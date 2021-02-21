Андерлехт
0:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Кортрейк
0:1
45' ГолСейнсбери Трент
60' Желтая карточкаПалаверса Анте
0:2
74' ГолГано Зиньо
88' Желтая карточкаХендрикс Гаэтан
90' Желтая карточкаРужо Лукас
12
Мукайру
Пол
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
56 Zeno Debast
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
45'
0:1
60'
74'
0:2
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.43
|2.
|Тау Перси
|4
|0.14
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.07
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.07
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.07
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.07
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.07
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.07
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|13.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|14.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.29
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.18
|3.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.14
|4.
|Девале Жиль
|3
|0.11
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.11
|6.
|Гано Зиньо
|3
|0.11
|7.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.07
|8.
|Сейнсбери Трент
|2
|0.07
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|10.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.04
|11.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.04
|12.
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.04
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|5
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|11.
|Куллен Джош
|2
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|14.
|Димата Ландри
|2
|0
|15.
|Амузу Френсис
|2
|0
|16.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|17.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|18.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|3
|1
|2.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|4.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|5.
|Оканси Эрик
|4
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|7.
|Макаренко Евгений
|3
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|10.
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|11.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|13.
|Ружо Лукас
|2
|0
|14.
|Голубович Петар
|2
|0
|15.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|16.
|Стоянович Йован
|2
|0
|17.
|Палаверса Анте
|2
|0
|18.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|19.
|Девале Жиль
|1
|0
|20.
|Якубех Адам
|1
|0
|21.
|Хендрикс Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|Кортрейк
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|35 - 40
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|28
|8
|2
|18
|32 - 46
|26
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 57
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|6.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|7.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|8.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|9.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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