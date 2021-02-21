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  2. Матчи
  3. Греция
Волос
2:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
27' Желтая карточка
Переа Хуан
29' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
30' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
1:0
34' Пенальти
Дувикас Анастасиос
2:0
52' Гол
Ринстра Дан
76' Желтая карточка
Дауда Абиола
79' Желтая карточка
Томас Бединелли
90'+4
55
Клейман
Борис
23
Ринстра
Дан
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
8
Нинис
Сотирис
6
Цоканис
Тасос
19
Переа
Хуан
73
Бартоло
Хулиан
12
Мартинес
Николас
II
9
Дувикас
Анастасиос
13
Верхульст
Давино
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
6
Баксеванидис
Димос
7
Коль
Исраэль
64
Фатион
Антони
3
Хухумис
Диамантис
23
Цилулис
Сотирис
9
Иоаннидис
Николаос
10
Томас
Бединелли
Волос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 9 (2) 0.39
2. Варда Амр 3 0.13
3. Баррьентос Жан 3 (3) 0.13
4. Переа Хуан 3 0.13
5. Бартоло Хулиан 2 0.09
6. Ринстра Дан 1 0.04
7. Коломбо Родриго 1 0.04
8. Феррари Франко 1 0.04
9. Димопулос Стергиос 1 0.04
10. Киакос Яннис 1 0.04
11. Мартинес Николас II 0 0
12. Ренату Сантуш 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.17
2. Фатион Антони 4 (2) 0.17
3. Дауда Абиола 3 0.13
4. Иоаннидис Николаос 3 0.13
5. Фернандес Марк 3 0.13
6. Томас Бединелли 2 0.09
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.09
8. Баксеванидис Димос 1 0.04
9. Домингес Луис Густаво 1 0.04
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Переа Хуан 8 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 4 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Мартинес Николас II 1 0
23. Варда Амр 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 1
3. Лисгарас Христос 8 0
4. Томас Бединелли 6 0
5. Иоаннидис Николаос 5 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Баксеванидис Димос 4 0
8. Сливка Выкинтас 4 0
9. Бручич Карло 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Дауда Абиола 1 0
16. Китоко Ричи 1 0
17. Калисир Андре 1 0
18. Лагос Анастасиос 1 0
19. Карагунис Танассис 1 0
20. Лагос Тасcос 1 0
21. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 4.17% (1) 37.5% (9)
 Аполлон Смирнис 13.04% (3) 0 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7
ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос
Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК
Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аполлон Смирнис 3:3 Волос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
4. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис Заявка 23 6 4 13 23 - 32 22
11. ОФИ 0:1 Заявка 23 5 4 14 19 - 37 19
12. Ламия Заявка 21 3 6 12 11 - 34 15
13. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
14. Лариса Заявка 21 1 7 13 12 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
10. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
11. ОФИ 0:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис Заявка 11 2 1 8 12 - 20 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина 1:0 Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ 0:1 Заявка 11 3 1 7 9 - 16 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 11 1 4 6 4 - 17 7
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Волос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Gerasimos Mitoglou получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Баксеванидис Димос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Переа Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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