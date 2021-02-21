21
Баба
Абдул
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
50 Асигба МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ба АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|9
|0.39
|2.
|Цолис Христос
|5
|0.22
|3.
|Шваб Штефан
|4 (3)
|0.17
|4.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.17
|5.
|Живкович Андрия
|3 (1)
|0.13
|6.
|Виейринья
|3 (1)
|0.13
|7.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.09
|8.
|Мург Томас
|2
|0.09
|9.
|Крменчик Михал
|2
|0.09
|10.
|Варда Амр
|2
|0.09
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|12.
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|13.
|Нинуа Ника
|1
|0.04
|14.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.04
|15.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.04
|16.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|17.
|Алвес Родриго
|0
|0
|18.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|19.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|3 (2)
|0.14
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.1
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.1
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.05
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.05
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.05
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|10.
|Баханак Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|8
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|5
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Виейринья
|4
|0
|5.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|6.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|7.
|Шваб Штефан
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|14.
|Перейра Адриан
|2
|0
|15.
|Цолис Христос
|2
|0
|16.
|Циггарас Теохарис
|2
|0
|17.
|Варела Фернанду
|1
|0
|18.
|Крменчик Михал
|1
|0
|19.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|20.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|21.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
|23.
|Нинуа Ника
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|7
|0
|3.
|Романич Лазар
|5
|1
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|5.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|6.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|3
|0
|7.
|Делетич Милош
|1
|1
|8.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|9.
|Бьярнасон Эльмар
|2
|0
|10.
|Булулис Константинос
|2
|0
|11.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|12.
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|13.
|Ба Адама
|1
|0
|14.
|Караманос Тасос
|1
|0
|15.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|16.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|17.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|18.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|19.
|Асигба Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|4.88% (2)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|31.71% (13)
|Ламия
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК
Ламия Последние 20 матчей: +3 =6 -11Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|3.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|23
|12
|8
|3
|41 - 20
|44
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|23
|6
|10
|7
|22 - 29
|28
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 30
|23
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|21
|3
|7
|11
|11 - 30
|16
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 11
|11
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|4 - 13
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Ламия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ламия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Ламия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров