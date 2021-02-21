Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Интер Милан
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.64
|2.
|Кесси Франк
|7 (6)
|0.32
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.23
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.18
|5.
|Ребич Анте
|4
|0.18
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.09
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.09
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.05
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.05
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.05
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|16 (4)
|0.73
|2.
|Мартинес Лаутаро
|11
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.27
|4.
|Барелла Николо
|3
|0.14
|5.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.14
|6.
|Санчес Алексис
|2
|0.09
|7.
|Перишич Иван
|2
|0.09
|8.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.09
|9.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.09
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.05
|11.
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|12.
|Де Врей Стефан
|1
|0.05
|13.
|Янг Эшли
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|6
|0
|2.
|Кесси Франк
|6
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|5
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|7.
|Ребич Анте
|3
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|13.
|Крунич Раде
|2
|0
|14.
|Габбия Маттео
|2
|0
|15.
|Кьяер Симон
|1
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|2.
|Брозович Марсело
|4
|0
|3.
|Барелла Николо
|4
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|6.82% (3)
|22.73% (10)
|Интер Милан
|6% (3)
|14% (7)
|10% (5)
|18% (9)
|28% (14)
|24% (12)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус
Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Милан 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 0:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 3:2 Милан Серия A Интер Милан 2:2 Милан Серия A Милан 2:2 Интер Милан Серия A Милан 3:0 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Трофео Сан Никола Милан 0:1 Интер Милан Товарищеские матчи Интер Милан 1:0 Милан Серия A Милан 2:1 Интер Милан Товарищеские матчи Милан 1:0 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:0 Милан Серия A Милан 1:1 Интер Милан Серия A Милан 1:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|5.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|6.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Специя
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|30 - 41
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|17 - 45
|14
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|9.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Интер Милан
Исход игры
Милан
23.8% (34)
Ничья
39.9% (57)
Интер Милан
36.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
88.57% (124)
Нет
11.43% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (40)
1:2 Интер Милан
24.5% (35)
2:1 Милан
17.5% (25)
2:2 Ничья
9.8% (14)
0:1 Интер Милан
4.9% (7)
2:3 Интер Милан
2.1% (3)
1:0 Милан
2.1% (3)
0:3 Интер Милан
2.1% (3)
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