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ПАОК
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ламия
0' 6'
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул
51
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Варда
Амр
11
Цолис
Христос
27
Крменчик
Михал
99
Кацикас
Панайотис
24
Винтра
Лукас
39
Манджрекар
Джеймс
50
Асигба
Марк
37
Влачос
Валентинос
2
Провидакис
Константинос
26
Бьярнасон
Эльмар
61
Булулис
Константинос
80
Ба
Адама
9
Fransisko
Piti1
7
Казарян
Геворг
ПАОК
4-2-3-1
Ламия
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.39
2. Цолис Христос 5 0.22
3. Шваб Штефан 4 (3) 0.17
4. Ингасон Сверрир 4 0.17
5. Живкович Андрия 3 (1) 0.13
6. Виейринья 3 (1) 0.13
7. Эль-Каддури Омар 2 0.09
8. Мург Томас 2 0.09
9. Крменчик Михал 2 0.09
10. Варда Амр 2 0.09
11. Варела Фернанду 1 0.04
12. Креспо Хосе 1 0.04
13. Нинуа Ника 1 0.04
14. Дуглас Гомес 1 (1) 0.04
15. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.04
16. Яннулис Димитрис 0 0
17. Алвес Родриго 0 0
18. Бисесвар Диего 0 0
19. Ваге Мусса 0 0
Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 3 (2) 0.14
2. Караманос Тасос 2 0.1
3. Романич Лазар 2 (2) 0.1
4. Бехарано Данни 1 0.05
5. Цукалос Николаос 1 0.05
6. Бьянкони Мигел 1 0.05
7. Делетич Милош 1 (1) 0.05
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Хадзистравос Зисис 0 0
10. Баханак Патрик 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 8 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Виейринья 4 0
5. Яннулис Димитрис 4 0
6. Михаилидис Яннис 4 0
7. Шваб Штефан 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Циггарас Теохарис 2 0
17. Варела Фернанду 1 0
18. Крменчик Михал 1 0
19. Пелкас Димитрис 1 0
20. Пасхалакис Александрос 1 0
21. Лампру Лазарос 1 0
22. Варда Амр 1 0
23. Нинуа Ника 1 0
Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 7 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Theofanis Tsandaris 3 0
6. Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
7. Делетич Милош 1 1
8. Адежо Даниэл 2 0
9. Бьярнасон Эльмар 2 0
10. Булулис Константинос 2 0
11. Хадзистравос Зисис 0 1
12. Вассилакакис Тодорис 1 0
13. Ба Адама 1 0
14. Караманос Тасос 1 0
15. Вильяльба Леонардо 1 0
16. Тайрон Густаво 1 0
17. Бьянкони Мигел 1 0
18. Палавандишвили Гуга 1 0
19. Асигба Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 9.76% (4) 12.2% (5) 4.88% (2) 19.51% (8) 21.95% (9) 31.71% (13)
 Ламия 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК
ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия
Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
ПАОК 5:2 Ламия Кубок Ламия 0:2 ПАОК Суперлига Ламия 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Ламия Суперлига
ПАОК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 ПАОК Суперлига Ламия 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
3. ПАОК 0:0 Заявка 23 12 8 3 41 - 20 44
4. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос 0:0 Заявка 23 6 10 7 22 - 29 28
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 23 6 5 12 23 - 30 23
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Ламия 0:0 Заявка 21 3 7 11 11 - 30 16
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК 0:0 Заявка 12 7 5 0 24 - 9 26
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос 0:0 Заявка 11 2 5 4 6 - 11 11
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия 0:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис 0:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия 0:0 Заявка 11 1 5 5 4 - 13 8
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ламия
1.10
9.50
26.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 9.50 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 9.50 26.00
  1.08 9.37 23.35

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.00 0.00 12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 2.48 1.50 2.15 1.70 2.00 1.81 1.77 2.05 1.62 2.30 1.33 3.20 1.25 3.80 1.10 6.20 1.08 6.80 1.01 11.00
5.21 1.16 2.74 1.45 2.48 1.52 2.21 1.66 1.93 1.88 1.69 2.15 1.55 2.43 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.50 1.49 1.65 2.23 1.25 3.75
3.29 1.33 3.02 1.35 2.40 1.54 1.82 1.97 1.56 2.37 1.37 2.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
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