Волос
2:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
Аполлон Смирнис
27' Желтая карточкаПереа Хуан
29' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
30' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
1:0
34' ПенальтиДувикас Анастасиос
2:0
52' ГолРинстра Дан
76' Желтая карточкаДауда Абиола
79' Желтая карточкаТомас Бединелли
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ринстра ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
27'
34'
52'
2:0
76'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|9 (2)
|0.39
|2.
|Варда Амр
|3
|0.13
|3.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.13
|4.
|Переа Хуан
|3
|0.13
|5.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.09
|6.
|Ринстра Дан
|1
|0.04
|7.
|Коломбо Родриго
|1
|0.04
|8.
|Феррари Франко
|1
|0.04
|9.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.04
|10.
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|11.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|12.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.17
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.17
|3.
|Дауда Абиола
|3
|0.13
|4.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.13
|5.
|Фернандес Марк
|3
|0.13
|6.
|Томас Бединелли
|2
|0.09
|7.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.09
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.04
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.04
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Калисир Андре
|0
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Переа Хуан
|8
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|4
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|4
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|18.
|Киакос Яннис
|2
|0
|19.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|20.
|Буэно Альберто
|1
|0
|21.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|22.
|Мартинес Николас II
|1
|0
|23.
|Варда Амр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|12
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|7
|1
|3.
|Лисгарас Христос
|8
|0
|4.
|Томас Бединелли
|6
|0
|5.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Баксеванидис Димос
|4
|0
|8.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|9.
|Бручич Карло
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Дауда Абиола
|1
|0
|16.
|Китоко Ричи
|1
|0
|17.
|Калисир Андре
|1
|0
|18.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|19.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|20.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|21.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|37.5% (9)
|Аполлон Смирнис
|13.04% (3)
|0
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос
Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|ПАОК
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|3.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|24 - 22
|38
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|23 - 32
|22
|11.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|23
|5
|4
|14
|19 - 37
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|11 - 34
|15
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|14.
|Лариса
|Заявка
|21
|1
|7
|13
|12 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|11.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|12.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 20
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 16
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|4 - 17
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.02
|0.00
|0.00
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