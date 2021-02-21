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Милан
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
14
Перишич
Иван
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Милан
4-2-3-1
Интер Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.64
2. Кесси Франк 7 (6) 0.32
3. Леау Рафаэл 5 0.23
4. Тео Эрнандес 4 0.18
5. Ребич Анте 4 0.18
6. Калабрия Давиде 2 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.09
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 16 (4) 0.73
2. Мартинес Лаутаро 11 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.27
4. Барелла Николо 3 0.14
5. Д'Амброзио Данило 3 0.14
6. Санчес Алексис 2 0.09
7. Перишич Иван 2 0.09
8. Гальярдини Роберто 2 0.09
9. Шкриньяр Милан 2 0.09
10. Брозович Марсело 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Кесси Франк 6 0
3. Тео Эрнандес 6 0
4. Калабрия Давиде 5 0
5. Леау Рафаэл 5 0
6. Салемакерс Алексис 2 1
7. Ребич Анте 3 0
8. Кастильехо Самуэль 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Чалханоглу Хакан 2 0
13. Крунич Раде 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Лукаку Ромелу 4 0
2. Брозович Марсело 4 0
3. Барелла Николо 4 0
4. Хакими Ашраф 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10) 6.82% (3) 22.73% (10)
 Интер Милан 6% (3) 14% (7) 10% (5) 18% (9) 28% (14) 24% (12)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан
Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус
Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Милан 2:1 Милан Кубок Интер Милан 1:2 Милан Серия A Интер Милан 4:2 Милан Серия A Милан 0:2 Интер Милан Серия A
Милан 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 0:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 3:2 Милан Серия A Интер Милан 2:2 Милан Серия A Милан 2:2 Интер Милан Серия A Милан 3:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:0 Милан Серия A Милан 1:1 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
5. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
6. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Специя Заявка 23 6 6 11 30 - 41 24
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 23 2 8 13 17 - 45 14
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
7. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
8. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
9. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
12. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Парма Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
    Ассистент: Чиро Карбоне (Италия);
    Ассистент: Джорджо Перетти (Италия);
    Резервный: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 23-го тура Серии А померятся силами игроки «Милана» и «Интера». Встреча состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Милан 23.6% (34)
X 39.6% (57)
Интер Милан 36.8% (53)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Интер Милан
4.36
3.92
2.01
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.60 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.92 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.75 1.86
  4.36 3.74 1.90

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.80 1.03 4.33 1.20 3.45 1.31 2.32 1.75 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.03 8.30
16.50 0.00 11.50 1.04 4.50 1.18 3.75 1.27 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.52 2.55 1.27 3.80 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 15.00
5.06 1.20 2.72 1.51 2.35 1.65 2.10 1.81 1.85 2.07 1.66 2.35 1.54 2.63 1.20 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.28 1.63 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
2.26 1.64 1.55 2.60 1.20 4.70
2.93 1.45 2.32 1.67 1.80 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.42 2.88 1.27 3.76
3.10 1.31 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.40
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Милан - Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Милан - Интер Милан

Исход игры
Милан
23.8% (34)
Ничья
39.9% (57)
Интер Милан
36.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
88.57% (124)
Нет
11.43% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (40)
1:2 Интер Милан
24.5% (35)
2:1 Милан
17.5% (25)
2:2 Ничья
9.8% (14)
0:1 Интер Милан
4.9% (7)
2:3 Интер Милан
2.1% (3)
1:0 Милан
2.1% (3)
0:3 Интер Милан
2.1% (3)
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