.54 2.06 1.81 3.08 1.39 2.42 1.59 1.83 2.04 1.97 1.89 1.61 2.37 1.26 3.90 1.49 2.73 1.34 3.37 1.12 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.12 5.80
1.40 2.99 1.22 4.31 1.60 2.36 1.39 3.03 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.70
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Андерлехт 0:2 Кортрейк онлайн

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